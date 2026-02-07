Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

आज शनिवार, 7 फेब्रुवारी. आजचा दिवस शनिदेवाला समर्पित आहे. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह शनि राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Feb 07, 2026 | 08:10 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

आजचा शनिवारचा दिवस सामान्य राहणार आहे. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह शनि राहील. आजचा दिवस शनिदेवाला समर्पित असल्याने आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह शनि आहे. आजपासून व्हेल्टाइन डे चा आठवड्याची सुरुवात झाली आहे. आज अंक 7 असणाऱ्या लोकांना खूप मेहनत घ्यावी लागेल तर मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांना त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीचा फायदा होईल. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आज तुम्हाला खूप मेहनत घ्यावी लागेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला ताण जाणवू शकतो. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी सहकार्याचा सहकार्य मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे कौतुक केले जाऊ शकते. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुम्ही धार्मिक कार्यात सहभागी होऊ शकता.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

Janaki Jayanti 2026: यंदा कधी आहे जानकी जयंती, जाणून घ्या मुहूर्त, महत्त्व आणि उपाय

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला प्रत्येक कामात अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना पदोन्नती मिळू शकते. आर्थिक बाबतीत गुंतवणूक करताना सावध रहा. वाद घालणे टाळा. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला प्रत्येक कामात अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुमची नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. नवीन कामाची सुरुवात करण्यासाठी आजचा दिवस सामान्य राहील.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुमची नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना पदोन्नती मिळू शकते. सामाजिक कार्यात सक्रिय असणाऱ्या लोकांना मान सन्मान मिळू शकतो.

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रीत राहील. तुम्हाला प्रत्येक कामात अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. घरामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील.

Astro Tips: गाडीत देवाची मूर्ती ठेवताना सावधान! कोणत्या देवतेची मूर्ती ठेवणे शुभ अशुभ काय आहेत नियम जाणून घ्या

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तणावाचे वातावरण राहू शकते. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Feb 07, 2026 | 08:10 AM

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

