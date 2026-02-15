Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Durga Ashtami 2026 Worship Goddess During Tripushkar Yoga Muhurta And Importance

Durga Ashtami 2026: त्रिपुष्कर योगात करा देवीची पूजा, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

फाल्गुन महिन्यातील दुर्गा अष्टमी जी देवी दुर्गेला समर्पित आहे. या दिवशी उपवास आणि पूजा केल्याने सर्व इच्छा पूर्ण होतात आणि आनंद आणि समृद्धी येते. दुर्गा अष्टमी कधी आहे, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: Feb 15, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • दुर्गाष्टमी कधी आहे
  • त्रिपुष्कर योगात करा देवीची पूजा
  • दुर्गाष्टमीचे महत्त्व
 

 

पंचांगानुसार, मंगळवार, 24 फेब्रुवारी रोजी फाल्गुन महिन्यातील दुर्गाअष्टमी आहे. हा दिवस विश्वाची देवी, माता दुर्गा यांना समर्पित आहे. या शुभ प्रसंगी, विश्वाची आई, माता दुर्गेची पूजा केली जाते. भक्त श्रद्धेने हे व्रत पाळतात. या व्रताचे पुण्य भक्ताची प्रत्येक इच्छा पूर्ण करते.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, फाल्गुन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या आठव्या दिवशी त्रिपुष्कर योगासह अनेक शुभ योग तयार होत आहेत. या योगामध्ये दुर्गा देवीची पूजा केल्याने तुमच्या घरात आनंद, समृद्धी आणि कल्याण येईल. त्याचसोबत सर्व समस्या दूर होतील. दुर्गा अष्टमी कधी आहे, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

कधी आहे दुर्गाष्टमी

फाल्गुन महिन्यातील दुर्गाअष्टमी मंगळवार, 24 फेब्रुवारी रोजी आहे. हे व्रत श्रद्धेने भक्त पाळता. या दिवशी काही जण उपवास देखील करतात. दुर्गाष्टमीला शुभ योग देखील तयार होत आहे.

Sukraditya Raja Yoga: शुक्रादित्य राजयोगामुळे या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब, जीवनात होतील सकारात्मक बदल

दुर्गाष्टमी शुभ मुहूर्त

अष्टमी तिथीची सुरुवात मंगळवार, 24 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 वाजून 1 मिनिटांनी होणार आहे आणि या अष्टमी तिथीची समाप्ती बुधवार, 25 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 4 वाजून 51 मिनिटांनी होणार आहे. उद्यतिथीनुसार मंगळवार, 24 फेब्रुवारी रोजी दुर्गाष्टमीचे व्रत पाळले जाणार आहे.

यावेळी सूर्योदय सकाळी 06 वाजून 51 मिनिटांनी असेल तर सूर्यास्त संध्याकाळी 06 वाजून 18 मिनिटांनी होईल. चंद्रोदय – सकाळी 10.58 ते पहाटे 1.40, चंद्रास्त पहाटे 1.40, ब्रह्म मुहूर्त – सकाळी 5:11 ते 6:01 पर्यंत, विजया मुहूर्त – दुपारी 2:29 ते 3:15 पर्यंत, गोधुली मुहूर्त – संध्याकाळी 6:15 ते 6:40 पर्यंत, निशिता मुहूर्त – सकाळी 12:09 ते 12:59 पर्यंत

या शुभ योगात केली जाणार पूजा

त्रिपुष्कर योग

ज्योतिषशास्त्रानुसार, त्रिपुष्कर योगाचा दुर्मिळ संयोग फाल्गुन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या आठव्या दिवशी तयार होत आहे. या योगात दुर्गेची पूजा, प्रार्थना आणि ध्यान केल्याने साधकाच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील. तसेच तुम्हाला तुमच्या करिअर आणि व्यवसायातही अपेक्षित यश मिळेल. हा योग शुभ कार्याची सुरुवात करण्यासाठी सर्वोत्तम मानला जातो.

इंद्र योग

फाल्गुन महिन्यातील दुर्गा अष्टमीला त्रिपुष्कर योगासोबत इंद्र योग देखील तयार होत आहे. इंद्र योग सकाळी 7.24 वाजेपर्यंत असेल. या योगात शिव आणि शक्तीची पूजा केल्याने साधकाच्या जीवनात आनंद येईल.

