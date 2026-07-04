Tulsi Mala: तुळशीची माळ खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या अस्सल की बनावट माळेतील फरक

सनातन धर्मात तुळस ही भगवान विष्णूची आवडती मानली जाते, म्हणूनच तुळशीच्या माळांना विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. वैष्णव परंपरेत, तिला केवळ एक अलंकार न मानता, भक्ती, आध्यात्मिक साधना आणि भगवान हरीप्रती असलेल्या समर्पणाचे प्रतीक मानले जाते. असे मानले जाते की भक्तिभावाने तुळशीची माळ धारण केल्याने आणि भगवान विष्णू, श्री कृष्ण किंवा श्री राम यांच्या नावांचा जप केल्याने मनःशांती, सकारात्मक ऊर्जा आणि आध्यात्मिक प्रगती होते. बाजारामध्ये अनेक प्रकारच्या तुळशीच्या माळा उपलब्ध आहेत. अस्सल किंवा बनावट तुळशीची माळ कशी ओळखायची जाणून घ्या
खऱ्या तुळशीच्या माळेबद्दल अनेक लोकांच्या लक्षात येणारी पहिली गोष्ट म्हणजे ती किती हलकी वाटते. माळा तुळशीच्या झाडाच्या देठापासून आणि लाकडापासून बनवलेल्या असल्यामुळे, त्यांचे वजन मुळातच जास्त नसते. जर तुम्ही कधी खरी तुळशीची माळ हातात धरली असेल, तर तुम्हाला कळेल की ती गळ्यात आरामदायक आणि सहज वाटते. तर बनावट तुळशीच्या माळा जड लाकूड, रेझिन किंवा कृत्रिम पदार्थांपासून बनवलेल्या असतात. त्या खऱ्या वाटू शकतात, पण हातात घेतल्यावर त्या अनेकदा आश्चर्यकारकपणे जड वाटतात. केवळ वजनावरून अस्सलतेची खात्री होत नसली तरी, काहीतरी गडबड असल्याचा हा अनेकदा पहिला संकेत असतो.
नैसर्गिक तुळशीच्या लाकडापासून बनवलेल्या मण्यांमध्ये किंचित फरक असणे सामान्य आहे. काही मणी थोडे मोठे किंवा लहान असू शकतात, त्यांच्यावर नैसर्गिक खुणा असू शकतात किंवा त्यांच्या रंगात किंचित फरक दिसू शकतो. हे नैसर्गिक फरक अस्सलतेचे लक्षण मानले जातात. यंत्राने बनवलेले कृत्रिम मणी अनेकदा एकसारखे दिसतात.
खऱ्या तुळशीच्या लाकडाला एक स्पष्ट नैसर्गिक सुगंध असतो. तो अत्तरासारखा तीव्र वास नसून, एक सौम्य, मातीसारखा सुगंध असतो जो तुम्हाला त्या वनस्पतीची आठवण करून देतो. जर तुम्ही तुळशीच्या दोन मण्यांना हळुवारपणे एकमेकांवर घासले, तर तुम्हाला हा मंद सुगंध येऊ शकतो. हा नैसर्गिक गुणधर्म कालांतराने मोठ्या प्रमाणात टिकून राहतो. बनावट मण्यांना अनेकदा सुगंध नसतो.
खऱ्या तुळशीच्या माळेचा स्पर्श चकचकीत प्लास्टिकसारखा नसतो. तिचे मणी खडबडीत लागतात. जेव्हा तुम्ही त्या मण्यांवरून बोटे फिरवता, तेव्हा तुम्हाला सहसा एक नैसर्गिक पोत जाणवतो—जो किंचित दाणेदार, उबदार आणि सेंद्रिय असतो. अनेक बनावट माळा चकचकीत केलेल्या असतात, ज्यामुळे त्या स्पर्शाला विलक्षण गुळगुळीत वाटतात.
खऱ्या तुळशी माळेचा रंग फिकट क्रीम, पिवळा, फिकट तपकिरी किंवा मध्यम तपकिरी असू शकतो. सर्व मणी अगदी एकाच रंगाचे असतीलच असे नाही. कालांतराने, वापरामुळे आणि शरीराशी नैसर्गिक संपर्कामुळे तुळशी माळेचा रंग किंचित गडद होऊ शकतो.
तुळशीच्या माळा पाण्यात तरंगतात, तर बनावट माळा बुडतात. दरम्यान, धार्मिक विद्वान आणि तज्ज्ञांच्या मते, केवळ या एका चाचणीच्या आधारे माळेची सत्यता ठरवता येत नाही. लाकडातील आर्द्रतेचे प्रमाण, घनता, वय आणि उत्पादन प्रक्रियेनुसार परिणामांमध्ये फरक असू शकतो. त्यामुळे, केवळ एकाच व्हायरल चाचणीवर अवलंबून राहण्याऐवजी सर्व निर्देशकांचा एकत्रितपणे विचार करणे अधिक श्रेयस्कर आहे.
नेहमी प्रतिष्ठित धार्मिक संस्था, मंदिर, आश्रम किंवा विश्वासू विक्रेत्याकडूनच तुळशीच्या मण्यांची खरेदी करण्याचा प्रयत्न करा. जर विक्रेत्याने मण्यांच्या स्रोताबद्दल आणि निर्मितीबद्दल स्पष्ट माहिती दिली, तर त्याच्या सत्यतेबद्दल अधिक खात्री बाळगता येते.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, तुळशीची माळ घालण्यापूर्वी ती भगवान विष्णू, श्रीकृष्ण किंवा श्रीराम यांच्या चरणी अर्पण करणे शुभ मानले जाते. यानंतर, गंगाजल किंवा स्वच्छ पाण्याने स्नानविधी करून पूजा करावी. माळ घालण्यासाठी गुरुवार, एकादशी, अक्षय तृतीया, आषाढी एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी किंवा कोणताही शुभ मुहूर्त सर्वोत्तम मानला जातो. सकाळी स्नान करून, स्वच्छ वस्त्रे परिधान करून, भगवान विष्णूची पूजा करावी आणि भक्तिभावाने माळ घालावी.
धर्मग्रंथांमध्ये तुळशीला भगवान विष्णूची सर्वात प्रिय वनस्पती मानले आहे. असे मानले जाते की, तुळशीची माळ धारण केल्याने, भक्ती, सत्कर्म आणि ईश्वरस्मरण यांच्या सोबतीने मन भक्तीमध्ये स्थिर होते आणि आध्यात्मिक साधनेत प्रगती सुलभ होते. तथापि, सनातन धर्म हे देखील शिकवतो की जीवनातील खरे कल्याण आणि आध्यात्मिक प्रगती केवळ माळ धारण केल्याने नव्हे, तर खरी श्रद्धा, सत्कर्मे आणि ईश्वरभक्तीने प्राप्त होते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: अस्सल तुळशीची माळ नैसर्गिक लाकडापासून बनलेली असते. तिच्या मण्यांवर नैसर्गिक रेषा, पोत आणि सौम्य सुगंध जाणवतो.
Ans: मण्यांचा नैसर्गिक पोत, वजन, सुगंध, गुणवत्ता आणि विक्रेत्याची विश्वासार्हता तपासावी.
Ans: तुळशी भगवान विष्णू आणि श्रीकृष्णांना प्रिय मानली जाते. त्यामुळे तुळशीची माळ जप, पूजाअर्चा आणि भक्तीसाठी अत्यंत शुभ मानली जाते.