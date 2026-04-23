Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Kolhapur Crime Staged Injury During Procession Investigation Reveals Father Himself Murdered His Son

Kolhapur Crime: मिरवणुकीत जखमी झाल्याचे नाटक; तपासात बापानेच मुलाची हत्या केल्याचे स्पष्ट

कोल्हापुरातील विक्रमनगरमध्ये दारूच्या नशेत घरच्यांना त्रास देणाऱ्या 20 वर्षीय मुलाची वडिलांनी संतापाच्या भरात चाकूने हत्या केली. पोलिस तपासात सत्य उघड झाले असून आरोपी वडिलांना अटक करण्यात आली आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 08:44 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • दारूच्या नशेत वाद; वडिलांनी मुलावर चाकूने वार
  • जखमी मुलाचा उपचारादरम्यान मृत्यू; सुरुवातीला दिशाभूल
  • पोलिस तपासात सत्य उघड; आरोपी वडील अटकेत
कोल्हापूर: कोल्हापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. संतापाच्या भरात वडिलांनीच मुलाची निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना कोल्हापुरातील विक्रमनगर परिसरात घडली. सुरुवातीला वडिलांनी मिरवणुकीत जखमी झाल्याचा बनाव रचला होता. मात्र पोलिसांनी चतुराईने तपास करत वडिलांना अटक केली आहे.

जाणीवपूर्वक वणवा लावाल तर….; Satara वनविभागाची मोठी कारवाई, एक आरोपी अटकेत

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव गफूर सुलतान पठाण असे आहे. तर त्यांच्या मुलाचे नाव जुनेद गफूर पठाण (वय २०) असे आहे. आरोपी वडील हे आपल्या कुटुंबासह विक्रमनगरमधील स्वामी समर्थ कॉलनी येथे वास्तव्यास आहेत. मृतक जुनेद हा दारूच्या आहारी गेला होता. तो रोज मद्यधुंद अवस्थेत घरी यायचा आणि कुटुंबियांनाशी वाद घालायचा. या सततच्या त्रासाला कंटाळून आणि सोमवारी रात्री झालेल्या वादातून वडील संतापले आणि रागाच्या भरात वडील गफूर यांनी घरात असलेल्या चाकूने जुनेदच्या छातीत वार केला. यात तो गंभीर जखमी झाला. त्यांनतर जुनेदला वडिलांनीच रिक्षातून CPR रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचार सुरु असतांना मध्यरात्री त्याचा मृत्यू झाला.

सुरुवातीला बनाव मात्र…

सुरुवातीला मुलगा मिरवणुकीत जखमी झाल्याची खोटी माहिती गफूरने पोलिसांना दिशाभूल करण्यासाठी दिली. मात्र तपासादरम्यान जबाबात विसंगती आढळल्याने पोलिसांनी सखोल चौकशी केली. गफूर पठाण यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली असून राजारामपुरी पोलिसांनी त्यांना अटक केली असून पुढील तपास सुरु आहे.

‘ऑनलाईन गेमिंग’चा घातक परिणाम; 24 वर्षीय तरुणाने नैराश्यात संपवलं आयुष्य, चिठ्ठीत कारण स्पष्ट

कोल्हापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २४ वर्षीय तरुणाने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. ऑनलाईन गेमिंगच्या नादात पैसे २४ वर्षीय तरुण पैसे हरला. त्यानंतर आलेल्या नैराश्यातून त्याने गळ्याला दोरी लावत आपले जीवन संपवले. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने चिठ्ठी लिहून ठेवली. त्या चिठ्ठीत आत्महत्या करण्याचा कारण स्पष्ट झाला आहे.

नांदेड पोलिसांची मोठी कारवाई; १० घरफोडी गुन्ह्यांचा छडा; ७८ लाखांहून अधिक मुद्देमाल जप्त

Web Title: Kolhapur crime staged injury during procession investigation reveals father himself murdered his son

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 08:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
1

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं
2

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या
3

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर
4

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM