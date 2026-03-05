Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

शिक्रापुरात तलावात पोहायला गेलेल्या तीन मुली बुडाल्या; दोघींचा मृत्यू तर एक बचावली

सुरेखा मुरकुटे या तलावामध्ये कपडे धुण्यासाठी गेल्या होत्या. तेव्हा साक्षी व दिव्या या दोघी मुलींसह त्यांची नातेवाईक असलेली पायल पवार या तिघी मुली तलावाकडे गेल्या होत्या.

Updated On: Mar 05, 2026 | 11:27 AM
शिक्रापुरात तलावात पोहायला गेलेल्या तीन मुली बुडाल्या; दोघींचा मृत्यू तर एक बचावली

शिक्रापुरात तलावात पोहायला गेलेल्या तीन मुली बुडाल्या; दोघींचा मृत्यू तर एक बचावली (File Photo : Drowned)

Follow Us:
Follow Us:

शिक्रापूर : पिंपळे जगताप (ता.शिरुर) येथील तलावामध्ये कपडे धुण्यासाठी गेलेल्या महिलेसोबत गेलेल्या तिघी मुली पाण्यात बुडाल्या. मात्र, या दुर्घटनेत दोन मुलींचा मृत्यू होऊन एक मुलगी सुदैवाने बचावल्याची घटना घडली असून, साक्षी गोरख मुरकुटे व पायल भरत पवार असे दोघी मृत मुलींचे तर दिव्या गोरख मूरकुटे असे सुदैवाने बचावलेल्या मुलीचे नाव आहे.

पिंपळे जगताप (ता.शिरुर) येथील सुरेखा मुरकुटे या भारत गॅस फाट्याजवळ असलेल्या गरुडझेप अकॅडमी पाठीमागे असलेल्या तलावामध्ये कपडे धुण्यासाठी गेल्या होत्या. तेव्हा साक्षी व दिव्या या दोघी मुलींसह त्यांची नातेवाईक असलेली पायल पवार या तिघी मुली तलावाकडे गेलेल्या होत्या. दरम्यान, तिघी मुली पाण्यामध्ये खेळत असताना त्यांना पाण्याचा अंदाज न आल्याने तिघी बुडू लागल्याने सुरेखा मुरकुटे यांनी आरडाओरडा केला. तेव्हा शेजारील नागरिकांनी धावत येत प्रथम दिव्या मुरकुटे हिला बाहेर काढले. यावेळी साक्षी व पायल दोघी पाण्यात बुडाल्या.

दरम्यान, नागरिकांनी अथक परिश्रम करत दोघींना पाण्यातून बाहेर काढत त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, सदर घटनेत दिव्या गोरख मूरकुटे (वय १२, रा. पिंपळे जगताप ता. शिरुर जि. पुणे) ही बचावली. तर साक्षी गोरख मुरकुटे (वय १०) व पायल भरत पवार (वय १४, रा. पिंपळे जगताप ता. शिरुर जि. पुणे) या दोघींचा मृत्यू झाला. याबाबत पारुबाई अशोक जाधव (वय ५५, रा. भारत गॅस फाटा, पिंपळे जगताप ता. शिरुर जि. पुणे) यांनी शिक्रापूर पोलीस स्टेशन येथे फिर्याद दिल्याने पोलिसांनी आकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून, पुढील तपास पोलीस हवालदार नरेश गायकवाड हे करत आहे.

25 वर्षीय तरुणाचा बुडून मृत्यू

दुसऱ्या एका घटनेत, गडचिरोली येथून एक दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. मित्रांसोबत वैनगंगा नदीत अंघोळीसाठी गेलेल्या २५ वर्षीय तरुणाचा बुडून मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. शुभम नामदेव रामटेके (रा. गायकवाड चौक, आरमोरी) असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. ही घटना गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी शहरात घडली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

हेदेखील वाचा : Nalasopara Crime: नालासोपाऱ्यात पहाटेचा थरार! मनोरुग्ण भावाकडून बहिणीची कोयत्याने हत्या, आईलाही…

Web Title: Three girls drowned while swimming in a lake in shikrapur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 11:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

धक्कादायक ! थेट घरात घुसून शिक्षकाचे अपहरण; दुचाकीवर बसवून नेलं अन् नंतर बेदम मारलं
1

धक्कादायक ! थेट घरात घुसून शिक्षकाचे अपहरण; दुचाकीवर बसवून नेलं अन् नंतर बेदम मारलं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Donald Trump: इराणचा बदला अन् पाकिस्तानी मोहरा! हॉटेलच्या खोलीत ‘असा’ ठरला ट्रम्पच्या हत्येचा मास्टरप्लॅन; बनले युद्धाचे कारण

Donald Trump: इराणचा बदला अन् पाकिस्तानी मोहरा! हॉटेलच्या खोलीत ‘असा’ ठरला ट्रम्पच्या हत्येचा मास्टरप्लॅन; बनले युद्धाचे कारण

Mar 05, 2026 | 11:35 AM
पोर्श कार अपघात प्रकरणात मोठी अपडेट; डॉ. अजय तावरेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन

पोर्श कार अपघात प्रकरणात मोठी अपडेट; डॉ. अजय तावरेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन

Mar 05, 2026 | 11:34 AM
Latur ZP News: लातूर जिल्हा परिषदेत बनावट प्रमाणपत्रांचा घोटाळा; तीन अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल 

Latur ZP News: लातूर जिल्हा परिषदेत बनावट प्रमाणपत्रांचा घोटाळा; तीन अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल 

Mar 05, 2026 | 11:34 AM
Sheetala Saptami: 10 की 11 मार्च नेमकी कधी आहे शीतला सप्तमी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

Sheetala Saptami: 10 की 11 मार्च नेमकी कधी आहे शीतला सप्तमी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

Mar 05, 2026 | 11:30 AM
रक्तदानासाठी ‘आर्ट गॅलरी’तून घातली कल्पक साद! एकात्मता, अध्यात्म आणि राष्ट्रीय भावनेतून जनजागृती करण्यावर दिला जाणार भर

रक्तदानासाठी ‘आर्ट गॅलरी’तून घातली कल्पक साद! एकात्मता, अध्यात्म आणि राष्ट्रीय भावनेतून जनजागृती करण्यावर दिला जाणार भर

Mar 05, 2026 | 11:30 AM
शिक्रापुरात तलावात पोहायला गेलेल्या तीन मुली बुडाल्या; दोघींचा मृत्यू तर एक बचावली

शिक्रापुरात तलावात पोहायला गेलेल्या तीन मुली बुडाल्या; दोघींचा मृत्यू तर एक बचावली

Mar 05, 2026 | 11:27 AM
“मुलीला पुन्हा त्रास दिला तर…”; लेकीची छेड काढणाऱ्या तरुणाला बापाने घडवली अद्दल; कॅप्मसमध्येच दिला चोप

“मुलीला पुन्हा त्रास दिला तर…”; लेकीची छेड काढणाऱ्या तरुणाला बापाने घडवली अद्दल; कॅप्मसमध्येच दिला चोप

Mar 05, 2026 | 11:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM