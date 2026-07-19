रविवार, 19 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • What Metal Should The Bell In The Temple Be Made Of Religious And Spiritual Significance Of The Bell Ringing

Puja Tips: देवघरातील घंटा कोणत्या धातूची असावी? जाणून घ्या घंटानादाचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व

Updated On: Jul 19, 2026 | 11:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

घरात किंवा मंदिरातील घंटा ही केवळ धातूपासून बनविलेली वस्तू नाही; ती सनातन संस्कृतीतील पवित्र नादाचे प्रतीक आहे. घंटानाद भक्ताच्या मनाला एकाग्र करतो, पूजा सुरू झाल्याचे मंगलसूचक संकेत देतो आणि ईश्वरभक्तीचे वातावरण निर्माण करतो. शास्त्रानुसार पंचधातू, कांस्य किंवा पितळाची घंटा सर्वाधिक शुभ मानली जाते.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • देवघरातील घंटा कोणत्या धातूची असावी
  • घंटानादाचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व
  • देवघरात घंटा कुठे ठेवावी
 

हिंदू धर्मात देवपूजा ही केवळ श्रद्धेची अभिव्यक्ती नसून ती मन, बुद्धी आणि आत्म्याला शुद्ध करणारी साधना मानली जाते. या साधनेतील प्रत्येक घटकाला विशिष्ट महत्त्व आहे. देवासमोर लावला जाणारा दीप, शंख, फुले, धूप, कापूर आणि घंटा यामागे धार्मिक तसेच आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान दडलेले आहे. त्यापैकी घंटा हे मंदिर आणि देवघरातील एक अत्यंत महत्त्वाचे पूजासाहित्य मानले जाते.

मंदिरात प्रवेश करताना किंवा देवपूजा सुरू करण्यापूर्वी घंटा वाजवण्याची परंपरा हजारो वर्षांपासून सुरू आहे. घंटानाद हा केवळ आवाज नसून तो भक्ताच्या मनाला जागृत करणारा, वातावरण पवित्र करणारा आणि ईश्वराशी एकरूप होण्याची भावना निर्माण करणारा पवित्र नाद मानला जातो.

घंटानादाचे धार्मिक महत्त्व

आगमशास्त्र आणि पूजाविधींमध्ये घंटेला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. पूजा सुरू करताना घंटा वाजवून देवतांचे आवाहन केले जाते. यामुळे पूजा आरंभ झाल्याची जाणीव होते आणि वातावरण मंगलमय बनते.

घंटानाद आणि ‘ॐ’ नाद

सनातन परंपरेनुसार संपूर्ण सृष्टीची निर्मिती ‘ॐ’ या आदिनादातून झाली असे मानले जाते. उत्तम प्रकारे तयार केलेल्या घंटेचा नाद काही क्षण टिकतो आणि त्यामध्ये अनेक सूक्ष्म ध्वनीलहरी निर्माण होतात. हा नाद ‘ॐ’शी साधर्म्य राखतो, असे अनेक आध्यात्मिक ग्रंथांत वर्णन आहे. घंटेचा आवाज ऐकल्याने मनातील चंचलता कमी होऊन मन देवाकडे सहजपणे एकाग्र होते.

Dream Astrology: स्वप्नात खाण्याशी संबंधित गोष्टी दिसण्याचा काय आहे अर्थ, जाणून घ्या शुभ-अशुभ संकेत

घंटी कधी वाजवावी?

घंटा प्रत्येक वेळी वाजवणे योग्य नसते. शास्त्रानुसार काही विशिष्ट प्रसंगी घंटानाद करणे अधिक शुभ मानले जाते.

देवपूजा सुरू करताना.

आरतीच्या वेळी.

नैवेद्य अर्पण करताना

अभिषेक करताना

मंदिरात प्रवेश करताना

विशेष यज्ञ, होम किंवा धार्मिक विधी सुरू होताना

उत्सव, पालखी किंवा देवमिरवणुकीत.

घंटा कधी वाजवू नये?

देव झोपले आहेत अशी भावना असलेल्या शयनपूजेच्या वेळी.

मध्यरात्री विनाकारण

घंटा कोणत्या धातूची असावी?

शास्त्रानुसार घंटेसाठी वापरलेली धातू अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

Ashadhi Wari 2026: वारकरी गोपीचंदन का लावतात, जाणून घ्या त्यामागील कारणे

पंचधातूची घंटा (सर्वोत्तम)

पंचधातू म्हणजे सोने, चांदी, तांबे, पितळ आणि लोखंड (काही परंपरांत कथील किंवा जस्त यांचा समावेश असतो). पंचधातूची घंटा सर्वाधिक शुभ मानली जाते कारण तिचा नाद अधिक काळ टिकतो आणि ध्वनीलहरी संतुलित निर्माण होतात.

कांस्याची घंटा

मंदिरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कांस्याच्या घंटा वापरल्या जातात. त्यांचा आवाज गंभीर, मधुर आणि दूरपर्यंत पोहोचणारा असतो.

पितळाची घंटा

घरातील देवघरासाठी पितळाची घंटा सर्वाधिक प्रचलित आहे. ती टिकाऊ, सहज उपलब्ध आणि धार्मिकदृष्ट्या शुभ मानली जाते.

तांब्याची घंटा

तांब्यालाही पवित्र धातू मानले जाते. काही ठिकाणी तांब्याच्या छोट्या घंटा वापरल्या जातात.

घंटेचा आवाज किती वेळ असावा?

आदर्श घंटेचा नाद काही सेकंद टिकणारा, मधुर आणि कर्णमधुर असावा. अतिशय कर्कश किंवा कानाला त्रासदायक आवाज असलेली घंटा वापरणे टाळावे.

