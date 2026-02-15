Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND W vs AUS W Live : हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, करणार गोलंदाजी! जाणून घ्या दोन्ही संघाची Playing 11

भारत महिला संघ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला संघ यांच्यामध्ये नाणेफेक पार पडले. यामध्ये भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक युवा खेळाडूंना भारतीय संघामध्ये स्थान मिळाले आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 02:18 PM
फोटो सौजन्य - BCCI Women

फोटो सौजन्य - BCCI Women

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला संघाच्या टी-ट्वेंटी मालिकेला आजपासून सुरुवात झाली आहे. या मालिकेचा पहिला सामना हा सिडनी मधील मुर पार्क येथे खेळवला जाणार आहे. T20 विश्वचषकाआधी भारतीय संघासाठी ही मालिका फार महत्त्वाची असणार आहे. भारतीय महिला खेळाडू या नुकत्याच झालेल्या महिला प्रीमियर लीगच्या या दमदार सीजननंतर पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय सामना खेळताना दिसणार आहेत. भारतातील सर्व खेळाडू हे दमदार फॉर्ममध्ये पाहायला मिळाले आहेत त्यामुळे या पहिल्या सामन्यात भारताचा संघ विजय सुरुवात करेल अशी क्रिकेटच्या आहेत त्यांची अपेक्षा आहे.

भारत महिला संघ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला संघ यांच्यामध्ये नाणेफेक पार पडले. यामध्ये भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक युवा खेळाडूंना भारतीय संघामध्ये स्थान मिळाले आहे तर काही खेळाडू या टीम इंडियामध्ये कमबॅक करताना दिसणार आहेत. श्रेयंका पाटील ही दुखापती नंतर पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय सामना खेळताना दिसणार आहे. महिला प्रीमियर लीगमध्ये आरसीबीच्या संघाने ट्रॉफी नावावर केली यामध्ये श्रेयंका पाटील तिचे महत्त्वाचे योगदान पाहायला मिळाले आहे. 

या मालिकेत सर्वांचे लक्ष युवा सेन्सेशन वैष्णवी शर्मावर असेल, जी श्रीलंका दौऱ्यात टीम इंडियाचा सर्वात मोठा शोध ठरली. या वर्षाच्या अखेरीस २०२६ चा टी-२० विश्वचषक होणार असल्याने, ही मालिका भारतासाठी त्यांच्या ताकदीची चाचणी घेण्याची एक उत्तम संधी आहे. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियन संघ एका नवीन युगात प्रवेश करत आहे.

अनुभवी अ‍ॅलिसा हिलीने टी-२० फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर सोफी मोलिनेक्स आता संघाचे नेतृत्व करत आहे. त्याचबरोबर भारती फुलमाली ही देखील भारतीय संघासाठी सात वर्षानंतर कमबॅक करताना दिसणार आहे. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन कशी असणार आहे या संदर्भात जाणून घ्या.

भारतीय संघाची प्लेइंग ११

स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), रिचा घोष (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, अरुंधती रेड्डी, श्रेयंका पाटील, क्रांती गौर, श्री चरणी, रेणुका सिंग ठाकूर.

ऑस्ट्रेलिया संघाची प्लेइंग ११

बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फोबी लिचफिल्ड, एलिस पेरी, अ‍ॅशले गार्डनर, जॉर्जिया वेअरहॅम, अ‍ॅनाबेल सदरलँड, निकोला केरी, सोफी मोलिनेक्स (कर्णधार), किम गार्थ, डार्सी ब्राउन

Published On: Feb 15, 2026 | 01:36 PM

