Mont Saint Michel: विलोभनीय! दिवसातून दोनदा गायब होते ‘हे’ बेट; ‘येथे’ आहे 1300 वर्षांपासून समुद्राशी लपाछपी खेळणारं रहस्यमय शहर

Mont-Saint-Michel tide phenomenon 2026 : या विस्तीर्ण पृथ्वीवर अशा अनेक जागा आहेत ज्या आपल्याला विचार करायला भाग पाडतात. पण तुम्ही कधी अशा ठिकाणाबद्दल ऐकले आहे का, जे दिवसाचे काही तास लोकांसाठी खुले असते आणि उरलेला वेळ समुद्राच्या खोल पाण्यात गडप होते? हे वाचायला एखाद्या काल्पनिक कथेसारखे वाटेल, पण फ्रान्सच्या नॉर्मंडी किनाऱ्यावर वसलेले ‘मॉन्ट-सेंट-मिशेल’ (Mont-Saint-Michel) हे बेट गेल्या १३०० वर्षांपासून या विलोभनीय अनुभवाचे साक्षीदार आहे. निसर्ग आणि अध्यात्माचा हा अनोखा संगम पाहण्यासाठी जगभरातून पर्यटक येथे गर्दी करतात.
मॉन्ट-सेंट-मिशेल हे बेट युरोपमधील सर्वात मोठ्या आणि वेगवान भरती-ओहोटीसाठी ओळखले जाते. येथे चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीचा प्रभाव इतका प्रबळ असतो की, समुद्राची पातळी अवघ्या काही तासांत १४ ते १५ मीटरने वर चढते. जेव्हा ‘ओहोटी’ असते, तेव्हा समुद्र अनेक किलोमीटर मागे सरकतो आणि पर्यटकांना बेटापर्यंत चालत जाण्यासाठी वाळूचा विस्तीर्ण मार्ग मोकळा होतो. मात्र, जसजशी ‘भरती’ जवळ येते, तसतसे समुद्राचे पाणी अत्यंत वेगाने (घोड्याच्या दौडण्याच्या वेगाशी याची तुलना केली जाते) परत येते आणि बेटाला चहूबाजूंनी वेढून घेते. या काळात बेटाकडे जाणारा रस्ता पूर्णपणे पाण्याखाली जातो आणि हे बेट मुख्य भूमीपासून तुटून एखाद्या तरंगत्या महालासारखे दिसू लागते.
हे ठिकाण केवळ पर्यटनासाठीच नाही, तर धार्मिक दृष्ट्याही अत्यंत पवित्र मानले जाते. या बेटाची कथा इ.स. ७०८ मध्ये सुरू होते. असे म्हटले जाते की, एका लहान धार्मिक वास्तूपासून सुरू झालेला हा प्रवास पुढे एका भव्य ख्रिश्चन मठात (Abbey) रूपांतरित झाला. मध्ययुगीन काळात हे युरोपमधील सर्वात महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र बनले होते. आजही येथील अरुंद गल्ल्या, दगडी भिंती आणि उंच चर्च पर्यटकांना मध्ययुगीन काळात घेऊन जातात. युनेस्कोने (UNESCO) या ठिकाणाला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केले असून, हे फ्रान्समधील सर्वात लोकप्रिय स्थळांपैकी एक आहे.
अनेकांना प्रश्न पडतो की हे बेट नक्की गायब कसे होते? याचे उत्तर विज्ञानात दडलेले आहे. पृथ्वीवर चंद्र आणि सूर्याच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे समुद्राच्या पृष्ठभागावर नियमित चढ-उतार होतात. लाटेचा सर्वात उंच भाग जेव्हा किनाऱ्याला भिडतो तेव्हा त्याला ‘भरती’ म्हणतात आणि जेव्हा पाणी मागे सरकते तेव्हा त्याला ‘ओहोटी’ म्हणतात. मॉन्ट-सेंट-मिशेलच्या बाबतीत, उपसागराची रचना आणि चंद्राची स्थिती यामुळे हा बदल इतका टोकाचा असतो की, डोळ्यांदेखत रस्ते दिसेनासे होतात. दर १२ तास २५ मिनिटांनी हे चक्र अविरतपणे सुरू असते.
निसर्गाची ही किमया आणि मानवाने जपलेला हा ऐतिहासिक वारसा पाहणे हा एक अविस्मरणीय अनुभव आहे. जर तुम्ही कधी फ्रान्सला गेलात, तर या ‘अदृश्य’ होणाऱ्या बेटाला भेट द्यायला विसरू नका, पण हो… समुद्राच्या वेळापत्रकावर लक्ष ठेवूनच!
Ans: हे प्रसिद्ध ऐतिहासिक बेट फ्रान्समधील नॉर्मंडी (Normandy) प्रांताच्या किनाऱ्याजवळ एका विस्तीर्ण उपसागरात वसलेले आहे.
Ans: चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे येथे येणाऱ्या प्रचंड मोठ्या भरतीमुळे (High Tide) बेटाला जोडणारा रस्ता पाण्याखाली जातो, ज्यामुळे ते मुख्य भूमीपासून वेगळे दिसते.
Ans: होय, पर्यटक पुलाचा वापर करून बेटावर जाऊ शकतात. मात्र, वाळूवरून चालताना भरतीच्या वेळांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.