Pradosh Vrat: मार्चमधील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि नियम

मार्च महिन्यातील पहिला प्रदोष व्रत फाल्गुन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या तेराव्या दिवशी येतो. हा फाल्गुन महिन्यातील शेवटचा प्रदोष व्रत आहे. हे व्रत रविवारी येत असल्याने त्याला रवि प्रदोष व्रत म्हटले जाते. या प्रदोष व्रताच्या दिवशी शुभ योग तयार होत आहे. या प्रदोष व्रतामध्ये भगवान शिवाची पूजा केली जाते. जे लोक हे व्रत विधीनुसार पाळतात त्यांना त्यांच्या जीवनात सुख, शांती, समृद्धी, प्रगती, संतती, आरोग्य इत्यादी प्राप्त होतात. महादेवाच्या कृपेने दुःख, रोग, दोष, पाप इत्यादींपासून मुक्तता मिळते. मार्च महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे, मुहूर्त, महत्त्व आणि नियम, जाणून घ्या
पंचांगानुसार, यावर्षी फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथीची सुरुवात शनिवार, 28 फेब्रुवारी रोजी रात्री 8.43 वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती रविवार, 1 मार्च रोजी संध्याकाळी 7.9 वाजता होणार आहे. उद्यतिथीनुसार प्रदोष व्रत रविवार, 1 मार्च रोजी पाळले जाणार आहे.
रवि प्रदोष व्रताच्या वेळी भगवान शिवाची पूजा करण्याचा शुभ काळ 48 मिनिटे आहे. उपवास करणाऱ्यांनी संध्याकाळी 6.21 ते 7.9 वाजेदरम्यान प्रदोष पूजा करावी. या दिवशी ब्रह्म मुहूर्त पहाटे 5.7 ते पहाटे 5.57 वाजेपर्यंत आहे, तर अभिजित मुहूर्त दुपारी 12.10 ते 12.57 वाजेपर्यंत आहे. हे दिवसाचे शुभ काळ आहेत. निशिता मुहूर्त पहाटे 12.8 ते पहाटे 12.58 पर्यंत आहे.
या वर्षी रवि प्रदोष व्रताच्या दिवशी पाच शुभ योग तयार होत आहे. रविपुष्य योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धी योग, शोभन योग आणि पुष्य नक्षत्र हे शुभ योग रवि प्रदोष व्रताच्या दिवशी तयार होत आहे. प्रदोष दिवशी पुष्य नक्षत्र पहाटेपासून सकाळी 8:34 पर्यंत असेल, त्यानंतर आश्लेषा नक्षत्र असेल. शोभन योग दुपारी 2:33 ते 2:33 पर्यंत असतो. अतिगंड योग मग तयार होतो.
याशिवाय, रवि पुष्य योग सकाळी 6.46 ते 8.34 पर्यंत आहे. रवि योग 2 मार्च रोजी सकाळी 8.34 ते 6.45 पर्यंत असेल. सर्वार्थ सिद्धी योग सकाळी 6.46 वाजता तयार होईल आणि 8.34 पर्यंत राहील. हे पाचही युती शुभ आहेत.
प्रदोष व्रताच्या वेळी सूर्यास्तानंतर संध्याकाळी शिवपूजा केली जाते. पौराणिक मान्यतेनुसार, प्रदोष काळात भगवान शिव प्रसन्न होतात आणि नृत्य करतात. जेव्हा कोणी प्रसन्न होते, तेव्हा तुम्ही जे मागता ते मिळण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणूनच, लोक प्रदोष व्रताच्या दिवशी संध्याकाळी पूजा करतात, या आशेने की भगवान शिवाच्या कृपेने त्यांच्या इच्छा पूर्ण होतील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: प्रदोष व्रत हे भगवान शिव यांना समर्पित उपवास मानला जातो. प्रत्येक महिन्यातील त्रयोदशी तिथीला, सूर्यास्ताच्या सुमारास प्रदोषकाळात हे व्रत केले जाते.
Ans: मार्चमधील पहिले प्रदोष व्रत रविवार, 1 मार्च रोजी आहे
Ans: या व्रतामुळे पापक्षय होतो, मनःशांती मिळते आणि जीवनातील अडचणी दूर होतात, अशी श्रद्धा आहे. वैवाहिक जीवन, आरोग्य आणि समृद्धीसाठी हे व्रत विशेष फलदायी मानले जाते.