Kalyan News: श्वान चावल्यानंतर रेबिजच्या भीतीतून बँक कर्मचाऱ्याची आत्महत्या; सुसाईड नोट सापडली

काय घडलं नेमकं?
आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव आयश विश्वनाथ अमीन (वय 30 वर्षे) असे आहे. आयश हे कल्याण पूर्वेतील तिसगांव नाक्यावरील सहजीवन सोसायटी, B विंगमधील फ्लॅट क्र. 903 मध्ये त्यांच्या कुटुंबासह राहत होते. ते गेल्या आठ वर्षांपासून अधिक काळापासून भारत बँकेच्या ठाणे शाखेत कार्यरत होते. काही दिवसांपूर्वी तिसगांव नाका परिसरात एका भटक्या कुत्र्याने त्यांच्या पायाचा चावा घेतला होता. त्यानंतर, त्यांनी केवळ एकच इंजेक्शन घेतलं असून मागील चार दिवसांपासून त्यांच्या हालचालींमध्ये असामान्य बदल जाणवत असल्याचं नातेवाईकांनी सांगितलं.
रविवारी सायंकाळच्या सुमारास घरात कोणीही नसतांना आयश यांनी सुसाईड नोट लिहून गळफास घेतला. या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नगरसेवक महेश दशरथ गायकवाड यांनी मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांची भेट घेवून त्यांचे सांत्वन केलं व आपल्या दुःखद भावना व्यक्त केल्या.
Nalasopara Crime: नालासोपाऱ्यात पहाटेचा थरार! मनोरुग्ण भावाकडून बहिणीची कोयत्याने हत्या, आईलाही…
ठाण्यात 21 वर्षीय एअर होस्टेसने उचलले टोकाचे पाऊल, एक्स बॉयफ्रेंड प्राव्हेट…
ठाणे जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २१ वर्षीय एअर होस्टेसने एक्स बॉयफ्रेंडच्या धमक्यांना कंटाळून आत्महत्या केली. तरुणीने २८ डिसेंबर २०२५ रोजी कल्याण (पूर्व) येथील तिच्या घरी फाशी घेत आत्महत्या केली. आता या प्रकरणात नवीन माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी संबंधित तरुणावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे.
काय घडलं नेमकं?
28 डिसेंबर २०२५ रोजी रात्री तरुणीला तिच्या आईने फोन केला असता तिला त्याचं उत्तर मिळालं नाही. त्यानंतर, त्यानंतर कल्याणमधील अनुसूया निवास येथील तिच्या घरी जाऊन पाहिल्यानंतर छताच्या हुकला लटकलेला तरुणीचा मृतदेह आढळला. पीडितेला तातडीने रुक्मिणीबाई रुग्णालयात नेण्यात आलं. तिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं.
त्यानंतर पीडितेच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. कुटुंबियांनी तिचा फोन आणि बँक स्टेटमेंट तपासले, ज्यामध्ये बऱ्याच बाबी उघडकीस आल्या. तिच्या शरीरावर सापडलेल्या खुणा आणि चॅट रेकॉर्डवरून आरोपीने तिच्यावर वारंवार हल्ला केला. मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडितेच्या प्रियकराने लग्नाच्या बहाण्याने तिच्याकडून लाखो रुपये घेतले होते आणि 16 डिसेंबर २०२५ रोजी तिचं शेवटचं ट्रान्सझेक्शन झाल्याचं तरुणीच्या बँक अकाउंटवरून स्पष्ट झालं.
Punjab Crime: धक्कादायक! ‘काळ्या जादू’च्या संशयातून पुतण्याने काकीची गोळ्या झाडून केली हत्या
Ans: श्वान चावल्यानंतर रेबिजच्या भीतीचा उल्लेख.
Ans: आकस्मित मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू.
Ans: श्वान चावल्यानंतर त्वरित पूर्ण लसीकरण व डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.