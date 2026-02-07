ZP Elections Live Updates : जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीच्या मतदानाला सुरुवात

07 Feb 2026 08:25 AM (IST)
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतील ९ गटांसाठी ३९ उमेदवार रिंगणात राहिले असून, पण पंचायत समितीच्या १८ जणांसाठी ६२ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.
07 Feb 2026 08:23 AM (IST)
रत्नागिरी जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील ९ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज सकाळी मतदानाला सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्याचा ग्रामीण विकास कोणाच्या हाती जाणार, याचा फैसला आज ११ लाखांहून अधिक मतदार करणार आहेत.
जिल्हा परिषद: ५६ गटांसाठी १५१ उमेदवार रिंगणात.
पंचायत समिती: ९ समित्यांमधील ११२ जागांसाठी ३२१ उमेदवारांमध्ये लढत.
मतदार संख्या: जिल्ह्यात एकूण ११ लाख ७३ हजार ८९९ मतदार आपला हक्क बजावणार आहेत.
07 Feb 2026 08:17 AM (IST)
राज्यात आज जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी मतदान पार पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर, आपल्या गावी जाऊन मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांनी पुण्यातील स्वारगेट बस स्थानकावर मोठी गर्दी केली आहे.
07 Feb 2026 08:15 AM (IST)
जिल्हा परिषदेच्या एकूण ७३१ जागा असून, त्यातील ३६९ जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जातींसाठी ८३, अनुसूचित जमातींसाठी २५ आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी १९१ जागा आरक्षित आहेत. जिल्हा परिषदांच्या या सर्व जागांसाठी एकूण २ हजार ६२४ उमेदवार निवडणूक लढवित आहेत.
07 Feb 2026 08:05 AM (IST)
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या १२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या १२५ पंचायत समित्यांसाठी आज मतदान होणार आहे. यापूर्वी ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार होते; परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे मतदान पुढे ढकलण्यात आले.
07 Feb 2026 07:55 AM (IST)
छत्रपती संभाजीनगरच्या सिल्लोड तालुक्यातील ३०५ मतदान केंद्रे ठेवण्यात आली असून, मतदान प्रक्रिया सुरळीत व शांततेत पार पाडण्यासाठी १४०६ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
07 Feb 2026 07:45 AM (IST)
जिल्हा परिषदेच्या ७३१ तर आणि पंचायत समित्यांच्या १ हजार ४६२ जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. एकूण ७ हजार ४३८ इतके उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून, सर्व मिळून एकूण २ कोटी ८ लाख २० हजार ७०२ इतकी मतदार संख्या आहे.
07 Feb 2026 07:36 AM (IST)
राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीची निवडणूक होत आहे. त्यासाठी आज मतदान पार पडणार आहे. त्यानुसार, प्रशासनाकडून तयारी केली गेली आहे. शनिवारी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होणार आहे. मतमोजणी ९ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजता सुरू होईल.
