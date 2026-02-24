Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

अक्षय कुमारच्या ‘Bhooth Bangla’ चित्रपटाचा फर्स्ट लूक चर्चेत; पोस्टरमध्ये दिसली भूल भुलैयाची झलक

"हेरा फेरी," "हंगामा," आणि "भूल भुलैया" सारखे क्लासिक चित्रपट देणाऱ्या या जोडीकडून प्रेक्षक त्याच जादूची अपेक्षा करत आहेत. अक्षयच्या जबरदस्त मोशन पोस्टरच्या रिलीजने निर्मात्यांनी खळबळ उडवून दिली.

Updated On: Feb 24, 2026 | 02:50 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलीवूडचा खिलाडी कुमार अभिनेता अक्षय कुमार आणि मास्टर डायरेक्टर प्रियदर्शन १४ वर्षांनी पुन्हा एकत्र येत आहेत. “भूत बांगला” नावाचा हा बहुप्रतिक्षित चित्रपट २०२६ मधील सर्वात मोठा रिलीज ठरला आहे. बालाजी मोशन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली निर्मित या चित्रपटाने चाहत्यांसाठी जुन्या आठवणी परत आणल्या आहेत. “हेरा फेरी,” “हंगामा,” आणि “भूल भुलैया” सारखे क्लासिक चित्रपट देणाऱ्या या जोडीकडून प्रेक्षक त्याच जादूची अपेक्षा करत आहेत. अक्षयच्या जबरदस्त मोशन पोस्टरच्या रिलीजने निर्मात्यांनी खळबळ उडवून दिली.

पोस्टरमध्ये अक्षय कुमारचा लूक पाहून चाहते खूप रोमांचित झाले. तो काळ्या रंगाच्या पार्श्वभूमीवर भितीदायक चेहरे आणि शिंगांसह सिंहासनावर बसला आहे. रुद्राक्षाच्या माळा, त्याचे सिग्नेचर हास्य आणि त्याचा आयकॉनिक पोशाख हे सर्व ओरडून सांगतात की हा चित्रपट जीवनापेक्षा मोठे मनोरंजन देईल. भयपट आणि विनोदाचे मिश्रण हे प्रियदर्शनचे वैशिष्ट्य आहे. चाहते टिप्पणी करत आहेत, “अक्षय सर परत आले आहेत, विनोदाचा राजा!”

बालाजी टेलिफिल्म्स आणि केप ऑफ गुड फिल्म्स निर्मित, हा चित्रपट अक्षय कुमार, शोभा कपूर आणि एकता कपूर यांनी तयार केला आहे. कलाकारांमध्ये वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, मिथिला पालकर आणि दिवंगत असरानी यांचाही समावेश आहे. १० एप्रिल २०२६ रोजी प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट एक ब्लॉकबस्टर कौटुंबिक मनोरंजन करणारा चित्रपट असण्याची अपेक्षा आहे.

या चित्रपटाची सर्वात मोठी संपत्ती म्हणजे त्याचे स्टारडम. अक्षय कुमारची परेश रावल आणि तब्बूसोबतची जोडी जुन्या आठवणींना उजाळा देईल, तर राजपाल यादवचा कॉमिक टायमिंग हसवण्याची हमी देतो. वामिका गब्बी नवीन प्रतिभा घेऊन येते आणि मिथिला पालकरने गोंडसपणाचा एक थरार जोडला आहे. असरानीचा शेवटचा प्रकल्प असल्याने भावनिक मूल्य वाढते. प्रियदर्शनचे दिग्दर्शन हे या मल्टीस्टारर चित्रपटाला हिट बनवण्याची गुरुकिल्ली आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

Vijay- Rashmika करणार हटक्या पद्धतीत लग्न; पाहुण्यांसाठी खास जपानी खाद्यपदार्थांची मेजवानी, मोबाईलवरही केली बंदी
#भूतबांगला सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहे. सध्या प्रेक्षक या चित्रपटाच्या ट्रेलरची आतुरतेने वाट पाहत आहे. ईदच्या अगदी आधी प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट होण्याची अपेक्षा आहे. अक्षय कुमारने एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, “हास्य आणि भीतीचा दुहेरी डोस येत आहे!” हा चित्रपट केवळ मनोरंजनच करणार नाही तर १४ वर्षांचे अंतर विसरण्याचे निमित्त देखील देईल. २०२६ ची सुरुवात ब्लॉकबस्टर होणार आहे.

