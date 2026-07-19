रविवार, 19 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Dream Astrology What Does It Mean To See Things Related To Food In Dreams

Dream Astrology: स्वप्नात खाण्याशी संबंधित गोष्टी दिसण्याचा काय आहे अर्थ, जाणून घ्या शुभ-अशुभ संकेत

Updated On: Jul 19, 2026 | 10:25 AM IST
जाहिरात
सारांश

झोपेत असताना माणसाला विविध प्रकारची अनेक स्वप्ने पडतात. स्वप्नशास्त्रात स्वप्नांचा अर्थ सांगितला आहे. जर तुम्हाला स्वप्नामध्ये खाता पिताना दिसणे किंवा अन्नदान करताना दिसणे याचे वेगवेगळे अर्थ असू शकतात. स्वप्नात खाण्याशी संबंधित गोष्टींचा काय अर्थ आहे ते जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • स्वप्नात खाण्याशी संबंधित गोष्टी दिसण्याचा काय आहे अर्थ
  • स्वप्नात खाण्याशी संबंधित गोष्टी दिसण्याचे शुभ-अशुभ संकेत
  • अन्नदान करण्याबाबात स्वप्नशास्त्रात काय सांगण्यात आले आहे
 

जर एखाद्या व्यक्तीला जेवण्याचे, स्वयंपाक करण्याचे किंवा अन्न वाढण्याचे स्वप्न पडत असल्यास त्याचा अर्थ काय होतो? स्वप्नशास्त्रात या सर्व गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत. स्वप्नशास्त्रानुसार स्वप्नांचे विविध अर्थ असू शकतात. तसेच त्याचे काही शुभ अशुभ परिणाम देखील असतात. स्वप्नात खाण्याशी संबंधित गोष्टींचा काय अर्थ आहे ते जाणून घेऊया

स्वतःला अन्न खाताना पाहणे

स्वप्नशास्त्रानुसार स्वप्नात स्वतःला जेवताना पाहणे शुभ मानले जाते. या स्वप्नाचा अर्थ असा होतो की तुमचे आजार बरे होतील आणि हे उत्तम आरोग्याचे लक्षण मानले जाते.

अन्न शिजवताना पाहणे

जर तुम्हाला स्वप्नात स्वतःला स्वयंपाक करताना पाहण्याची इच्छा होत असेल, तर याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला तुमच्या कामात यश मिळणार आहे. तुमच्या मेहनतीचे फळ नक्कीच मिळेल.

Dream Meaning: स्वप्नात केस कापताना पाहणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या काय सांगते स्वप्नशास्त्र

इतरांना जेवताना पाहणे

जर तुम्ही स्वप्नात इतरांना जेवताना पाहिले तर ते एक शुभ चिन्ह मानले जाते. स्वप्नात इतरांना जेवताना पाहण्याचा अर्थ असा आहे की घरी एखादा कौटुंबिक कार्यक्रम आयोजित केला जाऊ शकतो. हे कुटुंबाकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्याचे द्योतक असल्याचे मानले जाते.

अन्नदान करणे

जर तुम्ही स्वप्नात स्वतःला एखाद्या गरीब किंवा गरजू व्यक्तीला अन्नदान करताना पाहिले, तर ते शुभ मानले जाते. असे स्वप्न पडल्यास तुम्ही खरोखरच अन्नदान केले पाहिजे. या स्वप्नाचा अर्थ असा आहे की तुमचे पूर्वज अन्नाची मागणी करत आहेत. तुम्ही तुमच्या पूर्वजांच्या नावाने गरिबांना नक्कीच अन्नदान केले पाहिजे.

स्वप्नात अन्न मागणे

जर तुम्ही स्वप्नात स्वतःला अन्नाची भीक मागताना पाहिले, तर ते तुमच्या जीवनातील सध्याच्या अडचणी दर्शवते. मात्र, जर तुम्हाला स्वप्नात मागितलेले अन्न मिळाले, तर ते तुमचे काम पूर्ण झाल्याचे सूचित करते.

Ashadhi Wari 2026: वारकरी गोपीचंदन का लावतात, जाणून घ्या त्यामागील कारणे

अतिथींसोबत जेवण करताना पाहणे

स्वप्नात स्वतःला पाहुण्यांसोबत जेवताना पाहणे शुभ मानले जात नाही. हे तुमच्या कामात काहीतरी चूक होण्याचे लक्षण असू शकते. त्यामुळे, तुम्ही तुमची कर्तव्ये योग्यरित्या पार पाडली पाहिजेत. हे स्वप्न आर्थिक नुकसान आणि वाढलेल्या खर्चाचेही सूचक आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: स्वप्नात अन्न खाणे दिसणे शुभ मानले जाते का?

    Ans: स्वप्नशास्त्रानुसार, स्वप्नात अन्न खाणे हे समाधान, समृद्धी किंवा एखाद्या इच्छेच्या पूर्ततेचे संकेत मानले जाऊ शकतात. मात्र अर्थ स्वप्नातील परिस्थितीनुसार बदलू शकतो.

  • Que: स्वप्नात इतरांना अन्न वाढताना दिसल्यास काय अर्थ होतो?

    Ans: अशा प्रकारचे स्वप्न दान, सेवा, सामाजिक संबंध आणि इतरांना मदत करण्याच्या भावनेचे प्रतीक मानले जाते.

  • Que: प्रत्येक खाण्याशी संबंधित स्वप्न खरे ठरते का?

    Ans: नाही. स्वप्नशास्त्रातील अर्थ हे पारंपरिक श्रद्धा आणि समजुतींवर आधारित आहेत. प्रत्येक स्वप्नाचा अर्थ तसाच लागू होईल, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही.

Web Title: Dream astrology what does it mean to see things related to food in dreams

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 19, 2026 | 10:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ashadha Purnima 2026: आषाढ पौर्णिमेला देवी लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी करा उपाय, येईल सुख समृद्धी
1

Ashadha Purnima 2026: आषाढ पौर्णिमेला देवी लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी करा उपाय, येईल सुख समृद्धी

Numberlogy: मूलांक ५ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
2

Numberlogy: मूलांक ५ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Ashada Gupta Navratri: आषाढ गुप्त नवरात्रीचा पाचवा दिवशी करा स्कंदमाता देवीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि देवीचे स्वरुप
3

Ashada Gupta Navratri: आषाढ गुप्त नवरात्रीचा पाचवा दिवशी करा स्कंदमाता देवीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि देवीचे स्वरुप

Jagannath Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथांच्या तीन रथांचे महत्त्व काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
4

Jagannath Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथांच्या तीन रथांचे महत्त्व काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dream Astrology: स्वप्नात खाण्याशी संबंधित गोष्टी दिसण्याचा काय आहे अर्थ, जाणून घ्या शुभ-अशुभ संकेत

Dream Astrology: स्वप्नात खाण्याशी संबंधित गोष्टी दिसण्याचा काय आहे अर्थ, जाणून घ्या शुभ-अशुभ संकेत

Jul 19, 2026 | 10:25 AM
Iran Earthquake : इराण हादरला! मध्यरात्री ५.० तीव्रतेचा भूकंप; खुजेस्तान प्रांतात जोरदार हादरे

Iran Earthquake : इराण हादरला! मध्यरात्री ५.० तीव्रतेचा भूकंप; खुजेस्तान प्रांतात जोरदार हादरे

Jul 19, 2026 | 10:22 AM
Oldest School In India: तब्बल ३०० वर्षांहून अधिक काळ अविरत सुरू असणारे ‘हे’ भारतातील सर्वात जुने स्कूल!

Oldest School In India: तब्बल ३०० वर्षांहून अधिक काळ अविरत सुरू असणारे ‘हे’ भारतातील सर्वात जुने स्कूल!

Jul 19, 2026 | 10:22 AM
आषाढ स्पेशल रेसिपी! वाटीभर गव्हाच्या पिठाचा वापर करून बनवा खुसखुशीत कापण्या, चवीला लागतील भन्नाट

आषाढ स्पेशल रेसिपी! वाटीभर गव्हाच्या पिठाचा वापर करून बनवा खुसखुशीत कापण्या, चवीला लागतील भन्नाट

Jul 19, 2026 | 10:14 AM
Bihar Crime : सासरा-सुनेच्या अफेअरने संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त, पत्नीला विष देऊन मारले; बाप-लेक गळफास अवस्थेत सापडले

Bihar Crime : सासरा-सुनेच्या अफेअरने संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त, पत्नीला विष देऊन मारले; बाप-लेक गळफास अवस्थेत सापडले

Jul 19, 2026 | 10:08 AM
Jio Recharge Plan: 800 रुपयांहून कमी खर्चात तब्बल 70 दिवसांची वैधता! या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार दररोज 2GB डेटा आणि भरघोस फायदे

Jio Recharge Plan: 800 रुपयांहून कमी खर्चात तब्बल 70 दिवसांची वैधता! या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार दररोज 2GB डेटा आणि भरघोस फायदे

Jul 19, 2026 | 10:03 AM
Russia Ukraine War : युद्ध आणखी भडकले! युक्रेनचा रशियावर मोठा ड्रोन हल्ला; प्रत्युत्तरात कीव्हवर क्षेपणास्त्रांचा मारा

Russia Ukraine War : युद्ध आणखी भडकले! युक्रेनचा रशियावर मोठा ड्रोन हल्ला; प्रत्युत्तरात कीव्हवर क्षेपणास्त्रांचा मारा

Jul 19, 2026 | 10:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा