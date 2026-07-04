शनिवार, 4 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mumbai Metro : मुंबई मेट्रोचा वेग मंदावला! दहिसर-अंधेरी मार्गावर तांत्रिक बिघाड, प्रवाशांचे हाल

Updated On: Jul 04, 2026 | 12:24 PM IST
जाहिरात
सारांश

मुंबईतील दहिसर-अंधेरी मेट्रो मार्गावरील वाहतूक तांत्रिक बिघाडामुळे विस्कळीत झाली आहे. मंडपेश्वर मेट्रो स्थानकाजवळ बिघाड झाल्याने गेल्या १० मिनिटांपासून मेट्रो सेवा प्रभावित झाली असून प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. बिघाड दुरुस्त करण्याचे काम सुरू असून सेवा पूर्ववत करण्यासाठी मेट्रो प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

मुंबई मेट्रोचा वेग मंदावला! दहिसर-अंधेरी मार्गावर तांत्रिक बिघाड, प्रवाशांचे हाल

मुंबई मेट्रोचा वेग मंदावला! दहिसर-अंधेरी मार्गावर तांत्रिक बिघाड, प्रवाशांचे हाल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुंबई – दहिसर – अंधेरी मेट्रोमध्ये तांत्रिक बिघाड
  • मागील 10 मिनिटांपासून मेट्रोची वाहतूक विस्कळीत
  • मेट्रोच्या विस्कळीत वाहतुकीमुळे प्रवाशांना मनस्ताप
  • मेट्रोच्या मंडपेश्वर स्थानकावर बिघाड झाल्याची माहिती
Mumbai Metro Update News Marathi : मुंबईमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. मुंबई उपनगरासह संपूर्ण शहरात पावसाचा जोर कायम असल्याचे दिसत आहे. परिणामी अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचले असून रेल्वेसह रस्ते वाहतुकीवर परिणाम होत आहे. यामुळे मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकल वाहतुकीला फटका तर बसला आहे , त्याचबरोबर मुंबई मेट्रोलाही मुसळधार पावसाचा फटका बसला आहे.

मुंबईतील मुसळधार पावसादरम्यान महा मुंबई मेट्रोच्या यलो लाईन (मार्ग २अ) वरील सेवेला मोठा फटका बसला. दहिसर पूर्व ते कांदरपाडा स्थानकांदरम्यान तांत्रिक बिघाड झाल्याने मेट्रोची वाहतूक विस्कळीत झाली असून हजारो प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मंडपेश्वर स्थानक परिसरात तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे काही काळ मेट्रो सेवा प्रभावित झाली. यामुळे दहिसर-अंधेरी मार्गावरील वाहतूक मंदावली आणि अनेक स्थानकांवर प्रवाशांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. कार्यालयीन वेळ असल्याने या बिघाडाचा मोठा परिणाम प्रवाशांवर झाला.

Mumbai Metro : मुंबई मेट्रोमुळे दुग्धजन्य पदार्थांना मोठी बाजारपेठ; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा विश्वास

मेट्रो प्रशासनाने प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी तातडीने पर्यायी व्यवस्था केली आहे. अंधेरी पश्चिम ते डहाणूकरवाडी या स्थानकांदरम्यान मेट्रो सेवा नियमितपणे सुरू ठेवण्यात आली आहे. तर डहाणूकरवाडी ते दहिसर पूर्व या विभागात एकाच मार्गिकेवर (Single Line) दोन्ही दिशांनी मेट्रो गाड्या चालवून वाहतूक सुरू ठेवण्यात आली आहे.

मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आलेली नसली, तरी तांत्रिक बिघाडामुळे काही गाड्या उशिराने धावत असून वेळापत्रकात बदल झाला आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी अतिरिक्त वेळ गृहीत धरून प्रवासाचे नियोजन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, बिघाड दूर करण्यासाठी मेट्रोचे तांत्रिक पथक युद्धपातळीवर काम करत असून शक्य तितक्या लवकर नियमित सेवा पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रशासनाकडून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असून बिघाड दूर होताच सर्व सेवा पूर्ववत करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मेट्रो प्रशासनाने प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी तातडीने पर्यायी व्यवस्था केली आहे. अंधेरी पश्चिम ते डहाणूकरवाडी या स्थानकांदरम्यान मेट्रो सेवा नियमितपणे सुरू ठेवण्यात आली आहे. तर डहाणूकरवाडी ते दहिसर पूर्व या विभागात एकाच मार्गिकेवर (Single Line) दोन्ही दिशांनी मेट्रो गाड्या चालवून वाहतूक सुरू ठेवण्यात आली आहे. मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आलेली नसली, तरी तांत्रिक बिघाडामुळे काही गाड्या उशिराने धावत असून वेळापत्रकात बदल झाला आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी अतिरिक्त वेळ गृहीत धरून प्रवासाचे नियोजन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, बिघाड दूर करण्यासाठी मेट्रोचे तांत्रिक पथक युद्धपातळीवर काम करत असून शक्य तितक्या लवकर नियमित सेवा पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रशासनाकडून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असून बिघाड दूर होताच सर्व सेवा पूर्ववत करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

MMRDA : मान्सूनपूर्व महा मुंबई मेट्रो अलर्ट मोडवर; २,४९६ सीसीटीव्ही अन् २अ, २ब, ७ आणि ९ मार्गिकांवर आराखडा लागू

Web Title: Mumbai metro dahisar andheri line technical fault mandapeshwar service disrupted

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 04, 2026 | 12:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! दुसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तयार; मुंबई–बेंगळुरू मार्ग, कोच आणि सुविधांची माहिती
1

रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! दुसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तयार; मुंबई–बेंगळुरू मार्ग, कोच आणि सुविधांची माहिती

Maharashtra Rain Alert: राज्यात पावसाचा जोर वाढणार! ‘या’ जिल्ह्यांना रेड आणि ऑरेंज अलर्ट; ६ जुलैपर्यंत अतिमुसळधार पावसाचा इशारा
2

Maharashtra Rain Alert: राज्यात पावसाचा जोर वाढणार! ‘या’ जिल्ह्यांना रेड आणि ऑरेंज अलर्ट; ६ जुलैपर्यंत अतिमुसळधार पावसाचा इशारा

How To Kill Man? मेट्रोत पुस्तक उघडलं अन् प्रवाशांचे डोळेच विस्फारले! टायटल पाहून पुरुषांची उडाली झोप
3

How To Kill Man? मेट्रोत पुस्तक उघडलं अन् प्रवाशांचे डोळेच विस्फारले! टायटल पाहून पुरुषांची उडाली झोप

Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसामुळे जलाशयांची जलपातळी ७.३१ टक्क्यांवर, पवई तलाव ओव्हरफ्लो; शुक्रवारी BMC ची मोठी बैठक
4

Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसामुळे जलाशयांची जलपातळी ७.३१ टक्क्यांवर, पवई तलाव ओव्हरफ्लो; शुक्रवारी BMC ची मोठी बैठक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs ENG: इंग्लंडविरूद्ध इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर Axar Patel, कोणत्याही भारतीय स्पिनरने केला नाही ‘असा’ कारनामा

IND vs ENG: इंग्लंडविरूद्ध इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर Axar Patel, कोणत्याही भारतीय स्पिनरने केला नाही ‘असा’ कारनामा

Jul 04, 2026 | 12:28 PM
Ketan Agrawal Muder : केतनच्या हत्येच्या कटाची माहिती चेतनच्या मित्राला? पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू

Ketan Agrawal Muder : केतनच्या हत्येच्या कटाची माहिती चेतनच्या मित्राला? पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू

Jul 04, 2026 | 12:26 PM
Mumbai Metro : मुंबई मेट्रोचा वेग मंदावला! दहिसर-अंधेरी मार्गावर तांत्रिक बिघाड, प्रवाशांचे हाल

Mumbai Metro : मुंबई मेट्रोचा वेग मंदावला! दहिसर-अंधेरी मार्गावर तांत्रिक बिघाड, प्रवाशांचे हाल

Jul 04, 2026 | 12:24 PM
Trump on Khamenei Funeral : ‘ आम्ही आठवड्याभराची मुभा दिली’ ; खामेनेईंच्या अंत्यसंस्कारावरुन ट्रम्प यांनी उडवली इराणची खिल्ली

Trump on Khamenei Funeral : ‘ आम्ही आठवड्याभराची मुभा दिली’ ; खामेनेईंच्या अंत्यसंस्कारावरुन ट्रम्प यांनी उडवली इराणची खिल्ली

Jul 04, 2026 | 12:22 PM
८५ हजारांचे औषध ३५ रुपयांना… भारतातील औषधाची किंमत पाहून अमेरिकन महिला हैराण; म्हणाली, ‘आमची होतेय लूट’

८५ हजारांचे औषध ३५ रुपयांना… भारतातील औषधाची किंमत पाहून अमेरिकन महिला हैराण; म्हणाली, ‘आमची होतेय लूट’

Jul 04, 2026 | 12:17 PM
बिष्णोई गोळीबारप्रकरणी राजस्थानमधून एका आरोपीला अटक; दहा दिवसांच्या प्रयत्नांना अखेर यश

बिष्णोई गोळीबारप्रकरणी राजस्थानमधून एका आरोपीला अटक; दहा दिवसांच्या प्रयत्नांना अखेर यश

Jul 04, 2026 | 12:12 PM
WhatsApp Update: iPad वर व्हॉट्सॲप वापरणे झाले आणखी सोपे! QR कोड स्कॅन करण्याची गरज संपली, असं वापरा नवं फीचर

WhatsApp Update: iPad वर व्हॉट्सॲप वापरणे झाले आणखी सोपे! QR कोड स्कॅन करण्याची गरज संपली, असं वापरा नवं फीचर

Jul 04, 2026 | 12:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा