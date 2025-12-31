Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Vastu Tips Rules Of Vastu Shastra In Which Direction Should The New Year Calendar Be Placed

Vastu Tips: नवीन वर्षाची दिनदर्शिका कोणत्या दिशेला लावणे असते शुभ, काय आहेत वास्तुशास्त्राचे नियम जाणून घ्या

जुने वर्ष मागे टाकत आपण नव्या आशा, नवी स्वप्नं आणि नवे संकल्प घेऊन पुढे जातो. याच उत्साहात अनेक जण घरातील जुने दिनदर्शिका काढून नवीन घरात लावतात. मात्र घरात दिनदर्शिका लावण्याची योग्य दिशा कोणती जाणून घ्या

Updated On: Dec 31, 2025 | 03:43 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

नवीन वर्षाची सुरुवात होणार आहे. बऱ्याच घरांमध्ये नवीन दिनदर्शिका आणली गेली आहे. त्याची खरेदी केल्यानंतर ते कोणत्या भितींवर लावावे, कोणत्या दिशेला लावावे याबद्दल अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो. वास्तुशास्त्रानुसार असे करणे योग्य मानले जात नाही. दिनदर्शिका योग्य दिशेने लावल्यास घरात सुख, शांती आणि समृद्धी आणते. परंतु, जर दिनदर्शिका चुकीच्या ठिकाणी लावल्यास समस्या निर्माण होऊ शकतात. नवीन वर्ष सुरू होण्यापूर्वी कोणत्या दिशेला लावणे आणि काय नियम आहेत ते जाणून घ्या

दिनदर्शिका लावण्यासाठी शुभ ठिकाण

वास्तुनुसार, घराचा ईशान्य कोपरा देवतांचे स्थान मानला जातो. या दिशेला नवीन दिनदर्शिका लावल्यास वर्षभर घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये शांतता राहते आणि अपेक्षेपेक्षा चांगले निकाल दिसतात. जर दिनदर्शिकेवर गणपती बाप्पा किंवा देवी लक्ष्मीचे चित्र असल्यास ते अधिक शुभ असल्याचे मानले जाते.

New year: नवीन वर्षात 500 वर्षांनी तयार होत आहे ‘हा’ दुर्मिळ योग, या राशींच्या लोकांना होईल लक्षणीय लाभ

उत्तर दिशेला दिनदर्शिका लावणे

उत्तर दिशेला धनाची देवता कुबेराचे निवासस्थान मानले जाते. या दिशेला दिनदर्शिका लावल्याने आर्थिक परिस्थिती मजबूत होण्यास मदत होते. तसेच घरात समृद्धी येते आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत तयार होतात. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी ही दिशा महत्त्वाची मानली जाते. यावेळी प्रगती आणि पगारात वाढ होण्याची शक्यता देखील निर्माण होते.

पूर्व दिशेचे महत्त्व

पूर्वेकडे सूर्याची पहिली किरणे पडतात, जी ऊर्जा आणि नवीन सुरुवातीचे प्रतीक मानले जाते. या दिशेला दिनदर्शिका ठेवल्याने घर उत्साही राहण्यास मदत होते. त्यामुळे आदर आणि प्रतिष्ठा वाढते आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी निर्माण होतात. ही दिशा विद्यार्थ्यांसाठी शुभ मानली जाते.

या दिशेला चुकूनही लावू नका दिनदर्शिका

वास्तुनुसार, पश्चिम, दक्षिण किंवा नैऋत्य दिशेला दिनदर्शिका ठेवू नयेत. या दिशेला दिनदर्शिका ठेवल्यास घरात संघर्ष वाढू शकतो आणि आर्थिक नुकसान होऊ शकते. असे मानले जाते की यमाचा प्रभाव दक्षिण दिशेला वाढतो आणि शनिचा प्रभाव पश्चिम दिशेला वाढतो.

Vrat And Festivals List 2026: मकरसंक्रांतीपासून दिवाळीपर्यंत नवीन वर्षातील सण-उत्सवांची संपूर्ण यादी जाणून घ्या

दिनदर्शिकेवरील चित्रे

दिनदर्शिकेवर नेहमीच सकारात्मक ऊर्जा देणाऱ्या प्रतिमा असाव्यात. भगवान गणेश आणि देवी लक्ष्मीच्या प्रतिमा शुभ मानल्या जातात. भयानक, दुःखी किंवा नकारात्मक भावना असणाऱ्या प्रतिमा टाळा. दिनदर्शिका स्वच्छ ठेवा आणि जुने किंवा फाटलेले दिनदर्शिका घरी ठेवणे टाळा. जुने दिनदर्शिका कचऱ्यात टाकण्यापेक्षा पाण्यात टाकणे चांगले. दिनदर्शिका भिंतीवर सरळ टांगल्याने आणि त्याखाली दिवा किंवा फुले ठेवल्याने सकारात्मक ऊर्जा वाढते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नवीन वर्षाची दिनदर्शिका (कॅलेंडर) लावणे का महत्त्वाचे मानले जाते?

    Ans: दिनदर्शिका ही वेळ, नियोजन आणि प्रगतीचे प्रतीक मानली जाते. वास्तुनुसार योग्य दिशेला कॅलेंडर लावल्यास घरात सकारात्मक ऊर्जा, शिस्त आणि यश वाढते.

  • Que: कॅलेंडर लावण्यासाठी कोणती दिशा शुभ मानली जाते?

    Ans: उत्तर, पूर्व किंवा ईशान्य (उत्तर-पूर्व) दिशा कॅलेंडरसाठी अत्यंत शुभ मानली जाते. या दिशांना ज्ञान, प्रगती आणि समृद्धीशी जोडले जाते.

  • Que: : कॅलेंडरमध्ये कोणते फोटो किंवा चित्रे असावीत?

    Ans: निसर्गदृश्ये, देवतांची शांत व सकारात्मक चित्रे, फुलं किंवा उगवता सूर्य अशी चित्रे शुभ मानली जातात. हिंसक किंवा उदास चित्रे टाळावीत.

Web Title: Vastu tips rules of vastu shastra in which direction should the new year calendar be placed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 03:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vastu Tips: सकाळी झोपेतून उठताच या गोष्टी दिसणे असते अशुभ, जीवनात येऊ शकतात समस्या
1

Vastu Tips: सकाळी झोपेतून उठताच या गोष्टी दिसणे असते अशुभ, जीवनात येऊ शकतात समस्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM