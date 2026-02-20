Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Us Supreme Court Rules Donald Trumps Tariff Decision Illegal

Donald Trump यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! Tariff निर्णय बेकायदेशीर ठरवत सर्व कार्यकारी आदेश फेटाळले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेले जागतिक टॅरिफ सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ च्या बहुमताने बेकायदेशीर ठरवले आहेत. टॅरिफ लावण्याचा अधिकार केवळ संसदेला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Updated On: Feb 20, 2026 | 10:06 PM
Donald Trump यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! (Photo Credit- X)

Donald Trump यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • Donald Trump यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका!
  • Tariff निर्णय बेकायदेशीर ठरवत सर्व कार्यकारी आदेश फेटाळले
  • टॅरिफ लावण्याचे अधिकार संसदेचेच
Donald Trump News: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या महत्त्वाकांक्षी आर्थिक अजेंड्याला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. ट्रम्प यांनी विविध देशांतून येणाऱ्या मालावर लागू केलेले ‘टॅरिफ’ (सीमा शुल्क) न्यायालयाने ‘बेकायदेशीर’ ठरवले आहेत. टॅरिफ लागू करण्याची ट्रम्प यांची पद्धत चुकीची असून, त्यांच्या प्रशासनाकडून अधिकारांचा दुरुपयोग झाल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.

आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर ठरला अवैध

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये व्यापार तूट कमी करण्यासाठी ‘आणीबाणीच्या अधिकारांचा’ वापर करत अनेक देशांवर व्यापक परस्पर टॅरिफ लागू केले होते. १९७७ च्या आणीबाणीच्या कायद्याचा आधार घेत ट्रम्प यांनी ही कारवाई केली होती. मात्र, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा बहुमताने हा निर्णय फेटाळून लावला. “राष्ट्राध्यक्षांनी आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर अशा प्रकारे करणे हे कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारे आहे,” असे न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्पने दाखवली उदारता! Board of Peace ने केली गाझासाठी 10 अब्ज डॉलर्सच्या मदतीची घोषणा

न्यायाधीशांमध्ये मतांतर; पण बहुमत टॅरिफच्या विरोधात

या ऐतिहासिक निकालपत्रात न्यायालयाने आणीबाणीच्या शक्तींच्या दुरुपयोगावर निशाणा साधला आहे. ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठात सॅम्युअल अलिटो, क्लेरन्स थॉमस आणि ब्रेट कवनुघ या तीन न्यायाधीशांनी टॅरिफच्या बाजूने मत व्यक्त करत ‘एक्झिक्युटिव्ह फ्लेक्सिबिलिटी’चे समर्थन केले. मात्र, इतर सहा न्यायाधीशांनी बहुमताने असे स्पष्ट केले की, आयात कर लावण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना अशा प्रकारे बहाल केलेले नाहीत. या निर्णयाने ट्रम्प प्रशासनाचे सर्व कार्यकारी आदेश तात्काळ प्रभावाने अमान्य ठरवले आहेत.

टॅरिफ लावण्याचे अधिकार संसदेचेच

अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी हा निकाल देताना अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली. “टॅरिफ किंवा सीमा शुल्क ठरवण्याचे आणि लागू करण्याचे घटनात्मक अधिकार केवळ अमेरिकन काँग्रेसला (संसदेला) आहेत. राष्ट्रपती आपल्या मर्जीनुसार किंवा आणीबाणीचे कारण पुढे करून असे टॅरिफ लादू शकत नाहीत,” असे रॉबर्ट्स यांनी स्पष्ट केले. या निकालामुळे ट्रम्प यांनी विविध देशांविरुद्ध उघडलेल्या व्यापार युद्धाला कायदेशीर खीळ बसली आहे. ट्रम्प यांच्या या टॅरिफ धोरणामुळे भारत, चीन आणि युरोपीय देशांसोबत अमेरिकेचे व्यापारी संबंध ताणले गेले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हे टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत काहीसा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी अमेरिकेसोबत ऐतिहासिक करार; AI युगात देशाला होणार ‘बंपर’ फायदा

Web Title: Us supreme court rules donald trumps tariff decision illegal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 10:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India-Bangladesh Relations 2026: बांगलादेशकडून भारतीयांसाठी व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू; सत्तेत येताच तारिक रहमानचा मोठा निर्णय
1

India-Bangladesh Relations 2026: बांगलादेशकडून भारतीयांसाठी व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू; सत्तेत येताच तारिक रहमानचा मोठा निर्णय

‘भारत तेलासाठी पर्यायांच्या शोधात…’; अमेरिकन राजदूत सर्जियो गोर यांचं मोठं विधान, रशियाला शह देण्यासाठी अमेरिकेची कोणती खेळी?
2

‘भारत तेलासाठी पर्यायांच्या शोधात…’; अमेरिकन राजदूत सर्जियो गोर यांचं मोठं विधान, रशियाला शह देण्यासाठी अमेरिकेची कोणती खेळी?

डोनाल्ड ट्रम्पने दाखवली उदारता! Board of Peace ने केली गाझासाठी 10 अब्ज डॉलर्सच्या मदतीची घोषणा
3

डोनाल्ड ट्रम्पने दाखवली उदारता! Board of Peace ने केली गाझासाठी 10 अब्ज डॉलर्सच्या मदतीची घोषणा

World War: अमेरिकेमुळे जगाचा अंत? ‘त्यांची लष्करी ठाणी…’ ‘या’ धमकीला Iran चे प्रत्युत्तर
4

World War: अमेरिकेमुळे जगाचा अंत? ‘त्यांची लष्करी ठाणी…’ ‘या’ धमकीला Iran चे प्रत्युत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Donald Trump यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! Tariff निर्णय बेकायदेशीर ठरवत सर्व कार्यकारी आदेश फेटाळले

Donald Trump यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! Tariff निर्णय बेकायदेशीर ठरवत सर्व कार्यकारी आदेश फेटाळले

Feb 20, 2026 | 10:06 PM
Aus vs Oman, T20 World Cup 2026 : ऑस्ट्रेलियाचा शेवट गोड! कांगारूंचा ओमानवर 9 विकेट्सने विजय; मार्श चमकला

Aus vs Oman, T20 World Cup 2026 : ऑस्ट्रेलियाचा शेवट गोड! कांगारूंचा ओमानवर 9 विकेट्सने विजय; मार्श चमकला

Feb 20, 2026 | 09:45 PM
T20 World Cup 2026 च्या मध्ये ‘या’ भारतीय खेळाडूचा संसार मोडला; मनातील व्यथा सोशल मीडियावर केले व्यक्त

T20 World Cup 2026 च्या मध्ये ‘या’ भारतीय खेळाडूचा संसार मोडला; मनातील व्यथा सोशल मीडियावर केले व्यक्त

Feb 20, 2026 | 09:44 PM
मोठी बातमी! एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत हप्त्यांसाठी १०० कोटींचा निधी तातडीने मंजूर; परिवहन मंत्र्यांनी दिली ग्वाही

मोठी बातमी! एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत हप्त्यांसाठी १०० कोटींचा निधी तातडीने मंजूर; परिवहन मंत्र्यांनी दिली ग्वाही

Feb 20, 2026 | 09:36 PM
…आणि Tesla ने वाचवले भारतीय तरुणाचे प्राण! सोशल मीडियावरील पोस्ट व्हायरल, स्वतः Elon Musk ने दिली खास प्रतिक्रिया

…आणि Tesla ने वाचवले भारतीय तरुणाचे प्राण! सोशल मीडियावरील पोस्ट व्हायरल, स्वतः Elon Musk ने दिली खास प्रतिक्रिया

Feb 20, 2026 | 09:36 PM
Maharashtra Rain Alert: 48 तास धोक्याचे; राज्यावर मोठे संकट; तूफान वारा अन् पाऊस तर थेट…

Maharashtra Rain Alert: 48 तास धोक्याचे; राज्यावर मोठे संकट; तूफान वारा अन् पाऊस तर थेट…

Feb 20, 2026 | 09:29 PM
पाकला पराभूत करत बांग्लादेशची Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 च्या अंतिम फेरीत एंट्री; जेतेपदाच्या लढतीत भारताचे आव्हान 

पाकला पराभूत करत बांग्लादेशची Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 च्या अंतिम फेरीत एंट्री; जेतेपदाच्या लढतीत भारताचे आव्हान 

Feb 20, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM