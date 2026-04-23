Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

तामिळनाडू, पश्चिम बंगालमध्ये आज मतदान; तामिळनाडूमध्ये 4023 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतील मुख्य लढत द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक युतीमध्ये आहे. अभिनेते-राजकारणी विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाला अनेक जागांवर तिरंगी लढतीला सामोरे जावे लागत आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 09:19 AM
Election Result : पश्चिम बंगाल, आसामसह पाच राज्यांचे निकाल आज; देशाच्या राजकारणात

Election Result : पश्चिम बंगाल, आसामसह पाच राज्यांचे निकाल आज; देशाच्या राजकारणात (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : तामिळनाडू विधानसभेच्या सर्व २३४ जागांसाठी आणि बंगालमधील १५२ जागांच्या पहिल्या टप्प्यासाठी आज मतदान होत आहे. कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराला तोंड देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कडक व्यवस्था केली आहे. राज्याची पश्चिम बंगालसोबतची सीमा सील करण्यात आली आहे. तामिळनाडूमध्ये ४०२३ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत.

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतील मुख्य लढत द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक युतीमध्ये आहे. अभिनेते-राजकारणी विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाला अनेक जागांवर तिरंगी लढतीला सामोरे जावे लागत आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, या निवडणुकीत ६८४६४ मतदान केंद्रांवर ५७.३ लक्ष मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतील. गेल्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवून सरकार स्थापन केले.

द्रमुक आघाडीने १५९ जागा जिंकल्या, तर एकट्या द्रमुकने १३३ जागा जिंकल्या. अण्णाद्रमुक आघाडीने ७५ जागा जिंकल्या, त्यापैकी एकट्या अण्णाद्रमुकने ६६ जागा जिंकल्या. काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षांनी द्रमुकसोबत युती करून निवडणूक लढवली.

74 वर्षांत प्रथमच दोन टप्पे

बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या ७४ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच मतदान दोन टप्प्यांत होणार आहे. राज्यात १९५२ ते १९९६ या काळात झालेल्या पहिल्या १२ विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदान एकाच टप्प्यात झाले होते. २००१ च्या विधानसभा निवडणुकीत हे टप्पे पाच टप्प्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. २००६ ची विधानसभा निवडणूकही पाच टप्प्यांत झाली होती. त्यानंतर, २०११ आणि २०१६ च्या विधानसभा निवडणुका प्रत्येकी सहा टप्प्यांत झाल्या आणि २०२१ ची शेवटची विधानसभा निवडणूक आठ टप्प्यांत पार पडलेली सर्वात मोठी होती.

29 एप्रिलला दुसऱ्या टप्प्यांत

यावेळी मतदानाचा पहिला टप्पा २३ एप्रिल रोजी आणि दुसरा २९ एप्रिल रोजी होणार आहे, म्हणजेच दोन्ही टप्प्यांमध्ये एका आठवड्याचेही अंतर नाही. पहिल्या टप्प्यात १५२ आणि दुसऱ्या टप्प्यात १४२ जागांसाठी, अशा एकूण २९४ जागांसाठी मतदान होईल आणि मतमोजणी ४ मे रोजी होईल, गेल्या वेळी आठ टप्प्यांत मतदान झाले होते.

By Election : बारामतीसह राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान; 4 मे ला निकाल होणार जाहीर

Web Title: Voting in tamil nadu and west bengal today

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 09:19 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम लवकरच होणार जाहीर; अडीच वर्षांपासून जागा रिक्त
1

विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम लवकरच होणार जाहीर; अडीच वर्षांपासून जागा रिक्त

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा
2

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

पंतप्रधान मोदींच्या ‘त्या’ आवाहनाचा राज ठाकरेंकडून खरपूस समाचार; म्हणाले, ‘मग शेकडो गाड्यांचा ताफा…’
3

पंतप्रधान मोदींच्या ‘त्या’ आवाहनाचा राज ठाकरेंकडून खरपूस समाचार; म्हणाले, ‘मग शेकडो गाड्यांचा ताफा…’

Assam CM Oath : सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार हिमंता बिस्व सरमा; गुवाहाटीत समारंभाची तयारी सुरु
4

Assam CM Oath : सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार हिमंता बिस्व सरमा; गुवाहाटीत समारंभाची तयारी सुरु

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

May 14, 2026 | 02:00 PM
IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

May 14, 2026 | 01:56 PM
Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

May 14, 2026 | 01:50 PM
EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

May 14, 2026 | 01:45 PM
Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

May 14, 2026 | 01:44 PM
West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

May 14, 2026 | 01:43 PM
Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

May 14, 2026 | 01:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM