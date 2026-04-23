Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mrityu Shadashtak Yog: मृत्यूषडाष्टक योग म्हणजे काय? या योगाचा मृत्यूशी आहे का संबंध जाणून घ्या

मृत्यूषडाष्टक योग हा ज्योतिषशास्त्रातील एक महत्त्वाचा आणि काही प्रमाणात अशुभ मानला जाणारा योग आहे. या योगामुळे मानसिक तणाव, आरोग्याशी संबंधित समस्या किंवा कामांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात, असे मानले जाते.

Updated On: Apr 23, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • मृत्यूषडाष्टक योग म्हणजे काय?
  • मृत्यूषडाष्टक योग कसा तयार होतो
  • मृत्यूषडाष्टक योगाचा मृत्यूशी काय संबंध आहे का
 

मृत्यूषडाष्टक योग आपण बऱ्याचदा ऐकला आहे. अनेकांना हा योग मृत्यूशी संबंधित आहे असं वाटतं. पण ज्योतिषशास्त्रात या योगाचा अर्थ थोडासा वेगळा आहे. काही अर्थी हा योग तसा अशुभच मानला जातो. असे का हे जाणून घ्या

मृत्यूषडाष्टक योग म्हणजे काय?

ज्योतिषशास्त्रात काही योग असे असतात, जे जीवनातील परिस्थितींवर विशेष प्रभाव टाकतात. त्यापैकी एक महत्त्वाचा योग म्हणजे मृत्यूषडाष्टक योग. वैदिक ज्योतिषशास्त्रामध्ये हा योग काही प्रमाणात अशुभ मानला जातो, कारण तो अडथळे, तणाव आणि संघर्ष दर्शवतो. मात्र याचा अर्थ नेहमीच वाईट परिणाम होतात असा नाही.

zodiac sign: वरिष्ठ योगाच्या शुभ संयोगामुळे मेष, कर्क आणि कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मृत्यूषडाष्टक योग कसा तयार होतो आणि त्याचे परिणाम

क्षण म्हणजे सहा आणि अष्टक म्हणजे आठ. कुंडलीत एका व्यक्तीची रास दुसऱ्या व्यक्तीच्या राशीपासून सहावी किंवा आठवी आल्यास हा योग होतो. या योगामुळे दोन व्यक्तींच्या विचारांमध्ये मोठी तफावत होते. नातेसंबंधात सतत मतभेद आणि मनभेद होतात. लग्न जमवताना हा योग अत्यंत अशुभ मानला जातो. कारण यामुळे दाम्पत्य जीवनात सुसंवादाचा अभाव राहू शकतो. त्याउलट पत्रिकेत प्रितिषडाष्टक योग असणं शुभ मानलं जातं. कारण यावेळी सहाव्या आणि आठव्या स्थानावर असलेले स्वामी हे एकमेंकाचे मित्र असतात. लग्न जुळवताना पत्रिकेत हा योग असेल तर त्याचं चांगल पटत आणि त्यांच्यामध्ये प्रेम राहतं असं मानलं जातं. अनेकदा या योगाचे फलित कुंडलीतील ग्रहांच्या स्थितीनुसार बदलते. त्यामुळे तज्ज्ञ ज्योतिषाकडून पत्रिका दाखवून त्यावर योग्य असा उपाय करून घेणे.

लक्षात ठेवा

हा योग वैचारिक मतभेद, नातेसंबंधामध्ये कटुता आणि भावनिक तणाव दर्शवतो थेट मृत्यू दर्शवत नाही.

हा योग नेहमीच अशुभ असतो का?

ज्योतिषशास्त्रात कोणताही योग पूर्णपणे चांगला किंवा वाईट नसतो. मृत्यूषडाष्टक योग देखील व्यक्तीला अधिक मजबूत बनवू शकतो. संघर्षातून शिकण्याची क्षमता वाढते आणि जीवनातील कठीण प्रसंगांचा सामना करण्याची ताकद मिळते.

Guru Pushyamrut Yog 2026: गुरुपुष्यामृत योग या राशींच्या लोकांना सुवर्णसंधी, गुंतवणुकीसाठी हा काळ फायदेशीर

या योगावर उपाय कोणते आहेत

या योगाचा परिणाम कमी करण्यासाठी काही उपाय करता येतात

नियमित प्रार्थना आणि ध्यान करणे

दानधर्म करणे आणि गरजू लोकांना मदत करणे

सकारात्मक विचार आणि संयम राखणे

संबंधित ग्रहांसाठी मंत्रजप करणे

अनुभवी ज्योतिषांचा सल्ला घेणे

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत्यूषडाष्टक योग म्हणजे काय?

    Ans: मृत्यूषडाष्टक योग हा वैदिक ज्योतिषशास्त्रामधील एक योग आहे. जेव्हा दोन ग्रह किंवा राशी एकमेकांपासून ६वे आणि ८वे स्थान धारण करतात, तेव्हा हा योग तयार होतो.

  • Que: या योगाचा मृत्यूशी थेट संबंध आहे का?

    Ans: नाही, या योगाचा थेट मृत्यूशी संबंध नसतो. “मृत्यू” हा शब्द येथे प्रतीकात्मक असून तो अडचणी, बदल किंवा कठीण परिस्थिती दर्शवतो.

  • Que: विवाह जुळवणीमध्ये हा योग महत्त्वाचा आहे का?

    Ans: होय, कुंडली जुळवताना ६-८ संबंध (षडाष्टक) तपासला जातो, कारण तो नात्यात तणाव निर्माण करू शकतो.

Web Title: What is mrityu shadashtak yog is this yoga related to death

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gajalakshmi Rajyog: शनि जयंतीला तयार होणार गजकेसरी लक्ष्मी योग, या राशींच्या लोकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ
1

Gajalakshmi Rajyog: शनि जयंतीला तयार होणार गजकेसरी लक्ष्मी योग, या राशींच्या लोकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ

Mahalakshmi Temple: श्रद्धा आणि वास्तुकलेचा सुंदर संगम; जाणून घ्या महालक्ष्मी मंदिराचा इतिहास
2

Mahalakshmi Temple: श्रद्धा आणि वास्तुकलेचा सुंदर संगम; जाणून घ्या महालक्ष्मी मंदिराचा इतिहास

Wealth Signs: वयाच्या 30 नंतर चमकते या महिलांचे नशीब, ‘हे’ संकेत मानले जातात शुभ
3

Wealth Signs: वयाच्या 30 नंतर चमकते या महिलांचे नशीब, ‘हे’ संकेत मानले जातात शुभ

Astro tips for morning: सकाळी उठल्याबरोबर तळहात पाहणे का मानले जाते शुभ? जाणून घ्या धार्मिक कारणे
4

Astro tips for morning: सकाळी उठल्याबरोबर तळहात पाहणे का मानले जाते शुभ? जाणून घ्या धार्मिक कारणे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rohit Pawar: जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार ‘ॲक्शन मोड’वर! सिंचन भवनात अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक

Rohit Pawar: जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार ‘ॲक्शन मोड’वर! सिंचन भवनात अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक

May 15, 2026 | 08:29 PM
Solapur News: शाळा, आरोग्य केंद्र व पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सुविधा पुरवा, जिल्हा परिषदेच्या सभेत सदस्य आक्रमक

Solapur News: शाळा, आरोग्य केंद्र व पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सुविधा पुरवा, जिल्हा परिषदेच्या सभेत सदस्य आक्रमक

May 15, 2026 | 08:18 PM
Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची ‘टूटी-फ्रूटी’

Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची ‘टूटी-फ्रूटी’

May 15, 2026 | 08:15 PM
SIR अभियानासाठी ‘या’ काँग्रेस नेत्याची राज्य समन्वयकपदी नियुक्ती

SIR अभियानासाठी ‘या’ काँग्रेस नेत्याची राज्य समन्वयकपदी नियुक्ती

May 15, 2026 | 08:14 PM
Birthday Special : अनसूयाच्या भूमिकेबाबत चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण! ‘Leelawati’ म्हणून केली ओळख

Birthday Special : अनसूयाच्या भूमिकेबाबत चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण! ‘Leelawati’ म्हणून केली ओळख

May 15, 2026 | 08:00 PM
CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांचा ‘कॉमन मॅन’ अवतार! ताफा सोडला, विशेष विमान नाकारले; फडणवीसांचा सामान्य प्रवाशांसोबत प्रवास

CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांचा ‘कॉमन मॅन’ अवतार! ताफा सोडला, विशेष विमान नाकारले; फडणवीसांचा सामान्य प्रवाशांसोबत प्रवास

May 15, 2026 | 08:00 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM