Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Vastu Tips Keep These Items Under The Stairs There Will Be Happiness Prosperity And Positive Energy In The House

Vastu Tips: पायऱ्यांखाली ठेवा या वस्तू, घरात राहील सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा

वास्तुशास्त्रानुसार, पायऱ्यांखाली बाथरूम, नळ अशा काही गोष्टी असणे अशुभ मानले जाते. पण अशा काही गोष्टी आहेत की त्या ठेवल्यास वास्तुदोष कमी होऊन घरामध्ये सुख समृद्धी आणि शांती टिकून राहते.

Updated On: Feb 15, 2026 | 12:57 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • पायऱ्यांखाली कोणत्या वस्तू ठेवणे शुभ आहे
  • वास्तुशास्त्रात काय आहेत नियम
  • घरात राहील सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा
 

जर घर वास्तुशास्त्रानुसार बांधले गेले तर त्यात वास्तुदोष राहत नाही आणि त्यामुळे कुटुंबाचे भविष्यही वाढू शकते. वास्तुशास्त्रात पायऱ्यांना विशेष महत्त्व आहे. जर वास्तुशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे पायऱ्याचे पालन न केल्यास वास्तुदोष निर्माण होऊ शकतो. कुटुंबाला घराशी संबंधित समस्या, आर्थिक नुकसान, अडथळे आणि बरेच काही येऊ शकते. म्हणूनच पायऱ्या योग्य दिशेने असणे अत्यंत आवश्यक आहे. दरम्यान, जर पायऱ्या चुकीच्या दिशेने असल्यास वास्तुदोष उद्भवण्याची शक्यता जास्त असते. पायऱ्यांखाली कोणत्या वस्तू ठेवणे शुभ असते, जाणून घ्या

ईशान्य दिशेला पायऱ्या असल्यास या गोष्टी ठेवाव्यात

वास्तुशास्त्रानुसार, घराच्या ईशान्य दिशेला पायऱ्या असणे अशुभ मानले जाते. ही दिशा जल तत्वाशी संबंधित आहे. या दिशेकडील वास्तुदोष कमी करण्यासाठी पायऱ्यांखाली पाण्याशी संबंधित वस्तू ठेवू शकता. तुम्ही पाण्याचे कारंजे आणि झाडे देखील ठेवू शकता. पण यासाठी सिरेमिक भांडी वापरा. ​​मातीची भांडी जड असतात आणि माती सतत खाली पडत राहते. वास्तुनुसार, ईशान्य कोपरा नेहमीच हलका आणि स्वच्छ असावा. तुम्ही काचेच्या बाटलीत पाणी भरून झाडे लावू शकता.

Vastu Tips: चांदीऐवजी या धातूची मासा घरात ठेवल्यास वाढेल सकारात्क ऊर्जा

आग्नेय आणि दक्षिण दिशेला पायऱ्या असल्यास या गोष्टी ठेवाव्यात

वास्तुनुसार आग्नेय कोपऱ्यात पायऱ्या असण्यास शुभ मानले जाते. आग्नेय दिशेचा संबंध अग्नीशी संबंधित आहे. तुम्ही ओव्हन, कपड्यांचे इस्त्री, गॅस सिलेंडर इत्यादी ठेवू शकता. वास्तुनुसार, आग्नेय कोपऱ्यात पायऱ्यांखाली मोठी कुंडीतील रोपे ठेवता येतात. वास्तुनुसार, जड वस्तू दक्षिण दिशेला ठेवाव्यात. तुम्ही येथे मोठे फुलदाण्या, मीटर किंवा इन्व्हर्टर देखील ठेवू शकता.

उत्तर आणि पूर्व दिशेला पायऱ्या असल्यास या गोष्टी ठेवाव्यात

घरातील पायऱ्या उत्तरेकडील दिशेला असणे अशुभ मानले जाते. त्यामुळे वास्तुदोष निर्माण होऊ शकतो. या दिशेचा संबंध जल तत्वाशी आहे. त्यामुळे हलक्या वस्तू उत्तर दिशेला ठेवाव्यात. या ठिकाणी तुम्ही फिश एक्वैरियम, लहान सिरेमिक कुंड्यांमध्ये रोपे इत्यादी ठेवू शकता. यामुळे वास्तुदोष कमी होण्यास मदत होते. वास्तुनुसार, पूर्व दिशा वायु तत्वाशी संबंधित आहे. पायऱ्यांखालील जागा रिकामी ठेवणे सर्वोत्तम मानले जाते. या जागेत तुम्ही रोपे लावू शकता.

