तामिळनाडू, पश्चिम बंगालमध्ये आज मतदान; तामिळनाडूमध्ये 4023 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात

नवी दिल्ली : तामिळनाडू विधानसभेच्या सर्व २३४ जागांसाठी आणि बंगालमधील १५२ जागांच्या पहिल्या टप्प्यासाठी आज मतदान होत आहे. कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराला तोंड देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कडक व्यवस्था केली आहे. राज्याची पश्चिम बंगालसोबतची सीमा सील करण्यात आली आहे. तामिळनाडूमध्ये ४०२३ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत.
तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतील मुख्य लढत द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक युतीमध्ये आहे. अभिनेते-राजकारणी विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाला अनेक जागांवर तिरंगी लढतीला सामोरे जावे लागत आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, या निवडणुकीत ६८४६४ मतदान केंद्रांवर ५७.३ लक्ष मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतील. गेल्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवून सरकार स्थापन केले.
द्रमुक आघाडीने १५९ जागा जिंकल्या, तर एकट्या द्रमुकने १३३ जागा जिंकल्या. अण्णाद्रमुक आघाडीने ७५ जागा जिंकल्या, त्यापैकी एकट्या अण्णाद्रमुकने ६६ जागा जिंकल्या. काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षांनी द्रमुकसोबत युती करून निवडणूक लढवली.
74 वर्षांत प्रथमच दोन टप्पे
बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या ७४ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच मतदान दोन टप्प्यांत होणार आहे. राज्यात १९५२ ते १९९६ या काळात झालेल्या पहिल्या १२ विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदान एकाच टप्प्यात झाले होते. २००१ च्या विधानसभा निवडणुकीत हे टप्पे पाच टप्प्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. २००६ ची विधानसभा निवडणूकही पाच टप्प्यांत झाली होती. त्यानंतर, २०११ आणि २०१६ च्या विधानसभा निवडणुका प्रत्येकी सहा टप्प्यांत झाल्या आणि २०२१ ची शेवटची विधानसभा निवडणूक आठ टप्प्यांत पार पडलेली सर्वात मोठी होती.
29 एप्रिलला दुसऱ्या टप्प्यांत
यावेळी मतदानाचा पहिला टप्पा २३ एप्रिल रोजी आणि दुसरा २९ एप्रिल रोजी होणार आहे, म्हणजेच दोन्ही टप्प्यांमध्ये एका आठवड्याचेही अंतर नाही. पहिल्या टप्प्यात १५२ आणि दुसऱ्या टप्प्यात १४२ जागांसाठी, अशा एकूण २९४ जागांसाठी मतदान होईल आणि मतमोजणी ४ मे रोजी होईल, गेल्या वेळी आठ टप्प्यांत मतदान झाले होते.
