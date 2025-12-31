Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Vrat And Festivals List 2026: मकरसंक्रांतीपासून दिवाळीपर्यंत नवीन वर्षातील सण-उत्सवांची संपूर्ण यादी जाणून घ्या

हिंदू धर्मामध्ये प्रत्येक महिन्यामध्ये अनेक सण उत्सव, व्रत वैकल्य येत असतात. अशा वेळी 2026 मध्ये मकर संक्रांती, होळी ते दिवाळी आणि इतर प्रमुख व्रत कधी येत आहे त्याची संपूर्ण यादी जाणून घेऊया

Updated On: Dec 31, 2025 | 01:19 PM
हिंदू धर्मामध्ये उपवास आणि सण हे त्याच्या प्राचीन संस्कृती आणि इतिहासाचे सर्वात श्रीमंत प्रतीक मानले जातात. दिवाळी आणि होळीसारख्या राष्ट्रीय सणांपासून ते पोंगलसारख्या प्रादेशिक आणि कृषी सणांपर्यंत, हिंदू धर्मात कुटुंबे, समुदाय आणि प्रदेशांना एकत्र आणणाऱ्या सणांची एक मोठी यादी आहे.

प्रत्येक सण दरवर्षी त्याच दिवशी साजरा केला जातो ज्या दिवशी तो मागील वर्षी साजरा केला जात असे. यावेळी मकर संक्रांती, होळी ते दिवाळी आणि इतर प्रमुख व्रत कधी येत आहे त्याची संपूर्ण यादी जाणून घेऊया

जानेवारी 2026 मधील सण उत्सव आणि व्रत

1 जानेवारी, प्रदोष व्रत

3 जानेवारी, पौष पौर्णिमा

6 जानेवारी, अंगारकी चतुर्थी

14 जानेवारी, मकरसंक्रांति, षटतिला एकादशी, पोंगल, उत्तरायण

16 जानेवारी, कृष्ण प्रदोष, मासिक शिवरात्रि

18 जानेवारी, माघ अमावस्या

23 जानेवारी, बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा

29 जानेवारी, जया एकादशी

30 जानेवारी, शुक्ल प्रदोष व्रत

फेब्रुवारी 2026 मधील सण उत्सव आणि व्रत

1 फेब्रुवारी, माघ पूर्णिमा

5 फेब्रुवारी, संकष्टी चतुर्थी

13 फेब्रुवारी, विजया एकादशी, कुंभ संक्रांती

14 फेब्रुवारी, कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत

15 फेब्रुवारी, महाशिवरात्रि

17 फेब्रुवारी, फाल्गुन अमावस्या

27 फेब्रुवारी, आमलकी एकादशी

28 फेब्रुवारी शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत

मार्च 2026 मधील सण उत्सव आणि व्रत

3 मार्च, होलिका दहन

4 मार्च, धुलिवंदन

6 मार्च, संकष्टी चतुर्थी

15 मार्च, पापमोचिनी एकादशी, मीन संक्रांती

16 मार्च, कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत

17 मार्च, मासिक शिवरात्रि

19 मार्च, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ, गुढीपाडवा

26 मार्च, राम नवमी

29 मार्च, कामदा एकादशी

30 मार्च, शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत

एप्रिल 2026 मधील सण उत्सव आणि व्रत

2 एप्रिल, हनुमान जयंती

5 एप्रिल, संकष्टी चतुर्थी

13 एप्रिल, वरुथिनी एकादशी

14 एप्रिल, मेष संक्रांती

15 एप्रिल, कृष्ण प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्री

17 एप्रिल, वैशाख अमावस्या

19 एप्रिल, अक्षय तृतीया

27 एप्रिल, मोहिनी एकादशी

28 एप्रिल, शुक्ल प्रदोष व्रत

मे 2026 मधील सण उत्सव आणि व्रत

1 मे, वैशाख पौर्णिमा

5 मे, संकष्टी चतुर्थी

13 मे, अपरा एकादशी

14 मे, कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत

15 मे, मासिक शिवरात्रि

16 मे, ज्येष्ठ अमावस्या

27 मे, पद्मिनी एकादशी

28 मे, शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत

31 मे, पौर्णिमा व्रत

जून 2026 मधील सण उत्सव आणि व्रत

3 जून, संकष्ट चतुर्थी

11 जून, कमला एकादशी

15 जून, सोमवती अमावस्या

16 जून, आषाढ महिन्याची सुरुवात

25 जून, निर्जला एकादशी

26 जून, मोहरम

29 जून, वट पौर्णिमा

जुलै 2026 मधील सण उत्सव आणि व्रत

3 जुलै, संकष्ट चतुर्थी

14 जुलै, अमावस्या

15 जुलै, श्रावण महिन्याची सुरुवात

25 जुलै, देवशयनी एकादशी

29 जुलै, गुरु पौर्णिमा

ऑगस्ट 2026 मधील सण उत्सव आणि व्रत

2 ऑगस्ट, संकष्टी चतुर्थी

9 ऑगस्ट, कामिका एकादशी

12 ऑगस्ट, अमावस्या

17 ऑगस्ट, नागपंचमी

23 ऑगस्ट, पवित्रा एकादशी

28 ऑगस्ट, रक्षाबंधन

31 ऑगस्ट, संकष्टी चतुर्थी

सप्टेंबर 2026 मधील सण उत्सव आणि व्रत

4 सप्टेंबर, कृष्ण जन्माष्टमी

7 सप्टेंबर, अजा एकादशी

11 सप्टेंबर, अमावस्या

14 सप्टेंबर, हरतालिका आणि गणेश चतुर्थी

15 सप्टेंबर ऋषिपंचमी

22 सप्टेंबर, परिवर्तिनी एकादशी

25 सप्टेंबर, अनंत चतुर्दशी

26 सप्टेंबर, भाद्रपद पौर्णिमा

29 सप्टेंबर, अंगारकी संकष्टी चतुर्थी

ऑक्टोबर 2026 मधील सण उत्सव आणि व्रत

6 ऑक्टोबर, इंदिरा एकादशी

11 ऑक्टोबर, शारदीय नवरात्र, घटस्थापना

19 ऑक्टोबर, महाष्टमी, आयुध पूजा

20 ऑक्टोबर, दसरा

22 ऑक्टोबर, पाशांकुशा एकादशी

26 ऑक्टोबर, कोजागिरी पौर्णिमा

29 ऑक्टोबर, संकष्टी चतुर्थी

नोव्हेंबर 2026 मधील सण उत्सव आणि व्रत

5 नोव्हेंबर, रमा एकादशी

6 नोव्हेंबर, धनत्रयोदशी

8 नोव्हेंबर, दिवाळी, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन

10 नोव्हेंबर, बलप्रतिपदा पाडवा

11 नोव्हेंबर, भाऊबीज

21 नोव्हेंबर, प्रबोधिनी एकादशी, तुळशी पूजन

24 नोव्हेंबर, गुरु नानक जयंती, पौर्णिमा

27 नोव्हेंबर, संकष्टी चतुर्थी, कनकदास जयंती

डिसेंबर 2026 मधील सण उत्सव आणि व्रत

4 डिसेंबर, उत्थिरा एकादशी

16 डिसेंबर, धनु संक्रांती

20 डिसेंबर, मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती

23 डिसेंबर, दत्त जयंती

25 डिसेंबर, नाताळ

26 डिसेंबर, संकष्टी चतुर्थी

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: 2026 मध्ये मकरसंक्रांती कधी आहे?

    Ans: 2026 मध्ये मकरसंक्रांती 14 जानेवारी रोजी साजरी केली जाईल. हा सण सूर्याच्या मकर राशीत प्रवेशाचे प्रतीक मानला जातो.

  • Que: 2026 मधील प्रमुख व्रत-उत्सव कोणते आहेत?

    Ans: मकरसंक्रांती, महाशिवरात्री, होळी, रामनवमी, हनुमान जयंती, अक्षय तृतीया, नवरात्र, दशहरा आणि दिवाळी हे 2026 मधील प्रमुख सण-उत्सव आहेत.

  • Que: व्रत-उत्सवांची यादी पाहणे का महत्त्वाचे आहे?

    Ans: व्रत-उत्सवांची यादी असल्यास उपवास, पूजा, धार्मिक विधी आणि कौटुंबिक नियोजन योग्य प्रकारे करता येते.