Mangal Gochar 2026: महाशिवरात्रीला मंगळ बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

नैऋत्य, पश्चिम आणि वायव्य दिशेला पायऱ्या असल्यास या गोष्टी ठेवाव्यात

वास्तुनुसार नैऋत्य दिशेला पायऱ्या असणे शुभ मानले जाते. या ठिकाणी जड वस्तू ठेवणे चांगले मानले जाते. तुम्ही पायऱ्यांखाली मोठे कुंड्यांमध्ये लावलेले घरातील रोपे ठेवू शकता. यामुळे घरात सकारात्मक वातावरण राखण्यास मदत होते. जर पश्चिम दिशेला पायऱ्या असल्यास तुम्ही बांबूची झाडे, मोठे मासेमारीचे मत्स्यालय इत्यादी ठेवू शकता. यामुळे घरामध्ये समृद्धी, आनंद आणि शांती टिकून राहते. याशिवाय, ही जागा गॅस सिलिंडर आणि प्रेस ठेवण्यासाठी देखील वापरली जाऊ शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पायऱ्यांखालील जागेचे वास्तुशास्त्रात महत्त्व काय आहे?

    Ans: वास्तुनुसार पायऱ्यांखालील जागा योग्य प्रकारे वापरल्यास घरातील ऊर्जा संतुलित राहते. चुकीच्या वस्तू ठेवल्यास नकारात्मकता वाढू शकते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: पायऱ्यांखाली कोणत्या वस्तू ठेवणे शुभ मानले जाते?

    Ans: स्वच्छ स्टोरेज कॅबिनेट, पुस्तकांचे कपाट, शोपीस किंवा सकारात्मक संदेश असलेली फ्रेम, घरगुती उपयोगाच्या नीटनेटकी वस्तू, इनडोअर झाडे

  • Que: सकारात्मक ऊर्जा वाढवण्यासाठी कोणता उपाय करावा?

    Ans: जागा नेहमी स्वच्छ आणि प्रकाशमान ठेवावी. सुगंधी अगरबत्ती किंवा नैसर्गिक सुगंध वापरल्यास वातावरण प्रसन्न राहते.

Web Title: Vastu tips keep these items under the stairs there will be happiness prosperity and positive energy in the house

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 12:57 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vastu Tips: पायऱ्यांखाली ठेवा या वस्तू, घरात राहील सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा

Vastu Tips: पायऱ्यांखाली ठेवा या वस्तू, घरात राहील सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा

Feb 15, 2026 | 12:57 PM
भारत स्टार्टअप्सची ‘महासत्ता’! केंद्र सरकारने दिली १०,००० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी, नव्या कल्पनांना मिळणार पंख

भारत स्टार्टअप्सची ‘महासत्ता’! केंद्र सरकारने दिली १०,००० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी, नव्या कल्पनांना मिळणार पंख

Feb 15, 2026 | 12:54 PM
‘बॉलीवूडमधील सगळ्यात वाईट नट, त्याला धड…,’ प्रशांत नारायणन यांनी ‘या’ लोकप्रिय अभिनेत्यावर केली टीका

‘बॉलीवूडमधील सगळ्यात वाईट नट, त्याला धड…,’ प्रशांत नारायणन यांनी ‘या’ लोकप्रिय अभिनेत्यावर केली टीका

Feb 15, 2026 | 12:44 PM
बदलत्या हवामानामुळे जनावरांमध्ये आजार वाढले, दूध उत्पादनात घट; शेतकऱ्यांवर उपचार खर्चाचा भार

बदलत्या हवामानामुळे जनावरांमध्ये आजार वाढले, दूध उत्पादनात घट; शेतकऱ्यांवर उपचार खर्चाचा भार

Feb 15, 2026 | 12:43 PM
अखेर ट्रम्पतात्याचा विजय! भारताची रशियाकडून तेल खरेदी बंद? रिलायन्सला Venezuela तून थेट खरेदीची मंजूरी

अखेर ट्रम्पतात्याचा विजय! भारताची रशियाकडून तेल खरेदी बंद? रिलायन्सला Venezuela तून थेट खरेदीची मंजूरी

Feb 15, 2026 | 12:41 PM
IMD Weather Update: छात्र्या काढून ठेवा! देशातील ११ राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा; तर उत्तर भारतात पुन्हा थंडीचा जोर वाढणार

IMD Weather Update: छात्र्या काढून ठेवा! देशातील ११ राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा; तर उत्तर भारतात पुन्हा थंडीचा जोर वाढणार

Feb 15, 2026 | 12:40 PM
पार्थ पवार संबंधित मुंढवा भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणात मोठी कारवाई; ‘या’ दोन अधिकाऱ्यांना सेवेतूनच केले बडतर्फ

पार्थ पवार संबंधित मुंढवा भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणात मोठी कारवाई; ‘या’ दोन अधिकाऱ्यांना सेवेतूनच केले बडतर्फ

Feb 15, 2026 | 12:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Feb 14, 2026 | 06:49 PM
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM