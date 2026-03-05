Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Ancient Idol Of Thirumangai Azhwar Returned From Uk To Tamil Nadu Temple

Ashmolean Museum: सांस्कृतिक वारसा परततोय! 500 वर्ष जुनी ‘ती’ पवित्र मूर्ती इंग्लंडहून मायदेशी परतणार; लंडनमध्ये भव्य हस्तांतरण

यूकेमधील ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील अ‍ॅशमोलियन संग्रहालयाने १६ व्या शतकातील कांस्य पुतळा भारतात परत केला आहे. ही मूर्ती आता तामिळनाडूतील ज्या मंदिरातून चोरीला गेली होती त्या मंदिरात परत केली जाईल.

Updated On: Mar 05, 2026 | 11:06 AM
ancient idol of thirumangai azhwar returned from uk to tamil nadu temple

'ही' ५०० वर्ष जुनी मूर्ती इंग्लंडहून परत आणली जाणार; तामिळनाडूतील एका मंदिरात होणार स्थापन ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ऐतिहासिक घरवापसी
  • मंदिरात पुनर्स्थापना
  • अ‍ॅशमोलियनचा इतिहास

500 year old Indian idol returned from UK 2026 : भारताचा सांस्कृतिक वारसा आणि श्रद्धेचे प्रतीक असलेल्या प्राचीन मूर्ती पुन्हा एकदा मायदेशी परतत आहेत. इंग्लंडमधील प्रसिद्ध ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या अ‍ॅशमोलियन संग्रहालयाने (Ashmolean Museum) १६ व्या शतकातील तिरुमंगाई अझ्वार (Thirumangai Azhwar) यांची चोरीला गेलेली कांस्य मूर्ती भारताला परत केली आहे. ५०० वर्षांचा इतिहास लाभलेली ही मूर्ती आता तामिळनाडूच्या थडीकोम्बू येथील श्री सौंदरराज पेरुमल मंदिरात पुन्हा विराजमान होणार आहे. लंडनमधील ‘इंडिया हाऊस’ येथे ४ मार्च रोजी झालेल्या एका भावूक आणि ऐतिहासिक समारंभात ही मूर्ती भारतीय उच्चायुक्तालयाकडे सोपवण्यात आली.

१९६७ ची खरेदी आणि २०१९ मधील ‘तो’ शोध

या मूर्तीचा प्रवास अत्यंत रंजक आणि गुंतागुंतीचा आहे. ही मूर्ती १९६७ मध्ये सोथेबीज (Sotheby’s) लिलाव गृहाकडून संग्रहालयाने खरेदी केली होती. अनेक दशके ती इंग्लंडमध्येच होती. मात्र, २०१९ मध्ये एका संशोधकाने जुन्या छायाचित्रांचा आधार घेत हा दावा केला की, ही मूर्ती तामिळनाडूच्या सौंदरराज पेरुमल मंदिरातून चोरीला गेलेली आहे. या माहितीनंतर अ‍ॅशमोलियन संग्रहालयाने स्वतःहून पुढाकार घेत भारतीय उच्चायुक्तालयाशी संपर्क साधला आणि मूर्तीच्या मूळ स्थानाची खात्री करण्यासाठी पुरावे मागवले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Attack: अमेरिकेचा ‘महागडा डोळा’ फोडला! इराणच्या एका क्षेपणास्त्राने 92 अब्ज रुपयांचं रडार केलं ‘स्वाहा’; संरक्षण कवच कोलमडलं

पुराव्यांनी सिद्ध झालं सत्य; एएसआयची महत्त्वाची भूमिका

मूर्ती परत करण्याची प्रक्रिया सोपी नव्हती. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), तामिळनाडू सरकार आणि मंदिर प्रशासनाने या मूर्तीचा प्रत्येक पैलू तपासला. जुन्या मंदिरातील नोंदी आणि मूर्तीचे कोरीव काम यांची तुलना करण्यात आली. जेव्हा हे सिद्ध झाले की ही मूर्ती खरोखरच तामिळनाडूची आहे, तेव्हा संग्रहालय संचालक डॉ. झा स्टर्गिस यांनी ती सन्मानाने परत करण्याचा निर्णय घेतला. स्टर्गिस यांनी सांगितले की, “जरी आम्ही ही मूर्ती १९६७ मध्ये सद्भावनेतून खरेदी केली होती, तरी ती चोरीची असल्याचे समजताच ती तिच्या मूळ मंदिरात परत करणे हे आमचे कर्तव्य आहे.”

credit – social media and Twitter

अ‍ॅशमोलियन संग्रहालयाचा पहिलाच ऐतिहासिक निर्णय

अ‍ॅशमोलियन संग्रहालयात जगभरातील हजारो दुर्मिळ वस्तू आहेत. अनेक देशांनी त्यांच्या वस्तू परत मिळवण्यासाठी आजवर दावे केले आहेत, परंतु अ‍ॅशमोलियनने कधीही कोणतीही वस्तू परत केली नव्हती. तिरुमंगाई अझ्वार यांची ही मूर्ती संग्रहालयाने परत केलेली पहिलीच ऐतिहासिक वस्तू ठरली आहे. हाऊस ऑफ लॉर्ड्सच्या सदस्या बॅरोनेस थंगम डेबोनायर यांनी या घटनेचे स्वागत करताना म्हटले की, “ही केवळ एक कलाकृती नाही, तर एका जिवंत मंदिराचा आत्मा आहे.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Strait Of Hormuz: ‘होर्मुझ आता इराणच्या बापाचं नाही!’ ट्रम्प यांचा डाव यशस्वी समुद्रात उतरवले नौदल; भारताचा तेल पुरवठा होणार ‘सेफ’

भक्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण; इतर ४ वस्तूही परतल्या

या सोहळ्यात केवळ तिरुमंगाई अझ्वार यांची मूर्तीच नाही, तर इतर चार भारतीय पुरातन वस्तू देखील भारताला सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत. तामिळनाडूतील मंदिर प्रशासन आता या मूर्तीच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहत आहे. एएसआयची तांत्रिक तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर, पारंपरिक विधींनुसार मूर्तीची मंदिरात पुनर्स्थापना केली जाईल. ही घटना भारताच्या सांस्कृतिक राजनैतिक संबंधांचा (Cultural Diplomacy) मोठा विजय मानला जात आहे.

