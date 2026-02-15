Vastu Tips: पायऱ्यांखाली ठेवा या वस्तू, घरात राहील सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा

जर घर वास्तुशास्त्रानुसार बांधले गेले तर त्यात वास्तुदोष राहत नाही आणि त्यामुळे कुटुंबाचे भविष्यही वाढू शकते. वास्तुशास्त्रात पायऱ्यांना विशेष महत्त्व आहे. जर वास्तुशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे पायऱ्याचे पालन न केल्यास वास्तुदोष निर्माण होऊ शकतो. कुटुंबाला घराशी संबंधित समस्या, आर्थिक नुकसान, अडथळे आणि बरेच काही येऊ शकते. म्हणूनच पायऱ्या योग्य दिशेने असणे अत्यंत आवश्यक आहे. दरम्यान, जर पायऱ्या चुकीच्या दिशेने असल्यास वास्तुदोष उद्भवण्याची शक्यता जास्त असते. पायऱ्यांखाली कोणत्या वस्तू ठेवणे शुभ असते, जाणून घ्या
वास्तुशास्त्रानुसार, घराच्या ईशान्य दिशेला पायऱ्या असणे अशुभ मानले जाते. ही दिशा जल तत्वाशी संबंधित आहे. या दिशेकडील वास्तुदोष कमी करण्यासाठी पायऱ्यांखाली पाण्याशी संबंधित वस्तू ठेवू शकता. तुम्ही पाण्याचे कारंजे आणि झाडे देखील ठेवू शकता. पण यासाठी सिरेमिक भांडी वापरा. मातीची भांडी जड असतात आणि माती सतत खाली पडत राहते. वास्तुनुसार, ईशान्य कोपरा नेहमीच हलका आणि स्वच्छ असावा. तुम्ही काचेच्या बाटलीत पाणी भरून झाडे लावू शकता.
वास्तुनुसार आग्नेय कोपऱ्यात पायऱ्या असण्यास शुभ मानले जाते. आग्नेय दिशेचा संबंध अग्नीशी संबंधित आहे. तुम्ही ओव्हन, कपड्यांचे इस्त्री, गॅस सिलेंडर इत्यादी ठेवू शकता. वास्तुनुसार, आग्नेय कोपऱ्यात पायऱ्यांखाली मोठी कुंडीतील रोपे ठेवता येतात. वास्तुनुसार, जड वस्तू दक्षिण दिशेला ठेवाव्यात. तुम्ही येथे मोठे फुलदाण्या, मीटर किंवा इन्व्हर्टर देखील ठेवू शकता.
घरातील पायऱ्या उत्तरेकडील दिशेला असणे अशुभ मानले जाते. त्यामुळे वास्तुदोष निर्माण होऊ शकतो. या दिशेचा संबंध जल तत्वाशी आहे. त्यामुळे हलक्या वस्तू उत्तर दिशेला ठेवाव्यात. या ठिकाणी तुम्ही फिश एक्वैरियम, लहान सिरेमिक कुंड्यांमध्ये रोपे इत्यादी ठेवू शकता. यामुळे वास्तुदोष कमी होण्यास मदत होते. वास्तुनुसार, पूर्व दिशा वायु तत्वाशी संबंधित आहे. पायऱ्यांखालील जागा रिकामी ठेवणे सर्वोत्तम मानले जाते. या जागेत तुम्ही रोपे लावू शकता.
वास्तुनुसार नैऋत्य दिशेला पायऱ्या असणे शुभ मानले जाते. या ठिकाणी जड वस्तू ठेवणे चांगले मानले जाते. तुम्ही पायऱ्यांखाली मोठे कुंड्यांमध्ये लावलेले घरातील रोपे ठेवू शकता. यामुळे घरात सकारात्मक वातावरण राखण्यास मदत होते. जर पश्चिम दिशेला पायऱ्या असल्यास तुम्ही बांबूची झाडे, मोठे मासेमारीचे मत्स्यालय इत्यादी ठेवू शकता. यामुळे घरामध्ये समृद्धी, आनंद आणि शांती टिकून राहते. याशिवाय, ही जागा गॅस सिलिंडर आणि प्रेस ठेवण्यासाठी देखील वापरली जाऊ शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: वास्तुनुसार पायऱ्यांखालील जागा योग्य प्रकारे वापरल्यास घरातील ऊर्जा संतुलित राहते. चुकीच्या वस्तू ठेवल्यास नकारात्मकता वाढू शकते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: स्वच्छ स्टोरेज कॅबिनेट, पुस्तकांचे कपाट, शोपीस किंवा सकारात्मक संदेश असलेली फ्रेम, घरगुती उपयोगाच्या नीटनेटकी वस्तू, इनडोअर झाडे
Ans: जागा नेहमी स्वच्छ आणि प्रकाशमान ठेवावी. सुगंधी अगरबत्ती किंवा नैसर्गिक सुगंध वापरल्यास वातावरण प्रसन्न राहते.