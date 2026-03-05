Ashmolean Museum: सांस्कृतिक वारसा परततोय! 500 वर्ष जुनी ‘ती’ पवित्र मूर्ती इंग्लंडहून मायदेशी परतणार; लंडनमध्ये भव्य हस्तांतरण

500 year old Indian idol returned from UK 2026 : भारताचा सांस्कृतिक वारसा आणि श्रद्धेचे प्रतीक असलेल्या प्राचीन मूर्ती पुन्हा एकदा मायदेशी परतत आहेत. इंग्लंडमधील प्रसिद्ध ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या अॅशमोलियन संग्रहालयाने (Ashmolean Museum) १६ व्या शतकातील तिरुमंगाई अझ्वार (Thirumangai Azhwar) यांची चोरीला गेलेली कांस्य मूर्ती भारताला परत केली आहे. ५०० वर्षांचा इतिहास लाभलेली ही मूर्ती आता तामिळनाडूच्या थडीकोम्बू येथील श्री सौंदरराज पेरुमल मंदिरात पुन्हा विराजमान होणार आहे. लंडनमधील ‘इंडिया हाऊस’ येथे ४ मार्च रोजी झालेल्या एका भावूक आणि ऐतिहासिक समारंभात ही मूर्ती भारतीय उच्चायुक्तालयाकडे सोपवण्यात आली.
या मूर्तीचा प्रवास अत्यंत रंजक आणि गुंतागुंतीचा आहे. ही मूर्ती १९६७ मध्ये सोथेबीज (Sotheby’s) लिलाव गृहाकडून संग्रहालयाने खरेदी केली होती. अनेक दशके ती इंग्लंडमध्येच होती. मात्र, २०१९ मध्ये एका संशोधकाने जुन्या छायाचित्रांचा आधार घेत हा दावा केला की, ही मूर्ती तामिळनाडूच्या सौंदरराज पेरुमल मंदिरातून चोरीला गेलेली आहे. या माहितीनंतर अॅशमोलियन संग्रहालयाने स्वतःहून पुढाकार घेत भारतीय उच्चायुक्तालयाशी संपर्क साधला आणि मूर्तीच्या मूळ स्थानाची खात्री करण्यासाठी पुरावे मागवले.
मूर्ती परत करण्याची प्रक्रिया सोपी नव्हती. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), तामिळनाडू सरकार आणि मंदिर प्रशासनाने या मूर्तीचा प्रत्येक पैलू तपासला. जुन्या मंदिरातील नोंदी आणि मूर्तीचे कोरीव काम यांची तुलना करण्यात आली. जेव्हा हे सिद्ध झाले की ही मूर्ती खरोखरच तामिळनाडूची आहे, तेव्हा संग्रहालय संचालक डॉ. झा स्टर्गिस यांनी ती सन्मानाने परत करण्याचा निर्णय घेतला. स्टर्गिस यांनी सांगितले की, “जरी आम्ही ही मूर्ती १९६७ मध्ये सद्भावनेतून खरेदी केली होती, तरी ती चोरीची असल्याचे समजताच ती तिच्या मूळ मंदिरात परत करणे हे आमचे कर्तव्य आहे.”
🇮🇳💪🏻🇬🇧 India Triumph Over UK’s Colonial Legacy As Oxford Uni Set To Return Stolen Idol The Ashmolean Museum has agreed to repatriate the Thirumangai Alwar bronze idol to Tamil Nadu after it was pinched from the Sri Soundaraja Perumal Temple in Thanjavur between 1957-1967. pic.twitter.com/QlJgzolbIK — RT_India (@RT_India_news) November 29, 2024
अॅशमोलियन संग्रहालयात जगभरातील हजारो दुर्मिळ वस्तू आहेत. अनेक देशांनी त्यांच्या वस्तू परत मिळवण्यासाठी आजवर दावे केले आहेत, परंतु अॅशमोलियनने कधीही कोणतीही वस्तू परत केली नव्हती. तिरुमंगाई अझ्वार यांची ही मूर्ती संग्रहालयाने परत केलेली पहिलीच ऐतिहासिक वस्तू ठरली आहे. हाऊस ऑफ लॉर्ड्सच्या सदस्या बॅरोनेस थंगम डेबोनायर यांनी या घटनेचे स्वागत करताना म्हटले की, “ही केवळ एक कलाकृती नाही, तर एका जिवंत मंदिराचा आत्मा आहे.”
या सोहळ्यात केवळ तिरुमंगाई अझ्वार यांची मूर्तीच नाही, तर इतर चार भारतीय पुरातन वस्तू देखील भारताला सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत. तामिळनाडूतील मंदिर प्रशासन आता या मूर्तीच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहत आहे. एएसआयची तांत्रिक तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर, पारंपरिक विधींनुसार मूर्तीची मंदिरात पुनर्स्थापना केली जाईल. ही घटना भारताच्या सांस्कृतिक राजनैतिक संबंधांचा (Cultural Diplomacy) मोठा विजय मानला जात आहे.
Ans: ही मूर्ती १६ व्या शतकातील संत तिरुमंगाई अझ्वार यांची असून ती अंदाजे ५०० वर्षे जुनी आहे.
Ans: ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील अॅशमोलियन संग्रहालयाने ही मूर्ती भारताला परत केली आहे.
Ans: तामिळनाडूतील थडीकोम्बू येथील श्री सौंदरराज पेरुमल मंदिरात ही मूर्ती पुन्हा स्थापित केली जाईल.