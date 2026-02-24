Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Kalyan News: श्वान चावल्यानंतर रेबिजच्या भीतीतून बँक कर्मचाऱ्याची आत्महत्या; सुसाईड नोट सापडली

कल्याण पूर्वेतील तिसगाव नाका परिसरात 30 वर्षीय बँक कर्मचाऱ्याने श्वान चावल्यानंतर रेबिजच्या भीतीतून आत्महत्या केल्याची घटना. सुसाईड नोट आढळली असून कोळसेवाडी पोलीस ठाणे येथे आकस्मित मृत्यूची नोंद; तपास सुरू.

Updated On: Feb 24, 2026 | 02:42 PM
  • काही दिवसांपूर्वी भटक्या श्वानाचा चावा
  • रेबिजच्या भीतीचा उल्लेख असलेली सुसाईड नोट
  • घरात कोणी नसताना गळफास
कल्याण : एक हृदयद्रावक घटना कल्याण येथून समोर येत आहे. एका ३० वर्षीय बँक कर्मचाऱ्याला भटक्या श्वानाने पायाला चावा घेतल्यामुळे भीतीतून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना कल्याण पूर्वेतील तिसगांव नाका परिसरात घडली आहे. या घटनने परिसरात हळहळ व्यक्त केला जात आहे. कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

काय घडलं नेमकं?

आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव आयश विश्वनाथ अमीन (वय 30 वर्षे) असे आहे. आयश हे कल्याण पूर्वेतील तिसगांव नाक्यावरील सहजीवन सोसायटी, B विंगमधील फ्लॅट क्र. 903 मध्ये त्यांच्या कुटुंबासह राहत होते. ते गेल्या आठ वर्षांपासून अधिक काळापासून भारत बँकेच्या ठाणे शाखेत कार्यरत होते. काही दिवसांपूर्वी तिसगांव नाका परिसरात एका भटक्या कुत्र्याने त्यांच्या पायाचा चावा घेतला होता. त्यानंतर, त्यांनी केवळ एकच इंजेक्शन घेतलं असून मागील चार दिवसांपासून त्यांच्या हालचालींमध्ये असामान्य बदल जाणवत असल्याचं नातेवाईकांनी सांगितलं.

रविवारी सायंकाळच्या सुमारास घरात कोणीही नसतांना आयश यांनी सुसाईड नोट लिहून गळफास घेतला. या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नगरसेवक महेश दशरथ गायकवाड यांनी मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांची भेट घेवून त्यांचे सांत्वन केलं व आपल्या दुःखद भावना व्यक्त केल्या.

Frequently Asked Questions

  • Que: सुसाईड नोटमध्ये काय नमूद?

    Ans: श्वान चावल्यानंतर रेबिजच्या भीतीचा उल्लेख.

  • Que: पोलिसांची कारवाई काय?

    Ans: आकस्मित मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू.

  • Que: तज्ज्ञांचा सल्ला काय?

    Ans: श्वान चावल्यानंतर त्वरित पूर्ण लसीकरण व डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Feb 24, 2026 | 02:42 PM