घंटानाद आणि मनोविज्ञान

ध्यानशास्त्रानुसार एकसमान ध्वनीलहरी मेंदूला शांत करतात. त्यामुळे घंटानादानंतर मनातील ताण कमी होतो आणि पूजा किंवा जपामध्ये एकाग्रता वाढते. घंटेचा नाद ऐकल्यावर मन बाह्य जगापासून अंतर्मुख होऊ लागते. म्हणूनच ध्यानधारणेपूर्वीही काही आश्रमांत घंटानाद केला जातो.

देवघरात घंटा कुठे ठेवावी?

देवघराच्या उजव्या बाजूला किंवा समोर

स्वच्छ आणि उंच जागी.

घंटा जमिनीवर ठेवू नये

नियमित स्वच्छ करून पूजेसाठी वापरावी.

योग्य वेळी, योग्य भावनेने आणि श्रद्धेने केलेला घंटानाद हा भक्तीचा अविभाज्य भाग असून तो मन, घर आणि मंदिर या तिन्ही ठिकाणी मंगलमय वातावरण निर्माण करतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: देवघरातील घंटा कोणत्या धातूची असावी?

    Ans: शास्त्रानुसार पंचधातू, कांस्य किंवा पितळाची घंटा सर्वात शुभ मानली जाते.

  • Que: घंटा कधी वाजवावी?

    Ans: पूजा सुरू करताना, आरतीच्या वेळी, अभिषेक करताना, नैवेद्य अर्पण करताना आणि मंदिरात प्रवेश करताना घंटा वाजवावी.

  • Que: घंटानादाचे आध्यात्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: घंटानाद 'ॐ' नादाशी साधर्म्य राखतो, मन शांत करतो आणि भक्तीमय वातावरण निर्माण करतो

Web Title: What metal should the bell in the temple be made of religious and spiritual significance of the bell ringing

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 19, 2026 | 11:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dream Astrology: स्वप्नात खाण्याशी संबंधित गोष्टी दिसण्याचा काय आहे अर्थ, जाणून घ्या शुभ-अशुभ संकेत
1

Dream Astrology: स्वप्नात खाण्याशी संबंधित गोष्टी दिसण्याचा काय आहे अर्थ, जाणून घ्या शुभ-अशुभ संकेत

Ashadha Purnima 2026: आषाढ पौर्णिमेला देवी लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी करा उपाय, येईल सुख समृद्धी
2

Ashadha Purnima 2026: आषाढ पौर्णिमेला देवी लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी करा उपाय, येईल सुख समृद्धी

Numberlogy: मूलांक ५ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
3

Numberlogy: मूलांक ५ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Ashada Gupta Navratri: आषाढ गुप्त नवरात्रीचा पाचवा दिवशी करा स्कंदमाता देवीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि देवीचे स्वरुप
4

Ashada Gupta Navratri: आषाढ गुप्त नवरात्रीचा पाचवा दिवशी करा स्कंदमाता देवीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि देवीचे स्वरुप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Puja Tips: देवघरातील घंटा कोणत्या धातूची असावी? जाणून घ्या घंटानादाचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व

Puja Tips: देवघरातील घंटा कोणत्या धातूची असावी? जाणून घ्या घंटानादाचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व

Jul 19, 2026 | 11:30 AM
Natural Collagen Booster : कोलेजनसाठी हजारो रुपये खर्च कशाला? ‘हे’ 5 पदार्थ करतील नैसर्गिक कमाल

Natural Collagen Booster : कोलेजनसाठी हजारो रुपये खर्च कशाला? ‘हे’ 5 पदार्थ करतील नैसर्गिक कमाल

Jul 19, 2026 | 11:23 AM
Air Force vs Commercial Pilot Salary: पायलट बनायचंय? एअरफोर्स की कमर्शियल पायलट, कोणाचा पगार असतो जास्त?

Air Force vs Commercial Pilot Salary: पायलट बनायचंय? एअरफोर्स की कमर्शियल पायलट, कोणाचा पगार असतो जास्त?

Jul 19, 2026 | 11:07 AM
दोन नव्या रंगात Infinix 5G स्मार्टफोनचे पुनरागमन! स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर आणि पावरफुल फीचर्सनी आहे सुसज्ज… जाणून घ्या किंमत

दोन नव्या रंगात Infinix 5G स्मार्टफोनचे पुनरागमन! स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर आणि पावरफुल फीचर्सनी आहे सुसज्ज… जाणून घ्या किंमत

Jul 19, 2026 | 11:01 AM
पावसाळ्यात अजिबात खाऊ नका ‘या’ प्रकारचे मासे, अन्यथा डायरिया होऊन शरीरात वाढेल थकवा- अशक्तपणा

पावसाळ्यात अजिबात खाऊ नका ‘या’ प्रकारचे मासे, अन्यथा डायरिया होऊन शरीरात वाढेल थकवा- अशक्तपणा

Jul 19, 2026 | 11:00 AM
लखनाैच्या नर्सरीत ५ वर्षीच्या चिमुकल्यांमध्ये राडा, क्लास माॅनिटरने डोकं पकडलं आणि धु धु धुतलं; घटनेचा Video Viral

लखनाैच्या नर्सरीत ५ वर्षीच्या चिमुकल्यांमध्ये राडा, क्लास माॅनिटरने डोकं पकडलं आणि धु धु धुतलं; घटनेचा Video Viral

Jul 19, 2026 | 10:56 AM
Salman Khan: ‘दबंग’ सलमान खानला नेमकं झालं तरी काय? व्हायरल व्हिडिओ पाहून चाहत्यांची वाढली चिंता

Salman Khan: ‘दबंग’ सलमान खानला नेमकं झालं तरी काय? व्हायरल व्हिडिओ पाहून चाहत्यांची वाढली चिंता

Jul 19, 2026 | 10:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा