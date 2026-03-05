Sheetala Saptami: 10 की 11 मार्च नेमकी कधी आहे शीतला सप्तमी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

धार्मिक श्रद्धेनुसार, शीतला सप्तमीचा उत्सव शीतला देवी यांना समर्पित आहे. ज्याची पूजा रोगांपासून संरक्षण करणारी आणि पवित्रता प्रदान करणारी देवी म्हणून केली जाते. पौराणिक कथेनुसार, या दिवशी देवी शीतलाची पूजा केल्याने चेचक आणि त्वचारोगांसारख्या आजारांपासून संरक्षण होते. यामुळे कुटुंबात सुख आणि समृद्धी येते. हे व्रत प्रामुख्याने महिला पाळतात. काही ठिकाणी हा सण आठव्या दिवशी साजरा केला जातो. शीतला सप्तमी कधी आहे, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या
यंदा शीतला सप्तमी मंगळवार 10 मार्च रोजी आहे. या दिवशी पूजा करण्याची वेळ सकाळी 6.4 वाजल्यापासून संध्याकाळी 5.56 वाजेपर्यंत आहे. यावेळी सप्तमी तिथीची सुरुवात सोमवार, 9 मार्च रोजी संध्याकाळी 11:27 वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती बुधवार, 11 मार्च रोजी सकाळी 01:54 वाजता होणार आहे.
शीतला सप्तमीच्या एक दिवस आधी जेवण तयार करून साठवले जाते.
या जेवणात रोटी, पुरी, गोड भात, दही, गूळ आणि बाजरीची भाकरी असते.
या दिवशी शिळे अन्न खाण्याची परंपरा आहे.
शीतला सप्तमीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान केले जाते.
यानंतर, देवी शीतलाची विधीपूर्वक पूजा केली जाते.
तसेच देवीला कडुलिंबाच्या पानांनी अभिषेक करण्याची प्रथा आहे.
देवीची पूजा झाल्यानंतर कथा वाचावी किंवा ऐकावी.
सर्वांत शेवटी देवीची आरती करावी. या दिवशी दान करण्यालाही विशेष महत्त्व आहे.
शीतला सप्तमीच्या दुसऱ्या दिवशी, शीतला अष्टमीचा सण साजरा केला जातो, ज्याला बासोदा पूजा म्हणून ओळखले जाते. हा सण गुजरात, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश यासारख्या उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये अधिक लोकप्रिय आहे.
सप्तमी तिथीला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी देवीला नैवेद्य दाखवला जातो. यंदा शीतला सप्तमीचे व्रत 10 मार्च रोजी पाळले जाणार आहे. या दिवशी घराची स्वच्छता देखील केली जाते. स्वयंपाकघर शुद्ध केले जाते. सप्तमीला खीर, पुरी आणि इतर पदार्थ बनवले जातात. हे अन्न दुसऱ्या दिवशी देवीला अर्पण केले जाते.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, देवी शीतला आजारांपासून रक्षण करते. विशेषतः त्वचा आणि संसर्गजन्य आजारांसाठी प्रार्थना केली जाते. ग्रामीण भागात, हा सण आरोग्य आणि स्वच्छतेशी जोडला जातो. पूजेसोबतच, घराची स्वच्छता आणि शुद्धीकरण करण्यावरही भर दिला जातो. उपवास केल्याने भय, दुःख आणि दुःख दूर होते असे मानले जाते. त्यामुळे कुटुंबात आनंद, शांती आणि समृद्धी येते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