Vastu Tips: पायऱ्यांखाली ठेवा या वस्तू, घरात राहील सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा

दुर्गाष्टमीचे महत्त्व

सनातन धर्मात दुर्गाअष्टमीला विशेष महत्त्व आहे. याशुभ प्रसंगी, केवळ घरीच नव्हे तर मंदिरांमध्येही भक्तांची संख्या वाढत आहे. या व्रतामुळे भक्तांच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होतात. शिवाय, देवीच्या आशीर्वादाने भक्ताला जीवनात सर्व प्रकारच्या भौतिक सुखसोयी मिळतात. शिवाय, शत्रूंचे भय नाहीसे होते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: फाल्गुन महिन्यातील दुर्गा अष्टमी कधी आहे

    Ans: फाल्गुन महिन्यातील दुर्गा अष्टमी मंगळवार, 24 फेब्रुवारी रोजी आहे

  • Que: दुर्गा अष्टमीचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: या दिवशी देवी दुर्गा यांच्या अष्टम रूपाची विशेष पूजा केली जाते. हा दिवस शक्ती, धैर्य आणि नकारात्मक शक्तींवर विजयाचे प्रतीक मानला जातो.

  • Que: त्रिपुष्कर योग म्हणजे काय?

    Ans: व्हा विशिष्ट तिथी, वार आणि नक्षत्राचा शुभ संयोग होतो, तेव्हा त्रिपुष्कर योग तयार होतो. या योगात केलेले जप-तप आणि दान तिप्पट फळ देतात, अशी श्रद्धा आहे.

Web Title: Durga ashtami 2026 worship goddess during tripushkar yoga muhurta and importance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sukraditya Raja Yoga: शुक्रादित्य राजयोगामुळे या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब, जीवनात होतील सकारात्मक बदल
1

Sukraditya Raja Yoga: शुक्रादित्य राजयोगामुळे या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब, जीवनात होतील सकारात्मक बदल

Mangal Gochar 2026: महाशिवरात्रीला मंगळ बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश
2

Mangal Gochar 2026: महाशिवरात्रीला मंगळ बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीला शिवलिंगावर दूध दही पाणी अर्पण करण्याचा योग्य क्रम जाणून घ्या
3

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीला शिवलिंगावर दूध दही पाणी अर्पण करण्याचा योग्य क्रम जाणून घ्या

Mahashivratri 2026: शिवलिंगावर अर्पण केलेला प्रसाद खावा की नाही, काय आहेत शास्त्रातील नियम
4

Mahashivratri 2026: शिवलिंगावर अर्पण केलेला प्रसाद खावा की नाही, काय आहेत शास्त्रातील नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धीरज घाटे, मंजुषा नागपुरेंना अटक करा; पुण्यातील भाजपच्या आंदोलनावरुन हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

धीरज घाटे, मंजुषा नागपुरेंना अटक करा; पुण्यातील भाजपच्या आंदोलनावरुन हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

Feb 15, 2026 | 03:40 PM
Durga Ashtami 2026: त्रिपुष्कर योगात करा देवीची पूजा, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

Durga Ashtami 2026: त्रिपुष्कर योगात करा देवीची पूजा, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

Feb 15, 2026 | 03:40 PM
Sweet Recipe: १० मिनिटांमध्ये घरीच बनवा चविष्ट रबडी मलाई टोस्ट, कधीच विसणार नाही पदार्थाची चव

Sweet Recipe: १० मिनिटांमध्ये घरीच बनवा चविष्ट रबडी मलाई टोस्ट, कधीच विसणार नाही पदार्थाची चव

Feb 15, 2026 | 03:40 PM
Mahesh Babuने महाशिवरात्रीनिमित्त दिली खास भेट; ‘Nagabandham’चा टीझर रिलीज, २ मिनिट ३० सेकंदाच्या व्हिडिओमध्ये काय आहे खास?

Mahesh Babuने महाशिवरात्रीनिमित्त दिली खास भेट; ‘Nagabandham’चा टीझर रिलीज, २ मिनिट ३० सेकंदाच्या व्हिडिओमध्ये काय आहे खास?

Feb 15, 2026 | 03:37 PM
संजय लीला भन्साळी आणि केतन मेहता ‘जय सोमनाथ’साठी एकत्र! उलघडणार 1000 वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक अध्याय

संजय लीला भन्साळी आणि केतन मेहता ‘जय सोमनाथ’साठी एकत्र! उलघडणार 1000 वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक अध्याय

Feb 15, 2026 | 03:32 PM
Political News : “कोणीही भगवे वस्त्र घातले की संत होत नाही… अखिलेश यादव यांचा UPच्या मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा

Political News : “कोणीही भगवे वस्त्र घातले की संत होत नाही… अखिलेश यादव यांचा UPच्या मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा

Feb 15, 2026 | 03:32 PM
LLB CET बाबत महत्वाची बातमी! प्रवेश नोंदणीस देण्यात आली मुदतवाढ; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज

LLB CET बाबत महत्वाची बातमी! प्रवेश नोंदणीस देण्यात आली मुदतवाढ; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज

Feb 15, 2026 | 03:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM