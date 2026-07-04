८५ हजारांचे औषध ३५ रुपयांना... भारतातील औषधाची किंमत पाहून अमेरिकन महिला हैराण; म्हणाली, 'आमची होतेय लूट'

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भारतात राहणाऱ्या रिज नावाच्या महिलेने हा व्हिडिओ पोस्ट केला. यात तिने अमेरिकन आणि भारतीय आरोग्यसेवा तसेच औषधांमधील फरकाची तुलना केली. तिने दावा केला की, अमेरिकेत जी औषध ९०० डॉलर (साधारण ८५ हजार रुपये) इतक्या किमतीला मिळते, तेच औषध भारतात मात्र फक्त ३५ ते ३०० रुपयांना विकले जाते. औषधांमधील यो मोठ्या तफावतीवर बोलताना महिलेने म्हटले की, यूएसमध्ये लोकांची गरजेपेक्षा जास्त लुट होत आहे.
व्हिडिओत महिला काय म्हणाली?
व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये लिज म्हणाली की, “भारत आपल्या नागरिकांसाठी स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करुन देत आहे, परंतु अमेरिकेतील औषधांचा मोठा खर्च सामान्यांसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. अमेरिकेत आमच्यासोबत लूट होत आहे. दुसरीकडे, भारत आपल्या नागरिकांना परवडणाऱ्या किमतीत आरोग्यसेवा पुरवत आहे”. महिलेचा हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून याला ९ लाखाहून अधिकचे व्ह्यूज मिळाले आहेत.
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व्हिडिओ @spicygori नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “तरीही, बहुतेक भारतीयांना ते परवडत नाही”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “सरकारी रुग्णालयात मोफत वैद्यकीय उपचार मिळतात, सरकारचे आभार”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “योग्य मुद्दा आहे. भारत नेहमीच सरकारी आणि खाजगी अशा दोन्ही प्रकारच्या रुग्णालयांमध्ये परवडणाऱ्या आरोग्यसेवेच्या शोधात असतो. हा एक मोठा फायदा आहे.”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.