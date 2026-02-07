Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

ZP Elections Live Updates : जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीच्या मतदानाला सुरुवात

ZP and Panchayat Samiti Elections Live Updates : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीची निवडणूक होत आहे. त्यासाठी आज मतदान पार पडणार आहे. त्यानुसार, प्रशासनाकडून तयारी केली गेली आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 08:23 AM
LIVE
राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीसाठी आज मतदान

राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीसाठी आज मतदान(फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

  • 07 Feb 2026 08:25 AM (IST)

    07 Feb 2026 08:25 AM (IST)

    छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ९ गटांसाठी ३९ उमेदवार रिंगणात

    छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतील ९ गटांसाठी ३९ उमेदवार रिंगणात राहिले असून, पण पंचायत समितीच्या १८ जणांसाठी ६२ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.

  • 07 Feb 2026 08:23 AM (IST)

    07 Feb 2026 08:23 AM (IST)

    रत्नागिरी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी मतदानाला उत्साहात सुरुवात

    रत्नागिरी जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील ९ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज सकाळी मतदानाला सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्याचा ग्रामीण विकास कोणाच्या हाती जाणार, याचा फैसला आज ११ लाखांहून अधिक मतदार करणार आहेत.

    निवडणुकीची सांख्यिकी एका नजरेत:

    • जिल्हा परिषद: ५६ गटांसाठी १५१ उमेदवार रिंगणात.

    • पंचायत समिती: ९ समित्यांमधील ११२ जागांसाठी ३२१ उमेदवारांमध्ये लढत.

    • मतदार संख्या: जिल्ह्यात एकूण ११ लाख ७३ हजार ८९९ मतदार आपला हक्क बजावणार आहेत.

  • 07 Feb 2026 08:17 AM (IST)

    07 Feb 2026 08:17 AM (IST)

     मतदानासाठी गावी जाण्यासाठी पुण्यातील बस स्थानकांवर  प्रवाशांची गर्दी 

    राज्यात आज जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी मतदान पार पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर, आपल्या गावी जाऊन मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांनी पुण्यातील स्वारगेट बस स्थानकावर मोठी गर्दी केली आहे.

  • 07 Feb 2026 08:15 AM (IST)

    07 Feb 2026 08:15 AM (IST)

    जिल्हा परिषदेच्या 731 पैकी 369 जागा महिलांसाठी राखीव

    जिल्हा परिषदेच्या एकूण ७३१ जागा असून, त्यातील ३६९ जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जातींसाठी ८३, अनुसूचित जमातींसाठी २५ आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी १९१ जागा आरक्षित आहेत. जिल्हा परिषदांच्या या सर्व जागांसाठी एकूण २ हजार ६२४ उमेदवार निवडणूक लढवित आहेत.

  • 07 Feb 2026 08:05 AM (IST)

    07 Feb 2026 08:05 AM (IST)

    पुणे, सांगली, सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यात होत आहे मतदान

    रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या १२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या १२५ पंचायत समित्यांसाठी आज मतदान होणार आहे. यापूर्वी ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार होते; परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे मतदान पुढे ढकलण्यात आले.

  • 07 Feb 2026 07:55 AM (IST)

    07 Feb 2026 07:55 AM (IST)

    मतदान सुरळीत व शांततेत पार पडण्यासाठी चोख सुरक्षा व्यवस्था

    छत्रपती संभाजीनगरच्या सिल्लोड तालुक्यातील ३०५ मतदान केंद्रे ठेवण्यात आली असून, मतदान प्रक्रिया सुरळीत व शांततेत पार पाडण्यासाठी १४०६ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

  • 07 Feb 2026 07:45 AM (IST)

    07 Feb 2026 07:45 AM (IST)

    तब्बल 7438 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात; 20820702 मतदार बजावणार हक्क

    जिल्हा परिषदेच्या ७३१ तर आणि पंचायत समित्यांच्या १ हजार ४६२ जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. एकूण ७ हजार ४३८ इतके उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून, सर्व मिळून एकूण २ कोटी ८ लाख २० हजार ७०२ इतकी मतदार संख्या आहे.

