विद्यार्थिनीला अश्लील संदेश पाठवणं भोवलं, प्राध्यापकावर पॉस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल

एका प्राध्यापकावर अल्पवयीन विद्यार्थिनींना अश्लील संदेश पाठवणे व तिचा छळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 01:44 PM
संग्रहित फोटो

  • पालकवर्गात संतापाचे वातावरण
बारामती : शिक्षकी या पवित्र व्यवसायाला काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना बारामती तालुक्यातील माळेगाव परिसरात उघडकीस आली आहे. शिवनगर येथील शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाच्या डिप्लोमा इंजिनिअरिंग महाविद्यालयातील एका प्राध्यापकावर अल्पवयीन विद्यार्थिनींना अश्लील संदेश पाठवणे व तिचा छळ केल्याप्रकरणी ‘पोस्को’सह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे बारामती तालुक्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, पालकवर्गात तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे.

 

प्रा. नितीन शंकर तावरे (वय ४२, रा. सांगवी, ता. बारामती) असे गुन्हा दाखल झालेल्या प्राध्यापकाचे नाव आहे. महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. दिलेल्या फिर्यादीनुसार, संबंधित प्राध्यापक डिप्लोमा इंजिनिअरिंगच्या प्रथम वर्षात शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनींना तिच्या इच्छेविरुद्ध मोबाईलवर अश्लील स्वरूपाचे संदेश पाठवत असत. या संदेशांना प्रतिसाद न दिल्यास अंतर्गत गुण न देण्याची धमकी देत असल्याचेही समोर आले आहे. तसेच वर्गात शिकवताना विद्यार्थिनींना अयोग्य स्पर्श करणे, त्यांच्याजवळ जाणे आणि विरोध केल्यास वर्गात अपमानित करण्याचे प्रकार घडल्याची माहिती तक्रारीत नमूद करण्यात आली आहे.

२२ जानेवारी ते १२ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत हा प्रकार घडल्याचे सांगण्यात आले असून, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी तातडीने गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेमुळे पालकवर्गात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, आपल्या मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुढील तपास उपनिरीक्षक देविदास साळवे करत आहेत.

Published On: Feb 15, 2026 | 01:44 PM

