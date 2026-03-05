“मुलीला पुन्हा त्रास दिला तर…”; लेकीची छेड काढणाऱ्या तरुणाला बापाने घडवली अद्दल; कॅप्मसमध्येच दिला चोप

मीडिया रिपोर्टनुसार, संबंधित पीडित विद्यार्थी तरुणीला पंधरा दिवसांपासून सोशल मीडियावरुन छळ करत होता. तरुण संबंधित तरुणीला ऑनलाईन पद्धतीने त्रास देत होता. सातत्याने मेसेज, संपर्क करण्याचे प्रयत्न आणि गैरवर्तनामुळे पीडित मुलगी मानसिकदृष्ट्या त्रस्त झाली होती. यानंतर वैतागलेल्या तरुणीने ही गोष्ट तिच्या कुटुंबियांसोबत शेअर केली. पीडित मुलीच्या वडिलांना ही बाब गांभीर्याने घेत त्या मुलाला जोरदार चोप दिला.
हे देखील वाचा : पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून राजकारण रंगले; काय आहे सध्याची परिस्थिती?
छेड काढणारा तरुण पुन्हा कॉलेज कॅम्पसमध्ये आल्याचे समजताच तरुणीचे वडील थेट महाविद्यालयात पोहोचले. त्यांनी त्या विद्यार्थ्याला रंगेहाथ पकडत जाब विचारला. सुरुवातीला शब्दांत सुरू झालेला वाद काही क्षणांतच मारहाणीमध्ये झाला. संतप्त पित्याने विद्यार्थ्याला मारहाण केल्याचा प्रकार घडला. घटनेदरम्यान कॅम्पसमध्ये उपस्थित असलेल्या काही विद्यार्थ्यांनी हा प्रकार पाहिला आणि व्हिडिओ देखील शुट केला. मात्र मुलीची छेड काढत असल्यामुळे त्रस्त आणि संतप्त झालेल्या पित्याला रोखण्याचे धाडस कुणी केले नाही. “मुलीला पुन्हा त्रास दिल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,” असा स्पष्ट इशारा देखील मुलीच्या वडीलांनी दिला आहे.
Pune Crime : ‘माझ्या मुलीला का त्रास देतो’? पुण्यातील नामांकित कॉलेजमध्ये संतापलेल्या बापाकडून टवाळखोराला मारहाण; VIDEO समोर pic.twitter.com/fO7FMObp6i — Prashant Patil (@Prashant_P95) March 5, 2026
हे देखील वाचा : संतापजनक! प्रियकरासह मित्रांनी आळीपाळीने केला अत्याचार, नंतर अल्पवयीन मुलीची केली हत्या
विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यामध्ये लांबून विद्यार्थी शिक्षणासाठी येत असतात. मात्र अशा छेडछाडीच्या घटनांमुळे मुलींचे मनोधैर्य खचत असते. या घटनेची शैक्षणिक वर्तुळामध्ये जोरदार चर्चा आहे. हे. या प्रकरणी अधिकृत तक्रार दाखल झाली आहे का याबाबत स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. मात्र घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडिया तुफान व्हायरल झाला आहे. ऑनलाईन छळाच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मुलींच्या आणि कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.