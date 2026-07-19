Salman Khan: ‘दबंग’ सलमान खानला नेमकं झालं तरी काय? व्हायरल व्हिडिओ पाहून चाहत्यांची वाढली चिंता

Salman Khan video viral :बॉलिवूडचा ‘दबंग’ स्टार सलमान खान पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावेळी कारण ठरला त्याचा सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला एक व्हिडिओ. या व्हिडिओत सलमानचा बदललेला लूक पाहून चाहते चिंतेत पडले असून, त्याच्या वाढत्या वयाबाबत आणि प्रकृतीबाबत सोशल मीडियावर विविध चर्चा रंगल्या आहेत.
अलीकडेच सलमान खानने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) कार्यालयाला भेट दिली. या कार्यक्रमात त्याने अनेक लाभार्थ्यांना नवीन घरांच्या चाव्या सुपूर्द केल्या आणि त्यांच्याशी संवादही साधला. याचवेळी त्याने SRAच्या नवीन डेटा संकलन आणि वर्गीकरण सहाय्यता केंद्राचे उद्घाटनही केले. या उपक्रमाद्वारे नागरिकांना डिजिटल प्रशासन आणि ई-गव्हर्नन्स सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
मात्र, या कार्यक्रमादरम्यान सर्वाधिक चर्चा झाली ती सलमानच्या लूकची. साध्या पोशाखात आणि डोक्यावर कॅप घातलेल्या सलमानच्या चेहऱ्यावर थकवा जाणवत असल्याचे अनेक नेटकऱ्यांनी म्हटले. काहींनी त्याच्या डोळ्यांतील थकवा आणि चेहऱ्यावरील बदलांकडे लक्ष वेधत चिंता व्यक्त केली.
सलमान खानच्या व्हायरल व्हिडिओमुळे त्याचे चाहते चिंतेत पडले आहेत. सोशल मीडियावर समोर आलेल्या या व्हिडिओमध्ये सलमानच्या चेहऱ्यावर सुरकुत्या आणि थकवा जाणवत असल्याची चर्चा होत आहे. काही क्षणांमध्ये तो तोंडावर हात ठेवून खोकतानाही दिसत असल्याने त्याच्या प्रकृतीबाबत चाहत्यांमध्ये विविध तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. तसेच, त्याचे वजनही पूर्वीपेक्षा कमी झाल्यासारखे दिसत असल्याच्या प्रतिक्रिया अनेकांनी दिल्या आहेत.
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सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओच्या आधारे अनेक तर्कवितर्क लावले जात असले, तरी सलमान खानच्या प्रकृतीबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे केवळ व्हिडिओच्या आधारे कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, त्याच्या बदललेल्या लूकमुळे चाहत्यांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे.
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सलमान खान लवकरच ‘मातृभूमी’ या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हा चित्रपट कर्नल संतोष बाबू यांच्या जीवनावर आधारित असल्याचे सांगितले जात असून, त्यात सलमान खान एका लष्करी अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटाकडून चाहत्यांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत.