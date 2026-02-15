Mangal Gochar 2026: महाशिवरात्रीला मंगळ बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

यावर्षी महाशिवरात्री रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे. या विशेष प्रसंगी, मंगळ श्रवण नक्षत्रातून प्रस्थान करेल आणि धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करेल. हे नक्षत्र परिवर्तन रात्री 12.45 वाजता होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, मंगळाचे हे संक्रमण अनेक राशींच्या जीवनात सकारात्मक बदल आणू शकते. हे संक्रमण शुभ राहील. या संक्रमणाचा परिणाम सर्व राशीच्या लोकांवर होणार आहे. मंगळाच्या संक्रमणाचा सर्वांत जास्त फायदा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार आहे ते जाणून घ्या
महाशिवरात्रीला मंगळ ग्रहाचा एक विशेष संयोग तयार होणार आहे. ग्रहाचे नक्षत्र बदल ही एक महत्त्वाची ज्योतिषीय घटना मानली जाते. मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य आणि शौर्यासाठी जबाबदार ग्रह आहे. धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश केल्याने अनेक राशींसाठी प्रगती आणि यशाच्या संधी मिळू शकतात.
मंगळ हा मेष राशीचा स्वामी ग्रह आहे, त्यामुळे या नक्षत्र बदलाचा मेष राशीच्या लोकांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. या काळात तुम्हाला नवीन ऊर्जा आणि आत्मविश्वास मिळेल. तुमच्या मेहनतीचे फळ तुमच्या नोकरी आणि व्यवसायात मिळू शकेल. यावेळी कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. तसेच आर्थिक स्थितीदेखील सुधारेल.
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला आहे. या काळात पदोन्नती किंवा पगारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना चांगला फायदा होऊ शकतो. नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी हा काळ अनुकूल आहे. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल.
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी मंगळाते संक्रमण सकारात्मक परिणाम घडवून आणू शकतात. कौटुंबिक जीवन आनंद आणि शांतीने भरलेले असेल. तुम्ही जमीन किंवा मालमत्ता खरेदी करू शकाल. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि कायदेशीर बाबींमध्ये तुम्हाला आराम मिळेल.
धनु राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण फायदेशीर राहील. प्रलंबित कामे पूर्ण होऊ शकतात. तुम्हाला नवीन नोकरीची ऑफर मिळू शकते, ज्यामुळे तुमचे उत्पन्न वाढेल. जीवनातील चालू समस्या हळूहळू दूर होऊ शकतात. महाशिवरात्रीला मंगळाचे होणारे हे नक्षत्र परिवर्तन या राशीच्या लोकांसाठी नवीन संधी आणि सकारात्मक बदल घडवून आणू शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा मंगळ ग्रह एका नक्षत्रातून दुसऱ्या नक्षत्रात प्रवेश करतो, तेव्हा त्याला मंगळ गोचर किंवा नक्षत्र परिवर्तन म्हणतात. याचा प्रभाव धैर्य, करिअर, स्पर्धा आणि व्यवसायावर पडतो.
Ans: महाशिवरात्रीच्या सुमारास मंगळ नक्षत्र बदलणार असल्याने काही राशींना करिअर आणि व्यवसायात सकारात्मक संधी मिळण्याचे संकेत आहेत.
Ans: मंगळ ग्रहांच्या नक्षत्र संक्रमणाचा मेष, वृषभ, वृश्चिक आणि धनु राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे