रविवार, 19 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Air Force Vs Commercial Pilot Salary Comparison Flying Hours Benefits 2026

Air Force vs Commercial Pilot Salary: पायलट बनायचंय? एअरफोर्स की कमर्शियल पायलट, कोणाचा पगार असतो जास्त?

Updated On: Jul 19, 2026 | 11:07 AM IST
जाहिरात
सारांश

Air Force vs Commercial Pilot Salary: एअरफोर्स पायलट (Air Force Pilot) आणि कमर्शियल पायलट (Commercial Pilot) यांचा पगार, भत्ते आणि करिअर वाढीमध्ये काय फरक असतो? जाणून घ्या दोन्ही क्षेत्रांतील सविस्तर कमाईचे विश्लेषण...

pilot

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Air Force vs Commercial Pilot Salary: आकाशात भरारी घेण्याचे अनेक तरुणांचे स्वप्न असते, परंतु जेव्हा करिअर निवडण्याची वेळ येते तेव्हा सर्वात मोठा प्रश्न हाच असतो की एअरफोर्स पायलट बनावे की कमर्शियल पायलट. दोन्ही प्रोफेशन अत्यंत जबाबदारीची आहेत, परंतु पगार, करिअरची वाढ आणि कमाईची पद्धत खूप वेगळी आहे. एकीकडे भारतीय वायू दलाचे पायलट देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडतात, तर दुसरीकडे कमर्शियल पायलट प्रवासी आणि मालवाहू (कार्गो) विमानांचे संचालन करतात. अशा परिस्थितीत, आज आपण जाणून घेऊया की एअरफोर्स पायलट किंवा कमर्शियल पायलट यांपैकी नक्की कोणाची कमाई जास्त असते.

एअरफोर्स पायलटला सुरुवातीला किती मिळतो पगार?

एअरलाइनमध्ये सामील झाल्यानंतर पायलट सुरुवातीला ट्रेनिंगमधून (प्रशिक्षण) जातात. या काळात त्यांना साधारणपणे दरमहा ६३ हजार ते ६५ हजार रुपयांपर्यंत पगार मिळतो. यानंतर जेव्हा ते ज्युनियर फर्स्ट ऑफिसर  बनतात, तेव्हा त्यांचा मासिक पगार सुमारे १ लाख ते १.५ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचतो.

कमाईमध्ये किती वाढ होते?

लाईन ट्रेनिंग पूर्ण झाल्यानंतर पायलट ‘फर्स्ट ऑफिसर’ बनतात. या पातळीवर त्यांची कमाई साधारणपणे दरमहा २ लाख ते ३ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असू शकते. तसेच सुमारे १००० फ्लाइंग ऑवर्स पूर्ण केल्यानंतर अनेक एअरलाइन्स पगारामध्ये वाढ करतात. या काळात अनुभवी फर्स्ट ऑफिसरची कमाई दरमहा २.५ लाख ते ४ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. यानंतर सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बनल्यावर पगार साधारणपणे दरमहा ४ लाख ते ६ लाख रुपयांपर्यंत असू शकतो.

एअरफोर्स पायलटचा पगार कसा ठरतो?

भारतीय वायू दलात पायलटची कमाई केवळ मूळ पगारापुरती मर्यादित नसते. त्यांना पद, अनुभव आणि जबाबदाऱ्यांच्या आधारे वेगवेगळे भत्ते देखील मिळतात. करिअरच्या सुरुवातीला पगार कमी असतो, परंतु अनुभव वाढण्यासोबतच यामध्ये सातत्याने वाढ होत राहते. याशिवाय अनेक शासकीय सोयी-सुविधा आणि फायदेही त्यांना मिळतात.

कमर्शियल पायलटला सुरुवातीला किती मिळतो पगार?

कमर्शियल पायलटच्या करिअरमधील सर्वात मोठा टप्पा ‘कॅप्टन’ बनणे हा मानला जातो. कॅप्टन विमान, प्रवासी आणि संपूर्ण उड्डाणाची जबाबदारी सांभाळतात. भारतात अनेक कॅप्टनचा पगार दरमहा ६ लाख ते १२ लाख रुपये किंवा त्याहूनही अधिक असू शकतो. हा पगार एअरलाइन, विमानाचा प्रकार आणि अनुभवावर अवलंबून असतो. काही एअरलाइन्समध्ये आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे करणारे अनुभवी कॅप्टन दरमहा ८ लाख ते १५ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक कमावू शकतात.

H-1B Visa Update: अमेरिकेत नोकरी करू इच्छिणाऱ्यांना झटका! व्हिसाचा कोटा पूर्ण, यंदा दुसरी लॉटरी नाही

कमर्शियल पायलटचा पगार कसा ठरतो?

कमर्शियल पायलटची कमाई ते कोणत्या एअरलाइनमध्ये काम करत आहेत, त्यांनी किती फ्लाइंग ऑवर्स पूर्ण केले आहेत, ते कोणते विमान उडवत आहेत आणि त्यांचे पद काय आहे, यावर अवलंबून असते. नवीन पायलट आणि अनुभवी कॅप्टन यांच्या पगारामध्ये खूप मोठा फरक असतो.

कमर्शियल पायलट बनल्यानंतर कोणते फायदे मिळतात?

पगाराव्यतिरिक्त अनेक एअरलाइन्स पायलटला अतिरिक्त सुविधाही देतात. यामध्ये मोफत किंवा सवलतीच्या दरात हवाई प्रवास, हॉटेल आणि लेओव्हर भत्ता, आरोग्य विमा, प्रवास भत्ता आणि कुटुंबासाठी ट्रॅव्हल बेनिफिट्स समाविष्ट असू शकतात. अनेक अनुभवी पायलट पुढे जाऊन इन्स्ट्रक्टर किंवा एक्झामिनर (परीक्षक) यांसारख्या उच्च पदांवरही पोहोचतात.

Oldest School In India: तब्बल ३०० वर्षांहून अधिक काळ अविरत सुरू असणारे ‘हे’ भारतातील सर्वात जुने स्कूल!

एअरफोर्स पायलट की कमर्शियल पायलट, कोण जास्त कमावतो?

अनुभव वाढण्यासोबतच कमर्शियल पायलट, विशेषतः एअरलाइन कॅप्टन, सामान्यतः एअरफोर्स पायलटच्या तुलनेत जास्त पगार कमावू शकतात. तथापि, एअरफोर्स पायलटला सरकारी नोकरीची स्थिरता, विविध भत्ते, मोफत वैद्यकीय सुविधा आणि इतर अनेक प्रतिष्ठा व फायदे मिळतात. दुसरीकडे, कमर्शियल पायलटची कमाई एअरलाइन, उड्डाणाचे तास आणि अनुभवासोबत खूप वेगाने वाढू शकते.

Web Title: Air force vs commercial pilot salary comparison flying hours benefits 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 19, 2026 | 11:07 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ISRO Careers: इस्रोमध्ये सायंटिस्ट आणि इंजिनिअर कसे बनता येते? जाणून घ्या आवश्यक पात्रता आणि पगार रचना
1

ISRO Careers: इस्रोमध्ये सायंटिस्ट आणि इंजिनिअर कसे बनता येते? जाणून घ्या आवश्यक पात्रता आणि पगार रचना

8th Pay Commission बाबत मोठी अपडेट! फक्त पगार वाढणार नाही, तर HRA, भत्ते आणि पेन्शनमध्येही होऊ शकतात मोठे बदल
2

8th Pay Commission बाबत मोठी अपडेट! फक्त पगार वाढणार नाही, तर HRA, भत्ते आणि पेन्शनमध्येही होऊ शकतात मोठे बदल

Private Job Salary Trends: खाजगी नोकरीत ५ वर्षांच्या अनुभवानंतर नक्की किती पगार मिळायला हवा? पाहा सविस्तर रिपोर्ट
3

Private Job Salary Trends: खाजगी नोकरीत ५ वर्षांच्या अनुभवानंतर नक्की किती पगार मिळायला हवा? पाहा सविस्तर रिपोर्ट

Govt Jobs: संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत सरकारी नोकरीची संधी! आयटीआय उत्तीर्ण ते इंजिनिअर्स पदांसाठी भरती सुरू; पाहा पात्रता
4

Govt Jobs: संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत सरकारी नोकरीची संधी! आयटीआय उत्तीर्ण ते इंजिनिअर्स पदांसाठी भरती सुरू; पाहा पात्रता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Air Force vs Commercial Pilot Salary: पायलट बनायचंय? एअरफोर्स की कमर्शियल पायलट, कोणाचा पगार असतो जास्त?

Air Force vs Commercial Pilot Salary: पायलट बनायचंय? एअरफोर्स की कमर्शियल पायलट, कोणाचा पगार असतो जास्त?

Jul 19, 2026 | 11:07 AM
दोन नव्या रंगात Infinix 5G स्मार्टफोनचे पुनरागमन! स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर आणि पावरफुल फीचर्सनी आहे सुसज्ज… जाणून घ्या किंमत

दोन नव्या रंगात Infinix 5G स्मार्टफोनचे पुनरागमन! स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर आणि पावरफुल फीचर्सनी आहे सुसज्ज… जाणून घ्या किंमत

Jul 19, 2026 | 11:01 AM
पावसाळ्यात अजिबात खाऊ नका ‘या’ प्रकारचे मासे, अन्यथा डायरिया होऊन शरीरात वाढेल थकवा- अशक्तपणा

पावसाळ्यात अजिबात खाऊ नका ‘या’ प्रकारचे मासे, अन्यथा डायरिया होऊन शरीरात वाढेल थकवा- अशक्तपणा

Jul 19, 2026 | 11:00 AM
लखनाैच्या नर्सरीत ५ वर्षीच्या चिमुकल्यांमध्ये राडा, क्लास माॅनिटरने डोकं पकडलं आणि धु धु धुतलं; घटनेचा Video Viral

लखनाैच्या नर्सरीत ५ वर्षीच्या चिमुकल्यांमध्ये राडा, क्लास माॅनिटरने डोकं पकडलं आणि धु धु धुतलं; घटनेचा Video Viral

Jul 19, 2026 | 10:56 AM
Salman Khan: ‘दबंग’ सलमान खानला नेमकं झालं तरी काय? व्हायरल व्हिडिओ पाहून चाहत्यांची वाढली चिंता

Salman Khan: ‘दबंग’ सलमान खानला नेमकं झालं तरी काय? व्हायरल व्हिडिओ पाहून चाहत्यांची वाढली चिंता

Jul 19, 2026 | 10:55 AM
पंढरीच्या वारीत यंदा ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ची एंट्री! मोबाईल प्रयोगशाळा; संशयित अन्नपदार्थांचा २४ तासांत निकाल, कारवाईही तत्काळ

पंढरीच्या वारीत यंदा ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ची एंट्री! मोबाईल प्रयोगशाळा; संशयित अन्नपदार्थांचा २४ तासांत निकाल, कारवाईही तत्काळ

Jul 19, 2026 | 10:42 AM
Nagpur Crime: चारित्र्यावर संशय, हुंड्यासाठी छळ अन् पतीचे अनैतिक संबंध; विवाहितेने उचलले टोकाचे पाऊल

Nagpur Crime: चारित्र्यावर संशय, हुंड्यासाठी छळ अन् पतीचे अनैतिक संबंध; विवाहितेने उचलले टोकाचे पाऊल

Jul 19, 2026 | 10:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा