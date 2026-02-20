Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Pradosh Vrat: मार्चमधील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि नियम

मार्च महिन्यातील पहिला प्रदोष व्रत फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशीला पाळला जाणार आहे. हे व्रत रविवारी येत असल्याने त्याला रवि प्रदोष असे म्हणतात. प्रदोष व्रत कधी आहे, मुहूर्त, महत्त्व आणि नियम जाणून घ्या

Updated On: Feb 20, 2026 | 10:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • मार्च महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत कधी
  • प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त आणि योग
  • प्रदोष व्रताचे नियम
 

मार्च महिन्यातील पहिला प्रदोष व्रत फाल्गुन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या तेराव्या दिवशी येतो. हा फाल्गुन महिन्यातील शेवटचा प्रदोष व्रत आहे. हे व्रत रविवारी येत असल्याने त्याला रवि प्रदोष व्रत म्हटले जाते. या प्रदोष व्रताच्या दिवशी शुभ योग तयार होत आहे. या प्रदोष व्रतामध्ये भगवान शिवाची पूजा केली जाते. जे लोक हे व्रत विधीनुसार पाळतात त्यांना त्यांच्या जीवनात सुख, शांती, समृद्धी, प्रगती, संतती, आरोग्य इत्यादी प्राप्त होतात. महादेवाच्या कृपेने दुःख, रोग, दोष, पाप इत्यादींपासून मुक्तता मिळते. मार्च महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे, मुहूर्त, महत्त्व आणि नियम, जाणून घ्या

कधी आहे प्रदोष व्रत

पंचांगानुसार, यावर्षी फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथीची सुरुवात शनिवार, 28 फेब्रुवारी रोजी रात्री 8.43 वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती रविवार, 1 मार्च रोजी संध्याकाळी 7.9 वाजता होणार आहे. उद्यतिथीनुसार प्रदोष व्रत रविवार, 1 मार्च रोजी पाळले जाणार आहे.

Zodiac Sign: गजकेसरी योगाचा वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशींसाठी राहणार शुभ

प्रदोष व्रत मुहूर्त

रवि प्रदोष व्रताच्या वेळी भगवान शिवाची पूजा करण्याचा शुभ काळ 48 मिनिटे आहे. उपवास करणाऱ्यांनी संध्याकाळी 6.21 ते 7.9 वाजेदरम्यान प्रदोष पूजा करावी. या दिवशी ब्रह्म मुहूर्त पहाटे 5.7 ते पहाटे 5.57 वाजेपर्यंत आहे, तर अभिजित मुहूर्त दुपारी 12.10 ते 12.57 वाजेपर्यंत आहे. हे दिवसाचे शुभ काळ आहेत. निशिता मुहूर्त पहाटे 12.8 ते पहाटे 12.58 पर्यंत आहे.

रवि प्रदोष व्रताच्या वेळी शुभ योग

या वर्षी रवि प्रदोष व्रताच्या दिवशी पाच शुभ योग तयार होत आहे. रविपुष्य योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धी योग, शोभन योग आणि पुष्य नक्षत्र हे शुभ योग रवि प्रदोष व्रताच्या दिवशी तयार होत आहे. प्रदोष दिवशी पुष्य नक्षत्र पहाटेपासून सकाळी 8:34 पर्यंत असेल, त्यानंतर आश्लेषा नक्षत्र असेल. शोभन योग दुपारी 2:33 ते 2:33 पर्यंत असतो. अतिगंड योग मग तयार होतो.

Holika Dahan 2026: होलिका दहनामध्ये कोणत्या गोष्टी अर्पण कराव्यात? प्रसाद घरी आणणे योग्य की अयोग्य

याशिवाय, रवि पुष्य योग सकाळी 6.46 ते 8.34 पर्यंत आहे. रवि योग 2 मार्च रोजी सकाळी 8.34 ते 6.45 पर्यंत असेल. सर्वार्थ सिद्धी योग सकाळी 6.46 वाजता तयार होईल आणि 8.34 पर्यंत राहील. हे पाचही युती शुभ आहेत.

प्रदोष व्रताचे नियम

प्रदोष व्रताच्या वेळी सूर्यास्तानंतर संध्याकाळी शिवपूजा केली जाते. पौराणिक मान्यतेनुसार, प्रदोष काळात भगवान शिव प्रसन्न होतात आणि नृत्य करतात. जेव्हा कोणी प्रसन्न होते, तेव्हा तुम्ही जे मागता ते मिळण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणूनच, लोक प्रदोष व्रताच्या दिवशी संध्याकाळी पूजा करतात, या आशेने की भगवान शिवाच्या कृपेने त्यांच्या इच्छा पूर्ण होतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: प्रदोष व्रत म्हणजे काय?

    Ans: प्रदोष व्रत हे भगवान शिव यांना समर्पित उपवास मानला जातो. प्रत्येक महिन्यातील त्रयोदशी तिथीला, सूर्यास्ताच्या सुमारास प्रदोषकाळात हे व्रत केले जाते.

  • Que: मार्चमधील पहिले प्रदोष व्रत कधी येते?

    Ans: मार्चमधील पहिले प्रदोष व्रत रविवार, 1 मार्च रोजी आहे

  • Que: प्रदोष व्रताचे महत्त्व काय?

    Ans: या व्रतामुळे पापक्षय होतो, मनःशांती मिळते आणि जीवनातील अडचणी दूर होतात, अशी श्रद्धा आहे. वैवाहिक जीवन, आरोग्य आणि समृद्धीसाठी हे व्रत विशेष फलदायी मानले जाते.

Web Title: Pradosh vrat first pradosh vrat muhurta rules in the month of march

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 10:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Zodiac Sign: गजकेसरी योगाचा वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशींसाठी राहणार शुभ
1

Zodiac Sign: गजकेसरी योगाचा वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशींसाठी राहणार शुभ

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
2

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Holika Dahan 2026: होलिका दहनामध्ये कोणत्या गोष्टी अर्पण कराव्यात? प्रसाद घरी आणणे योग्य की अयोग्य
3

Holika Dahan 2026: होलिका दहनामध्ये कोणत्या गोष्टी अर्पण कराव्यात? प्रसाद घरी आणणे योग्य की अयोग्य

Tithi Importance: तिथींचे कोणते आहेत प्रकार, या तिथींमध्ये शुभ कामे का केली जात नाही? जाणून घ्या
4

Tithi Importance: तिथींचे कोणते आहेत प्रकार, या तिथींमध्ये शुभ कामे का केली जात नाही? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pradosh Vrat: मार्चमधील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि नियम

Pradosh Vrat: मार्चमधील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि नियम

Feb 20, 2026 | 10:00 AM
T20 World Cup 2026 : अफगाणिस्तानच्या दिग्गज कोचने केला संघाला अलविदा! प्रशिक्षक Jonathan Trott च्या जाण्यावर कर्णधार राशीद भावूक

T20 World Cup 2026 : अफगाणिस्तानच्या दिग्गज कोचने केला संघाला अलविदा! प्रशिक्षक Jonathan Trott च्या जाण्यावर कर्णधार राशीद भावूक

Feb 20, 2026 | 09:58 AM
AI Impact Expo 2026: एआय भीती नाही तर भविष्य आणि नशीब बदलण्याची संधी… समिटमध्ये पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन

AI Impact Expo 2026: एआय भीती नाही तर भविष्य आणि नशीब बदलण्याची संधी… समिटमध्ये पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन

Feb 20, 2026 | 09:47 AM
Kerala Story 2 च्या प्रमाणपत्रावर उच्च न्यायालयाची नोटीस; निर्माते आणि सेन्सॉर बोर्डला सुनावणी, संवाद-कंटेंटवरून वाढला वाद

Kerala Story 2 च्या प्रमाणपत्रावर उच्च न्यायालयाची नोटीस; निर्माते आणि सेन्सॉर बोर्डला सुनावणी, संवाद-कंटेंटवरून वाढला वाद

Feb 20, 2026 | 09:35 AM
Vastu Tips: नोकरीत अडथळे येत आहेत का? घरात ‘ही’ मूर्ती ठेवल्याने बदलेल तुमचे नशीब

Vastu Tips: नोकरीत अडथळे येत आहेत का? घरात ‘ही’ मूर्ती ठेवल्याने बदलेल तुमचे नशीब

Feb 20, 2026 | 09:30 AM
केसांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर… घरीच बनवा रसाळ आवळ्याची कँडी; लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल याची चव

केसांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर… घरीच बनवा रसाळ आवळ्याची कँडी; लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल याची चव

Feb 20, 2026 | 09:30 AM
सिकंदर रझाने मोडला रोहित शर्माचा विश्वविक्रम! आयसीसी स्पर्धेत असा विक्रम करणारा तो पहिला कर्णधार

सिकंदर रझाने मोडला रोहित शर्माचा विश्वविक्रम! आयसीसी स्पर्धेत असा विक्रम करणारा तो पहिला कर्णधार

Feb 20, 2026 | 09:29 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM