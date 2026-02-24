Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Vastu Shastra : पाण्याने भरलेलं तांब्याचं भांडं करेल वास्तूदोषाचा नायनाट, कसं ते, जाणून घ्या सविस्तर

भारतीय संस्कृतीत तांब्याला विशेष महत्त्व आहे. वास्तुशास्त्र असो धार्मिक कोणतीही कारणं असो देवाच्या पूजेसाठी देखील पितळ आणि तांब्याची भांडी वापरली जातात. हेचं तांबं वास्तूदोष देखील दूर करतं कसं ते जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 24, 2026 | 02:52 PM
भारतीय संस्कृतीत तांब्याला विशेष महत्त्व आहे. वास्तुशास्त्र असो धार्मिक कोणतीही कारणं असो देवाच्या पूजेसाठी देखील पितळ आणि तांब्याची भांडी वापरली जातात. असं मानलं जातं की, घरात सकारात्मक ऊर्जा वाढवण्यासाठी तांब्याच्या भांड्यात पाणी ठेवल्य़ाने सगळं शुभ होतं. योग्य दिशेला आणि योग्य पद्धतीने ठेवलेल्या तांब्याच्या पाण्याने भरलेलं भांडं घरातील नकारात्मकता कमी करण्यास मदत करतं, असं वास्तूशास्त्र सांगतं.

तांब्याच्या भांड्याचं महत्त्व काय?

वास्तुशास्त्रानुसार, तांबं हे सूर्य आणि अग्नी तत्त्वाचा धातू आहे. सूर्य ऊर्जा, तेज आणि सकारात्मकता यांचं प्रतीक मानला जातो. त्यामुळे तांब्याचं भांडं घरात ठेवल्यास वातावरण शुद्ध राहण्यास मदत होते. हे अध्यात्मिक कारण आहे.

कुठे ठेवावं तांब्याचं पाणी?

घराच्या ईशान्य (उत्तर-पूर्व) दिशेला तांब्याच्या भांड्यात स्वच्छ पाणी भरून ठेवावं. तुम्ही मुख्य दरवाजाजवळ लहान तांब्याचं भांडं देखील ठेवू शकता.
देवघरात तांब्याच्या कलशात पाणी ठेवणं अधिक लाभदायक देखील ठरतं.

कसा होतो वास्तूदोषाचा नायनाट?

वास्तुशास्त्रानुसार पाणी हे चंद्र आणि शांततेचं प्रतीक आहे, तर तांबे सूर्यतत्त्वाचं. या दोन तत्त्वांचा संतुलित मिलाफ घरातील उर्जेचा समतोल राखतो. त्यामुळे मानसिक ताण कमी होतो, कुटुंबात सौहार्द वाढतं आणि आर्थिक स्थैर्याला चालना मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

काय काळजी घ्यावी ?

तांब्याचं भांडं रोज स्वच्छ धुवून त्यात ताजं पाणी भरावं.

पाणी जुने किंवा दूषित होऊ देऊ नये.

आठवड्यातून एकदा भांडं लिंबू किंवा चिंचेने स्वच्छ करावं.

वास्तुशास्त्रात सांगितलेल्या या साध्या उपायाने घरातील सकारात्मक ऊर्जा वाढते, असा समज आहे. श्रद्धा आणि नियमितता यांची जोड दिल्यास तांब्याच्या पाण्याचा उपाय अधिक परिणामकारक ठरू शकतो.हा उपाय करताना श्रद्धा आणि सातत्य महत्त्वाचं आहे. वास्तुदोष पूर्णपणे दूर होतो की नाही याबाबत वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित असले तरी, सकारात्मक विचार आणि स्वच्छतेची सवय यामुळे घरातील वातावरण नक्कीच प्रसन्न राहू शकतं. अध्यात्माबरोबरच याला शास्त्रीय कारणांची देखील जोड आहे.

तांब्याचे जंतुनाशक गुणधर्म
तांबे (Copper) हा नैसर्गिकरित्या अँटीमायक्रोबियल धातू आहे. संशोधनानुसार, तांब्याच्या पृष्ठभागावर अनेक प्रकारचे जीवाणू आणि विषाणू जास्त काळ टिकत नाहीत. या प्रक्रियेला “ओलिगोडायनॅमिक इफेक्ट” असं म्हटलं जातं. त्यामुळे तांब्याच्या भांड्यात ठेवलेलं पाणी काही प्रमाणात नैसर्गिकरित्या शुद्ध राहण्यास मदत होते.

तांब्याच्या भांड्यात काही तास पाणी ठेवल्यास त्यात सूक्ष्म प्रमाणात तांब्याचे आयन मिसळतात. हे आयन शरीरासाठी सूक्ष्म मात्रेत उपयुक्त मानले जातात. तांबे हे शरीरातील  हिमोग्लोबिन निर्मितीसाठी आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढीसाठी देखील फायदेशीर आहे.

धातूंचे आरोग्यदायी परिणाम

घरातील हवेची गुणवत्ता वाढवण्याबरोबरच याचे शरीरासाठी देखील पोषक घटक आढळतात. World Health Organization (WHO) नुसार तांब्यामध्ये शरीराला आणि घरातील हवा शुद्ध ठेवण्यास आवश्यक असे सूक्ष्म खनिज घटक आहेत. योग्य प्रमाणात तांब्याचं सेवन शरीराच्या वाढी, मेंदूच्या कार्य आणि हाडांच्या मजबुतीसाठी उपयुक्त असतं. मात्र अति प्रमाण टाळणं गरजेचं आहे.

स्वच्छता आणि सवय

तांब्याचं भांडं रोज धुणं, ताजं पाणी भरणं या सवयींमुळे घरात स्वच्छता राखली जाते. स्वच्छतेमुळे जंतुसंसर्ग कमी होतो आणि घरातील वातावरण आरोग्यदायी राहतं. यामुळे मानसिक शांतता आणि सकारात्मकता वाढते.

मानसिक परिणाम

जेव्हा आपण एखादा उपाय श्रद्धेने आणि नियमितपणे करतो, तेव्हा मनात सकारात्मक भावना निर्माण होतात. सकारात्मक विचारांचा परिणाम मानसिक आरोग्यावर चांगला होतो, हे मानसशास्त्रही मान्य करतं.म्हणूनच तांब्याच्या भांड्यात पाणी ठेवण्यामागे फक्त धार्मिक श्रद्धाच नाही, तर काही प्रमाणात वैज्ञानिक आधारही आहे. मात्र कोणताही उपाय करताना संतुलन आणि जागरूकता आवश्यक आहे.

