Vastu Tips: नवीन वर्षाची दिनदर्शिका कोणत्या दिशेला लावणे असते शुभ, काय आहेत वास्तुशास्त्राचे नियम जाणून घ्या

नवीन वर्षाची सुरुवात होणार आहे. बऱ्याच घरांमध्ये नवीन दिनदर्शिका आणली गेली आहे. त्याची खरेदी केल्यानंतर ते कोणत्या भितींवर लावावे, कोणत्या दिशेला लावावे याबद्दल अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो. वास्तुशास्त्रानुसार असे करणे योग्य मानले जात नाही. दिनदर्शिका योग्य दिशेने लावल्यास घरात सुख, शांती आणि समृद्धी आणते. परंतु, जर दिनदर्शिका चुकीच्या ठिकाणी लावल्यास समस्या निर्माण होऊ शकतात. नवीन वर्ष सुरू होण्यापूर्वी कोणत्या दिशेला लावणे आणि काय नियम आहेत ते जाणून घ्या
वास्तुनुसार, घराचा ईशान्य कोपरा देवतांचे स्थान मानला जातो. या दिशेला नवीन दिनदर्शिका लावल्यास वर्षभर घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये शांतता राहते आणि अपेक्षेपेक्षा चांगले निकाल दिसतात. जर दिनदर्शिकेवर गणपती बाप्पा किंवा देवी लक्ष्मीचे चित्र असल्यास ते अधिक शुभ असल्याचे मानले जाते.
उत्तर दिशेला धनाची देवता कुबेराचे निवासस्थान मानले जाते. या दिशेला दिनदर्शिका लावल्याने आर्थिक परिस्थिती मजबूत होण्यास मदत होते. तसेच घरात समृद्धी येते आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत तयार होतात. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी ही दिशा महत्त्वाची मानली जाते. यावेळी प्रगती आणि पगारात वाढ होण्याची शक्यता देखील निर्माण होते.
पूर्वेकडे सूर्याची पहिली किरणे पडतात, जी ऊर्जा आणि नवीन सुरुवातीचे प्रतीक मानले जाते. या दिशेला दिनदर्शिका ठेवल्याने घर उत्साही राहण्यास मदत होते. त्यामुळे आदर आणि प्रतिष्ठा वाढते आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी निर्माण होतात. ही दिशा विद्यार्थ्यांसाठी शुभ मानली जाते.
वास्तुनुसार, पश्चिम, दक्षिण किंवा नैऋत्य दिशेला दिनदर्शिका ठेवू नयेत. या दिशेला दिनदर्शिका ठेवल्यास घरात संघर्ष वाढू शकतो आणि आर्थिक नुकसान होऊ शकते. असे मानले जाते की यमाचा प्रभाव दक्षिण दिशेला वाढतो आणि शनिचा प्रभाव पश्चिम दिशेला वाढतो.
दिनदर्शिकेवर नेहमीच सकारात्मक ऊर्जा देणाऱ्या प्रतिमा असाव्यात. भगवान गणेश आणि देवी लक्ष्मीच्या प्रतिमा शुभ मानल्या जातात. भयानक, दुःखी किंवा नकारात्मक भावना असणाऱ्या प्रतिमा टाळा. दिनदर्शिका स्वच्छ ठेवा आणि जुने किंवा फाटलेले दिनदर्शिका घरी ठेवणे टाळा. जुने दिनदर्शिका कचऱ्यात टाकण्यापेक्षा पाण्यात टाकणे चांगले. दिनदर्शिका भिंतीवर सरळ टांगल्याने आणि त्याखाली दिवा किंवा फुले ठेवल्याने सकारात्मक ऊर्जा वाढते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: दिनदर्शिका ही वेळ, नियोजन आणि प्रगतीचे प्रतीक मानली जाते. वास्तुनुसार योग्य दिशेला कॅलेंडर लावल्यास घरात सकारात्मक ऊर्जा, शिस्त आणि यश वाढते.
Ans: उत्तर, पूर्व किंवा ईशान्य (उत्तर-पूर्व) दिशा कॅलेंडरसाठी अत्यंत शुभ मानली जाते. या दिशांना ज्ञान, प्रगती आणि समृद्धीशी जोडले जाते.
Ans: निसर्गदृश्ये, देवतांची शांत व सकारात्मक चित्रे, फुलं किंवा उगवता सूर्य अशी चित्रे शुभ मानली जातात. हिंसक किंवा उदास चित्रे टाळावीत.