Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

खेळाच्या मैदानात उतरले राजकारण! T-20 World Cup मध्ये बहिष्काराचे सत्र चिंताजनक

भारताविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय राजकीय आहे. खेळांना राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे, अन्यथा त्याची विश्वासार्हता गमावली जाईल.

Updated On: Feb 09, 2026 | 01:15 AM
T20 World Cup boycott india decision of Pakistan Cricket Board is political

टी 20 वर्ल्ड कप मध्ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने भारतासोबत खेळण्यावर बहिष्कार टाकणे हा राजकीय निर्णय आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

T20 World Cup boycott : बांगलादेशशी एकता दर्शवण्यासाठी T-20 विश्वचषकात भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय पाकिस्तानने घेतला आहे, याला मूर्खपणाच म्हणावा लागेल. क्रिकेट (Cricket News) विश्वातील हे एक वाईट उदाहरण आहे. अशा प्रकारचे राजकारण हे खेळात येऊ नये. अशा बहिष्कारामुळे पाकिस्तानचे गुण कमी होतील. अशा प्रकारचे नाटक निरर्थक आहे. (ICC World Cup 2026)

ज्या दिवशी पाकिस्तानने बहिष्कार जाहीर केला, त्या दिवशी त्यांचा १९ वर्षांखालील संघ भारताविरुद्ध खेळत होता. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव सबब सांगणे निरर्थक आहे. पाकिस्तानने सामन्यावर बहिष्कार टाकणे हे केवळ प्रतिकात्मक आहे. जर भारत आणि पाकिस्तान दोघेही स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचले तर पाकिस्तान खेळण्यास नकार देईल का? त्यामुळे ट्रॉफीबद्दल प्रश्न निर्माण होतील.

हे देखील वाचा : ‘भारत हेच माझे घर!’ तिसरे राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या ‘त्या’ एका वाक्याने अवघे विश्व झाले होते स्तब्ध

भारताच्या विजयानंतरही चॅम्पियन्स ट्रॉफी कायम ठेवल्याने पाकिस्तानचे वाईट हेतू स्पष्ट झाले. पाकिस्तानला बांगलादेशच्या समर्थनार्थ वादामध्ये उडी मारण्याची गरज नव्हती. सुरक्षेच्या कारणास्तव, भारताने कोलकाता नाईट रायडर्सवर बांगलादेशी खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला त्यांच्या आयपीएल संघातून वगळण्यासाठी दबाव आणला.

त्यावेळी, आयसीसी (आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) ने मान्य केले की मुस्तफिजूरचा खटला देशांतर्गत आहे, परंतु आयसीसीने असे गृहीत धरले की बांगलादेशचा संघ विश्वचषक सामना खेळण्यासाठी भारतात येईल. पाकिस्तान बांगलादेशला पाठिंबा देऊन क्रिकेटचे नुकसान करत आहे. जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये एक रोमांचक सामना असतो तेव्हा दोन्ही देशांमधील प्रेक्षक तो पाहण्यास उत्सुक असतात. टेलिकास्टिंग चॅनेल लाखो डॉलर्सचा व्यवसाय करतात. जाहिरातदारांनाही मोठी रक्कम मिळते. दोन्ही देशांच्या क्रिकेट बोर्डांना आणि संघांना मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळतात.

राजकारण ही चांगली गोष्ट नाही. जर बांगलादेश आणि पाकिस्तान खेळले नाहीत तर हा कोणत्या प्रकारचा विश्वचषक असेल? पाकिस्तानच्या हट्टीपणामुळे केवळ गुण कमी होतीलच, परंतु आयसीसी दंड देखील आकारू शकते आणि भविष्यात सहभाग घेण्यापासून बंदी देखील घालू शकते.

हे देखील वाचा: असं दृश्य पुन्हा दिसणार नाही! फेब्रुवारीत ‘या’ दुर्मिळ घटना ठरतील खगोलप्रेमींसाठी मेजवानी; पाहा भारतातून दिसेल का?

हा प्रश्न देखील विचारला जात आहे: जर भारत सुरक्षेच्या कारणास्तव आयपीएलमध्ये केकेआर संघातून बांगलादेशी खेळाडूला वगळत असेल, तर देशात होणाऱ्या सामन्यांदरम्यान ते संपूर्ण संघाला सुरक्षा कशी प्रदान करेल? जर तुम्हाला तुमचा निषेध दाखवायचा असेल, तर बहिष्कार घालण्याऐवजी तुम्ही काळी पट्टी बांधून खेळू शकता. आतापर्यंत बहुतेक आयसीसी स्पर्धा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झाल्या आहेत.

लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Web Title: T20 world cup boycott india decision of pakistan cricket board is political

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 01:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026: श्रीलंकेने 20 रन्सने केला आयर्लंडचा पराभव, महेश तीक्ष्णाच्या गोलंदाजीची कमाल
1

T20 World Cup 2026: श्रीलंकेने 20 रन्सने केला आयर्लंडचा पराभव, महेश तीक्ष्णाच्या गोलंदाजीची कमाल

IND vs PAK : भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बाॅयकाॅट करण्याच्या निर्णयावर पाकिस्तान यू-टर्न घेणार, पीसीबी करणार सरकारशी चर्चा
2

IND vs PAK : भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बाॅयकाॅट करण्याच्या निर्णयावर पाकिस्तान यू-टर्न घेणार, पीसीबी करणार सरकारशी चर्चा

T20 World Cup 2026: ‘बांगलादेशी आमचे भाऊ आहेत…’, पाकिस्तानच्या कॅप्टनने Captain’s Day कार्यक्रमात तोडले अकलेचे तारे
3

T20 World Cup 2026: ‘बांगलादेशी आमचे भाऊ आहेत…’, पाकिस्तानच्या कॅप्टनने Captain’s Day कार्यक्रमात तोडले अकलेचे तारे

T20 World Cup : ‘ICCचे ऑफीस बॉम्बने उडवू’, टी २० विश्वचषक वादात ‘दहशतवादी’ एन्ट्री, पाकिस्तानी युट्यूबरने दिली थेट धमकी
4

T20 World Cup : ‘ICCचे ऑफीस बॉम्बने उडवू’, टी २० विश्वचषक वादात ‘दहशतवादी’ एन्ट्री, पाकिस्तानी युट्यूबरने दिली थेट धमकी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
खेळाच्या मैदानात उतरले राजकारण! T-20 World Cup मध्ये बहिष्काराचे सत्र चिंताजनक

खेळाच्या मैदानात उतरले राजकारण! T-20 World Cup मध्ये बहिष्काराचे सत्र चिंताजनक

Feb 09, 2026 | 01:15 AM
जावळीतील 62% मतदानाचा आज होणार ‘फैसला’; ‘या’ गटात झालेल्या चुरशीच्या लढतीकडे सर्वांचं लक्ष

जावळीतील 62% मतदानाचा आज होणार ‘फैसला’; ‘या’ गटात झालेल्या चुरशीच्या लढतीकडे सर्वांचं लक्ष

Feb 09, 2026 | 12:30 AM
‘हा कुठला सुपरस्टार?’, बाबर आझमच्या विरोधात त्याचाच देश, दिग्गजांनी सर्वांसमक्ष केली फजिती

‘हा कुठला सुपरस्टार?’, बाबर आझमच्या विरोधात त्याचाच देश, दिग्गजांनी सर्वांसमक्ष केली फजिती

Feb 08, 2026 | 11:30 PM
Bangladesh Election: बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी हिंसक निदर्शने; Osman Hadi च्या हत्येच्या चौकशीची UN कडे मागणी

Bangladesh Election: बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी हिंसक निदर्शने; Osman Hadi च्या हत्येच्या चौकशीची UN कडे मागणी

Feb 08, 2026 | 11:23 PM
Bigg Boss Marathi 6: ‘बिजली गिराने…राखी है आई’, बिग बॉसच्या घरात येणार “एंटरटेन्मेंटची त्सुनामी! पहिली Wild Card Entry

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिजली गिराने…राखी है आई’, बिग बॉसच्या घरात येणार “एंटरटेन्मेंटची त्सुनामी! पहिली Wild Card Entry

Feb 08, 2026 | 10:46 PM
Nashik News : आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षणाची सुवर्णसंधी; ४० जणांना मिळणार शिष्यवृत्ती

Nashik News : आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षणाची सुवर्णसंधी; ४० जणांना मिळणार शिष्यवृत्ती

Feb 08, 2026 | 10:35 PM
Bigg Boss Marathi 6: मोठा धक्का! बिग बॉसच्या घरातून Omkar Raut बाहेर

Bigg Boss Marathi 6: मोठा धक्का! बिग बॉसच्या घरातून Omkar Raut बाहेर

Feb 08, 2026 | 10:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM