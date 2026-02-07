Janaki Jayanti 2026: यंदा कधी आहे जानकी जयंती, जाणून घ्या मुहूर्त, महत्त्व आणि उपाय

हिंदू धर्मामध्ये सीतेला त्याग, प्रेम, संयम आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जाते. भगवान रामाची पत्नी आणि मिथिलाचा राजा जनक यांची कन्या सीता हिचा जन्म जानकी जयंती म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी भाविक पूर्ण भक्तीने देवी जानकीची पूजा करतात आणि सुख, समृद्धी आणि आनंदी वैवाहिक जीवनासाठी प्रार्थना करतात. जानकी जयंती कधी आहे, पूजा करण्याची पद्धत आणि धार्मिक महत्त्व जाणून घ्या
अष्टमी तिथीची सुरुवात सोमवार, 9 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 5.1 वाजल्यापासून होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती मंगळवार, 10 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7.27 वाजता होणार आहे. उद्यतिथीनुसार प्रदोष काळाचे शास्त्रांमध्ये विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे जानकी एकादशीचे व्रत सोमवार, 9 फेब्रुवारी रोजी पाळले जाणार आहे.
या दिवशी देवी सीता आणि भगवान राम यांची एकत्र पूजा केली जाते. उपवासाच्या दिवशी सकाळी लवकर उठा, स्नान करा आणि उपवास करण्याचे व्रत घ्या. घरातील देव्हारा स्वच्छ करून घ्या त्यानंतर एका चौरंगावर लाल किंवा पिवळ्या रंगांचे वस्त्र पसरवा. त्यानंत त्यावर देवी सीता आणि भगवान राम यांच्या मूर्तीची स्थापना करा. देवी सीतेला श्रृंगाराच्या वस्तू अर्पण करा. फळे, फुले आणि मिठाई अर्पण करा. शेवटी, भगवान राम आणि सीतेची आरती करा आणि आनंदी जीवनासाठी प्रार्थना करा. या दिवशी विवाहित महिलांना लग्नाच्या वस्तू दान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, जानकी जयंतीचा उपवास केल्याने वैवाहिक अडचणी कमी होतात. महिला आपल्या पतींच्या दीर्घायुष्यासाठी हा व्रत पाळतात. देवी सीतेला संयम आणि त्यागाची देवी मानले जाते; तिची पूजा केल्याने घरात शांती आणि आनंद येते. जर अविवाहित मुलींनी या दिवशी उपवास केला तर त्यांना इच्छित आणि योग्य जीवनसाथी मिळतो.
जर तुम्हाला सतत आर्थिक अडचणी किंवा वैवाहिक जीवनातील अडचणी येत असल्यास या दिवशी जानकी स्तोत्राचे पठण करा आणि पूजा केल्यानंतर गरजू विवाहित महिलेला सुहाग साहित्य दान करा. असे केल्याने तुमचे सर्व त्रास दूर होतील आणि तुम्हाला देवी जानकीचा आशीर्वाद देखील मिळेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: माता सीता (जानकी) यांच्या जन्मदिनाचे स्मरण म्हणून वैशाख शुक्ल नवमीला जानकी जयंती साजरी केली जाते.
Ans: जानकी जयंती शनिवार 28 फेब्रुवारी रोजी आहे
Ans: माता सीता ही त्याग, पतिव्रता, सहनशीलता आणि शुद्धतेचे प्रतीक मानली जाते. या दिवशी त्यांच्या पूजनाने कुटुंबात सुख-शांती आणि समृद्धी येते.