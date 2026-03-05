शिक्रापुरात तलावात पोहायला गेलेल्या तीन मुली बुडाल्या; दोघींचा मृत्यू तर एक बचावली

शिक्रापूर : पिंपळे जगताप (ता.शिरुर) येथील तलावामध्ये कपडे धुण्यासाठी गेलेल्या महिलेसोबत गेलेल्या तिघी मुली पाण्यात बुडाल्या. मात्र, या दुर्घटनेत दोन मुलींचा मृत्यू होऊन एक मुलगी सुदैवाने बचावल्याची घटना घडली असून, साक्षी गोरख मुरकुटे व पायल भरत पवार असे दोघी मृत मुलींचे तर दिव्या गोरख मूरकुटे असे सुदैवाने बचावलेल्या मुलीचे नाव आहे.
पिंपळे जगताप (ता.शिरुर) येथील सुरेखा मुरकुटे या भारत गॅस फाट्याजवळ असलेल्या गरुडझेप अकॅडमी पाठीमागे असलेल्या तलावामध्ये कपडे धुण्यासाठी गेल्या होत्या. तेव्हा साक्षी व दिव्या या दोघी मुलींसह त्यांची नातेवाईक असलेली पायल पवार या तिघी मुली तलावाकडे गेलेल्या होत्या. दरम्यान, तिघी मुली पाण्यामध्ये खेळत असताना त्यांना पाण्याचा अंदाज न आल्याने तिघी बुडू लागल्याने सुरेखा मुरकुटे यांनी आरडाओरडा केला. तेव्हा शेजारील नागरिकांनी धावत येत प्रथम दिव्या मुरकुटे हिला बाहेर काढले. यावेळी साक्षी व पायल दोघी पाण्यात बुडाल्या.
दरम्यान, नागरिकांनी अथक परिश्रम करत दोघींना पाण्यातून बाहेर काढत त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, सदर घटनेत दिव्या गोरख मूरकुटे (वय १२, रा. पिंपळे जगताप ता. शिरुर जि. पुणे) ही बचावली. तर साक्षी गोरख मुरकुटे (वय १०) व पायल भरत पवार (वय १४, रा. पिंपळे जगताप ता. शिरुर जि. पुणे) या दोघींचा मृत्यू झाला. याबाबत पारुबाई अशोक जाधव (वय ५५, रा. भारत गॅस फाटा, पिंपळे जगताप ता. शिरुर जि. पुणे) यांनी शिक्रापूर पोलीस स्टेशन येथे फिर्याद दिल्याने पोलिसांनी आकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून, पुढील तपास पोलीस हवालदार नरेश गायकवाड हे करत आहे.
25 वर्षीय तरुणाचा बुडून मृत्यू
दुसऱ्या एका घटनेत, गडचिरोली येथून एक दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. मित्रांसोबत वैनगंगा नदीत अंघोळीसाठी गेलेल्या २५ वर्षीय तरुणाचा बुडून मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. शुभम नामदेव रामटेके (रा. गायकवाड चौक, आरमोरी) असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. ही घटना गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी शहरात घडली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
