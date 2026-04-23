Mrityu Shadashtak Yog: मृत्यूषडाष्टक योग म्हणजे काय? या योगाचा मृत्यूशी आहे का संबंध जाणून घ्या

मृत्यूषडाष्टक योग आपण बऱ्याचदा ऐकला आहे. अनेकांना हा योग मृत्यूशी संबंधित आहे असं वाटतं. पण ज्योतिषशास्त्रात या योगाचा अर्थ थोडासा वेगळा आहे. काही अर्थी हा योग तसा अशुभच मानला जातो. असे का हे जाणून घ्या
ज्योतिषशास्त्रात काही योग असे असतात, जे जीवनातील परिस्थितींवर विशेष प्रभाव टाकतात. त्यापैकी एक महत्त्वाचा योग म्हणजे मृत्यूषडाष्टक योग. वैदिक ज्योतिषशास्त्रामध्ये हा योग काही प्रमाणात अशुभ मानला जातो, कारण तो अडथळे, तणाव आणि संघर्ष दर्शवतो. मात्र याचा अर्थ नेहमीच वाईट परिणाम होतात असा नाही.
क्षण म्हणजे सहा आणि अष्टक म्हणजे आठ. कुंडलीत एका व्यक्तीची रास दुसऱ्या व्यक्तीच्या राशीपासून सहावी किंवा आठवी आल्यास हा योग होतो. या योगामुळे दोन व्यक्तींच्या विचारांमध्ये मोठी तफावत होते. नातेसंबंधात सतत मतभेद आणि मनभेद होतात. लग्न जमवताना हा योग अत्यंत अशुभ मानला जातो. कारण यामुळे दाम्पत्य जीवनात सुसंवादाचा अभाव राहू शकतो. त्याउलट पत्रिकेत प्रितिषडाष्टक योग असणं शुभ मानलं जातं. कारण यावेळी सहाव्या आणि आठव्या स्थानावर असलेले स्वामी हे एकमेंकाचे मित्र असतात. लग्न जुळवताना पत्रिकेत हा योग असेल तर त्याचं चांगल पटत आणि त्यांच्यामध्ये प्रेम राहतं असं मानलं जातं. अनेकदा या योगाचे फलित कुंडलीतील ग्रहांच्या स्थितीनुसार बदलते. त्यामुळे तज्ज्ञ ज्योतिषाकडून पत्रिका दाखवून त्यावर योग्य असा उपाय करून घेणे.
हा योग वैचारिक मतभेद, नातेसंबंधामध्ये कटुता आणि भावनिक तणाव दर्शवतो थेट मृत्यू दर्शवत नाही.
ज्योतिषशास्त्रात कोणताही योग पूर्णपणे चांगला किंवा वाईट नसतो. मृत्यूषडाष्टक योग देखील व्यक्तीला अधिक मजबूत बनवू शकतो. संघर्षातून शिकण्याची क्षमता वाढते आणि जीवनातील कठीण प्रसंगांचा सामना करण्याची ताकद मिळते.
या योगाचा परिणाम कमी करण्यासाठी काही उपाय करता येतात
नियमित प्रार्थना आणि ध्यान करणे
दानधर्म करणे आणि गरजू लोकांना मदत करणे
सकारात्मक विचार आणि संयम राखणे
संबंधित ग्रहांसाठी मंत्रजप करणे
अनुभवी ज्योतिषांचा सल्ला घेणे
Ans: मृत्यूषडाष्टक योग हा वैदिक ज्योतिषशास्त्रामधील एक योग आहे. जेव्हा दोन ग्रह किंवा राशी एकमेकांपासून ६वे आणि ८वे स्थान धारण करतात, तेव्हा हा योग तयार होतो.
Ans: नाही, या योगाचा थेट मृत्यूशी संबंध नसतो. “मृत्यू” हा शब्द येथे प्रतीकात्मक असून तो अडचणी, बदल किंवा कठीण परिस्थिती दर्शवतो.
Ans: होय, कुंडली जुळवताना ६-८ संबंध (षडाष्टक) तपासला जातो, कारण तो नात्यात तणाव निर्माण करू शकतो.