IND vs ZIM : चेपॉकची खेळपट्टी भारतीय संघाचे टेन्शन वाढवणार? टीम इंडियासमोर असणार झिम्बाब्वेचे आव्हान, वाचा पिच रिपोर्ट

भारतीय संघाला झिम्बाब्वेविरूद्ध सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावा लागेल. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष चेन्नईच्या खेळपट्टीवर आहे. तर चला जाणून घेऊया की चेन्नईची नवीन खेळपट्टी टीम इंडियाला किती फायदा देईल.

Updated On: Feb 24, 2026 | 02:49 PM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

India vs Zimbabwe Pitch Report : सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील दुसऱ्या सुपर ८ सामन्यात झिम्बाब्वेशी सामना करणार आहे. हा सामना गुरुवार, २६ फेब्रुवारी रोजी चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियम, ज्याला चेपॉक स्टेडियम म्हणूनही ओळखले जाते, येथे खेळला जाईल. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या सुपर ८ सामन्यात पराभव झाल्यानंतर, भारताचे उर्वरित दोन सामने ‘करो या मरो’चे प्रकरण बनले आहेत. उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी, भारतीय संघाला हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावा लागेल. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष चेन्नईच्या खेळपट्टीवर आहे. तर चला जाणून घेऊया की चेन्नईची नवीन खेळपट्टी टीम इंडियाला किती फायदा देईल.

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकात आतापर्यंत टीम इंडियाने अशा खेळपट्ट्यांचा सामना केला आहे जिथे फलंदाजी करणे सोपे नव्हते. भारताच्या मोठ्या फलंदाजांना मोकळेपणाने खेळण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे आणि त्यांना संघर्ष करावा लागला आहे. चेपॉकची खेळपट्टी सामान्यतः संथ मानली जाते, ज्यामुळे सिकंदर रझा आणि ब्लेसिंग मुझारबानी सारख्या झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांना मदत झाली असती. झिम्बाब्वेकडे वेगवान गोलंदाज देखील आहेत, परंतु यावेळी चेपॉकची खेळपट्टी भारतीय फलंदाजांना काहीसा दिलासा देऊ शकते.

T20 World Cup : भारताविरुद्धच्या सुपर 8 सामन्याबद्दल काय म्हणाले झिम्बाब्वेचे प्रशिक्षक जस्टिन सॅमन्स?

पण टाईम्स ऑफ इंडियामधील एका वृत्तानुसार, भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील सुपर ८ सामन्यासाठी चेन्नईची खेळपट्टी वेगळ्या स्थितीत असू शकते. अहवालानुसार, विश्वचषकापूर्वी मैदान खोदण्यात आले होते आणि खेळपट्टी पूर्णपणे विश्रांती देण्यात आली होती. खेळपट्टी ताजी ठेवण्यासाठी, पाच महिन्यांपेक्षा जास्त काळ तेथे कोणतेही सामने खेळवले गेले नाहीत.

चेन्नईतील लाल आणि काळ्या मातीच्या दोन्ही खेळपट्ट्यांवर चेंडू आता बॅटवर पूर्वीपेक्षा चांगला येत आहे. स्पर्धेतील पहिला सामना अफगाणिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यात येथे खेळला गेला, जिथे अफगाण संघाने प्रथम फलंदाजी करत १८२ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, किवींनी १७.५ षटकांत लक्ष्य गाठले. मागील सामन्यांपेक्षा हा एक मोठा बदल होता, जिथे धावगती सहसा मंद होती. या विश्वचषकात चेपॉक येथे झालेल्या इतर सामन्यांमध्येही उच्च धावसंख्या पाहायला मिळाली आहे. न्यूझीलंडने यूएईविरुद्ध १७५ धावांचा पाठलाग १५.२ षटकांत केला, तर कॅनडाच्या युवराज समराने न्यूझीलंडविरुद्ध ६५ चेंडूत ११० धावा केल्या. चेंडू फारसा वळला नाही किंवा जास्त थांबला नाही.

चेन्नईची खेळपट्टी सहसा खूप वळण देते, परंतु यावेळी वेगवान गोलंदाजांनाही काही आधार मिळाला. आतापर्यंत येथे खेळल्या गेलेल्या दोन दिवस-रात्र सामन्यांमध्ये, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी १९६ आणि २०० धावांचा सहज बचाव केला आहे. दव सहसा येथे महत्त्वाची भूमिका बजावते, परंतु यावेळी त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. म्हणून, कर्णधार प्रथम फलंदाजी करण्यास प्राधान्य देऊ शकेल. १८० धावांचे लक्ष्य झिम्बाब्वेसाठी आदर्श मानले जाईल, परंतु चेपॉकमधील सध्याच्या परिस्थितीवरून असे सूचित होते की अशी धावसंख्या पुरेशी असू शकत नाही.

Published On: Feb 24, 2026 | 02:49 PM