     

  • 07 Feb 2026 07:36 AM (IST)

    07 Feb 2026 07:36 AM (IST)

    निवडणुकीच्या मतदानाला सुरुवात; सायंकाळी साडे पाचपर्यंत बजावता येणार हक्क

    राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीची निवडणूक होत आहे. त्यासाठी आज मतदान पार पडणार आहे. त्यानुसार, प्रशासनाकडून तयारी केली गेली आहे. शनिवारी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होणार आहे. मतमोजणी ९ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजता सुरू होईल.

Marathi Breaking News Updates : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीची निवडणूक होत आहे. त्यासाठी आज मतदान पार पडणार आहे. त्यानुसार, प्रशासनाकडून तयारी केली गेली आहे. राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आज मतदान पार पडणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ७३१ तर आणि पंचायत समित्यांच्या १ हजार ४६२ जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. एकूण ७ हजार ४३८ इतके उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून, सर्व मिळून एकूण २ कोटी ८ लाख २० हजार ७०२ इतकी मतदार संख्या आहे. संपूर्ण मतदान प्रक्रियेसाठी पुरेशा पोलिस बंदोबस्ताची देखील व्यवस्था करण्यात आली आहे.

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या १२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार होते; परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे मतदान पुढे ढकलण्यात आले.

Web Title: Zilla parishad and panchayat samiti election live updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 07:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri ZP Election: ‘झेडपी प्रचारतोफा थंडावल्या; ११ लाख ७३ हजार मतदार…
1

Ratnagiri ZP Election: ‘झेडपी प्रचारतोफा थंडावल्या; ११ लाख ७३ हजार मतदार…

ZP Election 2026: कळवंडे, सावर्डेत चुरशीच्या लढती; उमेदवारांची धावपळ
2

ZP Election 2026: कळवंडे, सावर्डेत चुरशीच्या लढती; उमेदवारांची धावपळ

ZP Election 2026: पुणे जिल्ह्यात 23 हजार मनुष्यबळाची नियुक्ती; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी
3

ZP Election 2026: पुणे जिल्ह्यात 23 हजार मनुष्यबळाची नियुक्ती; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

ZP Election 2026 : 7 फेब्रुवारीला उद्योग, आस्थापना व कारखान्यांमधील कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुट्टी जाहीर
4

ZP Election 2026 : 7 फेब्रुवारीला उद्योग, आस्थापना व कारखान्यांमधील कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुट्टी जाहीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे भाव गडगडले! स्वस्तात दागिने खरेदी करण्याची हीच खरी संधी

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे भाव गडगडले! स्वस्तात दागिने खरेदी करण्याची हीच खरी संधी

Feb 07, 2026 | 08:17 AM
Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Feb 07, 2026 | 08:10 AM
ZP Elections Live Updates : जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीच्या मतदानाला सुरुवात

LIVEZP Elections Live Updates : जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीच्या मतदानाला सुरुवात

Feb 07, 2026 | 07:29 AM
राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीसाठी आज मतदान; 7438 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात…

राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीसाठी आज मतदान; 7438 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात…

Feb 07, 2026 | 07:08 AM
Janaki Jayanti 2026: यंदा कधी आहे जानकी जयंती, जाणून घ्या मुहूर्त, महत्त्व आणि उपाय

Janaki Jayanti 2026: यंदा कधी आहे जानकी जयंती, जाणून घ्या मुहूर्त, महत्त्व आणि उपाय

Feb 07, 2026 | 07:05 AM
Rose Day 2026: प्रेम व्यक्त करताना गुलाबच का दिलं जातं? काय आहे मागचं खास इतिहास

Rose Day 2026: प्रेम व्यक्त करताना गुलाबच का दिलं जातं? काय आहे मागचं खास इतिहास

Feb 07, 2026 | 06:35 AM
दिर्घकाळ चालणारी बॅटरी आणि दमदार परफॉर्मंस… हे आहेत बेस्ट Gaming Smartphones, किंमत 20 हजार रुपयांहून कमी

दिर्घकाळ चालणारी बॅटरी आणि दमदार परफॉर्मंस… हे आहेत बेस्ट Gaming Smartphones, किंमत 20 हजार रुपयांहून कमी

Feb 07, 2026 | 06:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM