खेळाच्या मैदानात उतरले राजकारण! T-20 World Cup मध्ये बहिष्काराचे सत्र चिंताजनक

T20 World Cup boycott : बांगलादेशशी एकता दर्शवण्यासाठी T-20 विश्वचषकात भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय पाकिस्तानने घेतला आहे, याला मूर्खपणाच म्हणावा लागेल. क्रिकेट (Cricket News) विश्वातील हे एक वाईट उदाहरण आहे. अशा प्रकारचे राजकारण हे खेळात येऊ नये. अशा बहिष्कारामुळे पाकिस्तानचे गुण कमी होतील. अशा प्रकारचे नाटक निरर्थक आहे. (ICC World Cup 2026)
ज्या दिवशी पाकिस्तानने बहिष्कार जाहीर केला, त्या दिवशी त्यांचा १९ वर्षांखालील संघ भारताविरुद्ध खेळत होता. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव सबब सांगणे निरर्थक आहे. पाकिस्तानने सामन्यावर बहिष्कार टाकणे हे केवळ प्रतिकात्मक आहे. जर भारत आणि पाकिस्तान दोघेही स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचले तर पाकिस्तान खेळण्यास नकार देईल का? त्यामुळे ट्रॉफीबद्दल प्रश्न निर्माण होतील.
हे देखील वाचा : ‘भारत हेच माझे घर!’ तिसरे राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या ‘त्या’ एका वाक्याने अवघे विश्व झाले होते स्तब्ध
भारताच्या विजयानंतरही चॅम्पियन्स ट्रॉफी कायम ठेवल्याने पाकिस्तानचे वाईट हेतू स्पष्ट झाले. पाकिस्तानला बांगलादेशच्या समर्थनार्थ वादामध्ये उडी मारण्याची गरज नव्हती. सुरक्षेच्या कारणास्तव, भारताने कोलकाता नाईट रायडर्सवर बांगलादेशी खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला त्यांच्या आयपीएल संघातून वगळण्यासाठी दबाव आणला.
त्यावेळी, आयसीसी (आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) ने मान्य केले की मुस्तफिजूरचा खटला देशांतर्गत आहे, परंतु आयसीसीने असे गृहीत धरले की बांगलादेशचा संघ विश्वचषक सामना खेळण्यासाठी भारतात येईल. पाकिस्तान बांगलादेशला पाठिंबा देऊन क्रिकेटचे नुकसान करत आहे. जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये एक रोमांचक सामना असतो तेव्हा दोन्ही देशांमधील प्रेक्षक तो पाहण्यास उत्सुक असतात. टेलिकास्टिंग चॅनेल लाखो डॉलर्सचा व्यवसाय करतात. जाहिरातदारांनाही मोठी रक्कम मिळते. दोन्ही देशांच्या क्रिकेट बोर्डांना आणि संघांना मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळतात.
राजकारण ही चांगली गोष्ट नाही. जर बांगलादेश आणि पाकिस्तान खेळले नाहीत तर हा कोणत्या प्रकारचा विश्वचषक असेल? पाकिस्तानच्या हट्टीपणामुळे केवळ गुण कमी होतीलच, परंतु आयसीसी दंड देखील आकारू शकते आणि भविष्यात सहभाग घेण्यापासून बंदी देखील घालू शकते.
हे देखील वाचा: असं दृश्य पुन्हा दिसणार नाही! फेब्रुवारीत ‘या’ दुर्मिळ घटना ठरतील खगोलप्रेमींसाठी मेजवानी; पाहा भारतातून दिसेल का?
हा प्रश्न देखील विचारला जात आहे: जर भारत सुरक्षेच्या कारणास्तव आयपीएलमध्ये केकेआर संघातून बांगलादेशी खेळाडूला वगळत असेल, तर देशात होणाऱ्या सामन्यांदरम्यान ते संपूर्ण संघाला सुरक्षा कशी प्रदान करेल? जर तुम्हाला तुमचा निषेध दाखवायचा असेल, तर बहिष्कार घालण्याऐवजी तुम्ही काळी पट्टी बांधून खेळू शकता. आतापर्यंत बहुतेक आयसीसी स्पर्धा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झाल्या आहेत.
लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे