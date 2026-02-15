विद्यार्थिनीला अश्लील संदेश पाठवणं भोवलं, प्राध्यापकावर पॉस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल

प्रा. नितीन शंकर तावरे (वय ४२, रा. सांगवी, ता. बारामती) असे गुन्हा दाखल झालेल्या प्राध्यापकाचे नाव आहे. महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. दिलेल्या फिर्यादीनुसार, संबंधित प्राध्यापक डिप्लोमा इंजिनिअरिंगच्या प्रथम वर्षात शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनींना तिच्या इच्छेविरुद्ध मोबाईलवर अश्लील स्वरूपाचे संदेश पाठवत असत. या संदेशांना प्रतिसाद न दिल्यास अंतर्गत गुण न देण्याची धमकी देत असल्याचेही समोर आले आहे. तसेच वर्गात शिकवताना विद्यार्थिनींना अयोग्य स्पर्श करणे, त्यांच्याजवळ जाणे आणि विरोध केल्यास वर्गात अपमानित करण्याचे प्रकार घडल्याची माहिती तक्रारीत नमूद करण्यात आली आहे.
२२ जानेवारी ते १२ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत हा प्रकार घडल्याचे सांगण्यात आले असून, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी तातडीने गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेमुळे पालकवर्गात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, आपल्या मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुढील तपास उपनिरीक्षक देविदास साळवे करत आहेत.
हे सुद्धा वाचा : पुण्यात काँग्रेस-भाजप कार्यकर्ते आमनेसामने; दगडफेकीत महिला पोलिस जखमी
ट्रॅव्हल्समध्ये महिलेचा विनयभंग
स्लीपर बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या महिलेचा विनयभंग करणाऱ्या आरोपीला हडपसर पोलिसांनी 24 तासांत अटक केली आहे. तसेच, त्याच्याविरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. निशिकेतकुमार यशवंत सिंग (वय ४७, रा. मीरा रोड, मुंबई) असे दोषारोपपत्र दाखल केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री दहा वाजता हैदराबाद येथून पुण्याकडे येणाऱ्या खासगी ट्रॅव्हल्सच्या बसमध्ये ही घटना घडली. संबंधित महिला आपल्या पतीसह स्लीपर सीटवर प्रवास करत होती. १० फेब्रुवारी रोजी पहाटे २ ते ४ या दरम्यान आरोपी निशिकेतकुमार यशवंत सिंगने वारंवार महिलेच्या अंगाला स्पर्श करून तिचा विनयभंग केल्याचा आरोप आहे.