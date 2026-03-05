Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs ENG : इंग्लंडविरुद्ध भारताचा T20 मध्ये काय रेकॉर्ड आहे? उपांत्य फेरीच्या सामन्यापूर्वी नजर टाका आकडेवारी

भारतीय संघाने T20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये इंग्लंडवर वर्चस्व गाजवले आहे आणि सूर्या आणि कंपनी वानखेडे स्टेडियमवर हीच परंपरा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. त्यापूर्वी, समोरासमोरच्या विक्रमांवर एक नजर टाकूया.

Updated On: Mar 05, 2026 | 11:25 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

India vs England Head to Head Record : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये t20 विश्वचषक 2026 चा दुसऱ्या सेमीफायनलचा सामना मुंबईच्या वानखेडे मैदानावर रंगणार आहे. भारताच्या संघासाठी मुंबईचे मैदान लकी ठरणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. भारताचे संघाने आतापर्यंत स्पर्धेमध्ये फक्त एक सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध गमावला होता त्या व्यतिरिक्त भारताचे संघाने आतापर्यंत सर्व सामने जिंकले आहेत. भारतीय संघाच्या प्लेइंग 11 बद्दल सांगायचे झाले तर अभिषेक शर्माने आतापर्यंत निरशाजनक कामगिरी केली आहे. मागील सामन्यामध्ये संजू सॅमसंगची मॅचविनिंग खेळी पाहायला मिळाली. 

रिंकू सिंगला बाहेर करून संजू सॅमसन याला संघामध्ये संधी मिळाली आहे, त्याने भारतासाठी महत्वाचा सामन्यात 97 धावांची खेळी खेळली. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये t20 मधील आकडेवारीवर नजर टाकली तर आत्तापर्यंत भारतीय संघाचे पारडे जड पाहायला मिळाले आहे. भारत आणि इंग्लंड यांच्यामध्ये आतापर्यंत 29 सामने झाले आहेत यामध्ये भारताच्या संघाने 17 सामने जिंकले आहेत तर इंग्लंडने 12 सामन्यांमध्ये विजय मिळवण्यात यश मिळाले आहे.

IND vs ENG : कोण भिडणार न्यूझीलंडशी फायनलमध्ये? भारत-इंग्लंड सेमीफायनल सामना कुठे पाहता येणार मोफत, JioStar नाही…तर

वानखेडेच्या मैदानावरील आकडेवारीवर नजर टाकली तर या मैदानावर सर्वाधिक धावसंख्या ही भारताने इंग्लंडविरुद्ध 2025 मध्ये 247 इतकी धावसंख्या उभारली होती. तर भारताने इंग्लंडला 2025 मध्ये 97 धावांवर सर्व फलंदाजांना देखील बाद केले आहे त्यामुळे भारतीय संघाचे आकडेवारी ही वानखेडे मैदानावर इंग्लंड विरुद्ध मजबूत दिसत आहे. त्याचबरोबर सध्या खरा फॉर्म झुंजत असलेल्या अभिषेक शर्मा याने वानखेडेचा मैदानावर 135 सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. त्याचबरोबर इंग्लंडच्या संघाने दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध 230 धावा चेज देखील केल्या आहे.

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील उपांत्य सामना गुरुवार, ५ मार्च रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता सुरू होणार आहे, तर नाणेफेक भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ६:३० वाजता होईल.

भारताचा संघ : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाॅशिग्टंन सुंदर, रिकू सिंह

इंग्लंड संघ: फिल्ल साल्ट, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, बेन डकेट, ल्यूक वूड, जोश टंग, जेमी ओव्हरटन.

Published On: Mar 05, 2026 | 11:25 AM

