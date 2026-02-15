Durga Ashtami 2026: त्रिपुष्कर योगात करा देवीची पूजा, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

पंचांगानुसार, मंगळवार, 24 फेब्रुवारी रोजी फाल्गुन महिन्यातील दुर्गाअष्टमी आहे. हा दिवस विश्वाची देवी, माता दुर्गा यांना समर्पित आहे. या शुभ प्रसंगी, विश्वाची आई, माता दुर्गेची पूजा केली जाते. भक्त श्रद्धेने हे व्रत पाळतात. या व्रताचे पुण्य भक्ताची प्रत्येक इच्छा पूर्ण करते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, फाल्गुन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या आठव्या दिवशी त्रिपुष्कर योगासह अनेक शुभ योग तयार होत आहेत. या योगामध्ये दुर्गा देवीची पूजा केल्याने तुमच्या घरात आनंद, समृद्धी आणि कल्याण येईल. त्याचसोबत सर्व समस्या दूर होतील. दुर्गा अष्टमी कधी आहे, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या
फाल्गुन महिन्यातील दुर्गाअष्टमी मंगळवार, 24 फेब्रुवारी रोजी आहे. हे व्रत श्रद्धेने भक्त पाळता. या दिवशी काही जण उपवास देखील करतात. दुर्गाष्टमीला शुभ योग देखील तयार होत आहे.
अष्टमी तिथीची सुरुवात मंगळवार, 24 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 वाजून 1 मिनिटांनी होणार आहे आणि या अष्टमी तिथीची समाप्ती बुधवार, 25 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 4 वाजून 51 मिनिटांनी होणार आहे. उद्यतिथीनुसार मंगळवार, 24 फेब्रुवारी रोजी दुर्गाष्टमीचे व्रत पाळले जाणार आहे.
यावेळी सूर्योदय सकाळी 06 वाजून 51 मिनिटांनी असेल तर सूर्यास्त संध्याकाळी 06 वाजून 18 मिनिटांनी होईल. चंद्रोदय – सकाळी 10.58 ते पहाटे 1.40, चंद्रास्त पहाटे 1.40, ब्रह्म मुहूर्त – सकाळी 5:11 ते 6:01 पर्यंत, विजया मुहूर्त – दुपारी 2:29 ते 3:15 पर्यंत, गोधुली मुहूर्त – संध्याकाळी 6:15 ते 6:40 पर्यंत, निशिता मुहूर्त – सकाळी 12:09 ते 12:59 पर्यंत
ज्योतिषशास्त्रानुसार, त्रिपुष्कर योगाचा दुर्मिळ संयोग फाल्गुन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या आठव्या दिवशी तयार होत आहे. या योगात दुर्गेची पूजा, प्रार्थना आणि ध्यान केल्याने साधकाच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील. तसेच तुम्हाला तुमच्या करिअर आणि व्यवसायातही अपेक्षित यश मिळेल. हा योग शुभ कार्याची सुरुवात करण्यासाठी सर्वोत्तम मानला जातो.
फाल्गुन महिन्यातील दुर्गा अष्टमीला त्रिपुष्कर योगासोबत इंद्र योग देखील तयार होत आहे. इंद्र योग सकाळी 7.24 वाजेपर्यंत असेल. या योगात शिव आणि शक्तीची पूजा केल्याने साधकाच्या जीवनात आनंद येईल.
सनातन धर्मात दुर्गाअष्टमीला विशेष महत्त्व आहे. याशुभ प्रसंगी, केवळ घरीच नव्हे तर मंदिरांमध्येही भक्तांची संख्या वाढत आहे. या व्रतामुळे भक्तांच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होतात. शिवाय, देवीच्या आशीर्वादाने भक्ताला जीवनात सर्व प्रकारच्या भौतिक सुखसोयी मिळतात. शिवाय, शत्रूंचे भय नाहीसे होते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: फाल्गुन महिन्यातील दुर्गा अष्टमी मंगळवार, 24 फेब्रुवारी रोजी आहे
Ans: या दिवशी देवी दुर्गा यांच्या अष्टम रूपाची विशेष पूजा केली जाते. हा दिवस शक्ती, धैर्य आणि नकारात्मक शक्तींवर विजयाचे प्रतीक मानला जातो.
Ans: व्हा विशिष्ट तिथी, वार आणि नक्षत्राचा शुभ संयोग होतो, तेव्हा त्रिपुष्कर योग तयार होतो. या योगात केलेले जप-तप आणि दान तिप्पट फळ देतात, अशी श्रद्धा आहे.