Alpha : YRF ने Netflix ची 215 कोटींची ऑफर नाकारली; आलिया-शर्वरीचा चित्रपट थिएटरमध्ये होणार प्रदर्शित

Web Title: Akshay kumars bhooth bangla first look goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 02:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Subedaar Trailer: ‘सूबेदार’चा दमदार ट्रेलर रिलीज; ६९ व्या वर्षी ॲक्शन अंदाजात दिसले अनिल कपूर
1

Subedaar Trailer: ‘सूबेदार’चा दमदार ट्रेलर रिलीज; ६९ व्या वर्षी ॲक्शन अंदाजात दिसले अनिल कपूर

Alpha : YRF ने Netflix ची 215 कोटींची ऑफर नाकारली; आलिया-शर्वरीचा चित्रपट थिएटरमध्ये होणार प्रदर्शित
2

Alpha : YRF ने Netflix ची 215 कोटींची ऑफर नाकारली; आलिया-शर्वरीचा चित्रपट थिएटरमध्ये होणार प्रदर्शित

Dharmendra यांच्या शेवटच्या ‘Ikkis’ चित्रपटाची OTT वर एन्ट्री; जाणून घ्या फ्रीमध्ये कधी आणि कुठे पाहता येणार
3

Dharmendra यांच्या शेवटच्या ‘Ikkis’ चित्रपटाची OTT वर एन्ट्री; जाणून घ्या फ्रीमध्ये कधी आणि कुठे पाहता येणार

ईशा मालवीयच्या डेब्यू चित्रपट ‘इश्कां दे लेखे’चा ट्रेलर रिलीज; 2 मिनिटे 25 सेकंदात उलगडली वेदनादायी प्रेमकथा
4

ईशा मालवीयच्या डेब्यू चित्रपट ‘इश्कां दे लेखे’चा ट्रेलर रिलीज; 2 मिनिटे 25 सेकंदात उलगडली वेदनादायी प्रेमकथा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अक्षय कुमारच्या ‘Bhooth Bangla’ चित्रपटाचा फर्स्ट लूक चर्चेत; पोस्टरमध्ये दिसली भूल भुलैयाची झलक

अक्षय कुमारच्या ‘Bhooth Bangla’ चित्रपटाचा फर्स्ट लूक चर्चेत; पोस्टरमध्ये दिसली भूल भुलैयाची झलक

Feb 24, 2026 | 02:50 PM
IND vs ZIM : चेपॉकची खेळपट्टी भारतीय संघाचे टेन्शन वाढवणार? टीम इंडियासमोर असणार झिम्बाब्वेचे आव्हान, वाचा पिच रिपोर्ट

IND vs ZIM : चेपॉकची खेळपट्टी भारतीय संघाचे टेन्शन वाढवणार? टीम इंडियासमोर असणार झिम्बाब्वेचे आव्हान, वाचा पिच रिपोर्ट

Feb 24, 2026 | 02:49 PM
Lawrence Bishnoi Gang Extortion: लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने खंडणीच्या घटनांमध्ये वाढ, पोलिसांचे लक्ष स्थानिक गुंडांवर

Lawrence Bishnoi Gang Extortion: लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने खंडणीच्या घटनांमध्ये वाढ, पोलिसांचे लक्ष स्थानिक गुंडांवर

Feb 24, 2026 | 02:45 PM
Crime News: राजापूरमध्ये महिलेला जीवे मारण्याची धमकी; जमिनीच्या कारणावरुन वाद

Crime News: राजापूरमध्ये महिलेला जीवे मारण्याची धमकी; जमिनीच्या कारणावरुन वाद

Feb 24, 2026 | 02:45 PM
Kalyan News: श्वान चावल्यानंतर रेबिजच्या भीतीतून बँक कर्मचाऱ्याची आत्महत्या; सुसाईड नोट सापडली

Kalyan News: श्वान चावल्यानंतर रेबिजच्या भीतीतून बँक कर्मचाऱ्याची आत्महत्या; सुसाईड नोट सापडली

Feb 24, 2026 | 02:42 PM
Hingoli News : लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन! हिंगोली जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे कामकाज ठप्प

Hingoli News : लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन! हिंगोली जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे कामकाज ठप्प

Feb 24, 2026 | 02:39 PM
युद्ध की घातपात? इराणमध्ये थेट भाजीमंडईत कोसळलं लष्करी हेलिकॉप्टर; ४ जण जागीच ठार, थरारक VIDEO 

युद्ध की घातपात? इराणमध्ये थेट भाजीमंडईत कोसळलं लष्करी हेलिकॉप्टर; ४ जण जागीच ठार, थरारक VIDEO 

Feb 24, 2026 | 02:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM