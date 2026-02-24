अक्षय कुमारच्या ‘Bhooth Bangla’ चित्रपटाचा फर्स्ट लूक चर्चेत; पोस्टरमध्ये दिसली भूल भुलैयाची झलक

बॉलीवूडचा खिलाडी कुमार अभिनेता अक्षय कुमार आणि मास्टर डायरेक्टर प्रियदर्शन १४ वर्षांनी पुन्हा एकत्र येत आहेत. “भूत बांगला” नावाचा हा बहुप्रतिक्षित चित्रपट २०२६ मधील सर्वात मोठा रिलीज ठरला आहे. बालाजी मोशन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली निर्मित या चित्रपटाने चाहत्यांसाठी जुन्या आठवणी परत आणल्या आहेत. “हेरा फेरी,” “हंगामा,” आणि “भूल भुलैया” सारखे क्लासिक चित्रपट देणाऱ्या या जोडीकडून प्रेक्षक त्याच जादूची अपेक्षा करत आहेत. अक्षयच्या जबरदस्त मोशन पोस्टरच्या रिलीजने निर्मात्यांनी खळबळ उडवून दिली.
पोस्टरमध्ये अक्षय कुमारचा लूक पाहून चाहते खूप रोमांचित झाले. तो काळ्या रंगाच्या पार्श्वभूमीवर भितीदायक चेहरे आणि शिंगांसह सिंहासनावर बसला आहे. रुद्राक्षाच्या माळा, त्याचे सिग्नेचर हास्य आणि त्याचा आयकॉनिक पोशाख हे सर्व ओरडून सांगतात की हा चित्रपट जीवनापेक्षा मोठे मनोरंजन देईल. भयपट आणि विनोदाचे मिश्रण हे प्रियदर्शनचे वैशिष्ट्य आहे. चाहते टिप्पणी करत आहेत, “अक्षय सर परत आले आहेत, विनोदाचा राजा!”
बालाजी टेलिफिल्म्स आणि केप ऑफ गुड फिल्म्स निर्मित, हा चित्रपट अक्षय कुमार, शोभा कपूर आणि एकता कपूर यांनी तयार केला आहे. कलाकारांमध्ये वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, मिथिला पालकर आणि दिवंगत असरानी यांचाही समावेश आहे. १० एप्रिल २०२६ रोजी प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट एक ब्लॉकबस्टर कौटुंबिक मनोरंजन करणारा चित्रपट असण्याची अपेक्षा आहे.
या चित्रपटाची सर्वात मोठी संपत्ती म्हणजे त्याचे स्टारडम. अक्षय कुमारची परेश रावल आणि तब्बूसोबतची जोडी जुन्या आठवणींना उजाळा देईल, तर राजपाल यादवचा कॉमिक टायमिंग हसवण्याची हमी देतो. वामिका गब्बी नवीन प्रतिभा घेऊन येते आणि मिथिला पालकरने गोंडसपणाचा एक थरार जोडला आहे. असरानीचा शेवटचा प्रकल्प असल्याने भावनिक मूल्य वाढते. प्रियदर्शनचे दिग्दर्शन हे या मल्टीस्टारर चित्रपटाला हिट बनवण्याची गुरुकिल्ली आहे.
#भूतबांगला सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहे. सध्या प्रेक्षक या चित्रपटाच्या ट्रेलरची आतुरतेने वाट पाहत आहे. ईदच्या अगदी आधी प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट होण्याची अपेक्षा आहे. अक्षय कुमारने एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, “हास्य आणि भीतीचा दुहेरी डोस येत आहे!” हा चित्रपट केवळ मनोरंजनच करणार नाही तर १४ वर्षांचे अंतर विसरण्याचे निमित्त देखील देईल. २०२६ ची सुरुवात ब्लॉकबस्टर होणार आहे.