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: . ही मूर्ती नेमकी कोणाची आहे आणि ती किती जुनी आहे?

    Ans: ही मूर्ती १६ व्या शतकातील संत तिरुमंगाई अझ्वार यांची असून ती अंदाजे ५०० वर्षे जुनी आहे.

  • Que: इंग्लंडमधील कोणत्या संग्रहालयाने ही मूर्ती परत केली आहे?

    Ans: ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील अ‍ॅशमोलियन संग्रहालयाने ही मूर्ती भारताला परत केली आहे.

  • Que: ही मूर्ती तामिळनाडूच्या कोणत्या मंदिरात स्थापन केली जाणार आहे?

    Ans: तामिळनाडूतील थडीकोम्बू येथील श्री सौंदरराज पेरुमल मंदिरात ही मूर्ती पुन्हा स्थापित केली जाईल.

Web Title: Ancient idol of thirumangai azhwar returned from uk to tamil nadu temple

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 11:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US-Israel Iran War : युद्धाच्या संकटात भारताला मोठा दिलासा; तेलाची चिंता तूर्त मिटणार, रशिया देणार मदतीचा हात…
1

US-Israel Iran War : युद्धाच्या संकटात भारताला मोठा दिलासा; तेलाची चिंता तूर्त मिटणार, रशिया देणार मदतीचा हात…

Iran Regime Change: युद्धाचा नवा अंक सुरू! इराणमध्ये सत्तापालटासाठी CIA आणि कुर्दिश सैन्याची हातमिळवणी; IRGC कडून ड्रोनचा वर्षाव
2

Iran Regime Change: युद्धाचा नवा अंक सुरू! इराणमध्ये सत्तापालटासाठी CIA आणि कुर्दिश सैन्याची हातमिळवणी; IRGC कडून ड्रोनचा वर्षाव

Sankashti Chaturthi: फाल्गुन महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या पूजेची पद्धत आणि चंद्रोद्याची वेळ
3

Sankashti Chaturthi: फाल्गुन महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या पूजेची पद्धत आणि चंद्रोद्याची वेळ

Breaking News Updates Today: परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी सरकारची तयारी सुरु, असा आहे प्लॅन…
4

Breaking News Updates Today: परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी सरकारची तयारी सुरु, असा आहे प्लॅन…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ashmolean Museum: सांस्कृतिक वारसा परततोय! 500 वर्ष जुनी ‘ती’ पवित्र मूर्ती इंग्लंडहून मायदेशी परतणार; लंडनमध्ये भव्य हस्तांतरण

Ashmolean Museum: सांस्कृतिक वारसा परततोय! 500 वर्ष जुनी ‘ती’ पवित्र मूर्ती इंग्लंडहून मायदेशी परतणार; लंडनमध्ये भव्य हस्तांतरण

Mar 05, 2026 | 11:06 AM
US Iran War : भारताच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून अमेरिकेचा इराणवर निशाणा? सरकारने उधळला अफवांचा डाव

US Iran War : भारताच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून अमेरिकेचा इराणवर निशाणा? सरकारने उधळला अफवांचा डाव

Mar 05, 2026 | 11:05 AM
बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची नूतन कार्यकारिणी जाहीर; कार्याध्यक्षपदी गणेश सोनवणे यांच्यासह अनेकांची निवड

बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची नूतन कार्यकारिणी जाहीर; कार्याध्यक्षपदी गणेश सोनवणे यांच्यासह अनेकांची निवड

Mar 05, 2026 | 11:01 AM
कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा ‘हे’ थंडगार मॉकटेल्स

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा ‘हे’ थंडगार मॉकटेल्स

Mar 05, 2026 | 10:56 AM
‘जना नायगन’च्या रिलीज डेटबद्दल विजयने सोडले मौन, थेट मुख्यमंत्र्यांना आवाहन; म्हणाला ‘तुम्ही मला गप्प करू शकता पण…’

‘जना नायगन’च्या रिलीज डेटबद्दल विजयने सोडले मौन, थेट मुख्यमंत्र्यांना आवाहन; म्हणाला ‘तुम्ही मला गप्प करू शकता पण…’

Mar 05, 2026 | 10:53 AM
Jharkhand Crime: संतापजनक! प्रियकरासह मित्रांनी आळीपाळीने केला अत्याचार, नंतर अल्पवयीन मुलीची केली हत्या

Jharkhand Crime: संतापजनक! प्रियकरासह मित्रांनी आळीपाळीने केला अत्याचार, नंतर अल्पवयीन मुलीची केली हत्या

Mar 05, 2026 | 10:51 AM
David Miller क्रिकेट इतिहासातील सर्वात अनलकी खेळाडू? आयसीसी स्पर्धेत 12 व्यांदा मिळाले अपयश

David Miller क्रिकेट इतिहासातील सर्वात अनलकी खेळाडू? आयसीसी स्पर्धेत 12 व्यांदा मिळाले अपयश

Mar 05, 2026 | 10:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM