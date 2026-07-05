Martand Sun Temple: काश्मीरच्या सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक असलेल्या मार्तंड सूर्य मंदिराची अद्भुत कथा

हिमालयाच्या कुशीत वसलेले काश्मीर हे केवळ नैसर्गिक सौंदर्यासाठीच नव्हे, तर त्याच्या समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक आणि स्थापत्य वारशासाठीही ओळखले जाते. या वारशातील सर्वांत भव्य आणि ऐतिहासिक स्मारकांपैकी एक म्हणजे मार्तंड सूर्य मंदिर. आज भग्नावस्थेत उभे असले तरी हे मंदिर प्राचीन भारताच्या स्थापत्यकलेचे, धार्मिक श्रद्धेचे आणि काश्मीरच्या वैभवशाली इतिहासाचे तेजस्वी प्रतीक मानले जाते.
‘मार्तंड’ हे भगवान सूर्याचे एक प्राचीन वैदिक नाव आहे. ऋग्वेद आणि इतर वैदिक ग्रंथांमध्ये सूर्याला विविध नावांनी संबोधले गेले असून त्यांपैकी ‘मार्तंड’ हे एक महत्त्वाचे नाव आहे. सूर्य हा सृष्टीला ऊर्जा, प्रकाश आणि जीवन देणारा देव मानला जातो. भारतात सूर्योपासनेची परंपरा अत्यंत प्राचीन आहे आणि त्याचे प्रतिबिंब मार्तंड सूर्य मंदिरात स्पष्टपणे दिसून येते.
इतिहासकारांच्या मते हे मंदिर इ.स. आठव्या शतकात कार्कोट वंशातील सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड यांच्या कारकिर्दीत बांधण्यात आले. ललितादित्य हे काश्मीरच्या इतिहासातील सर्वात पराक्रमी आणि दूरदृष्टीचे राजे मानले जातात. त्यांनी केवळ राज्याचा विस्तारच केला नाही, तर कला, साहित्य, धर्म आणि स्थापत्यकलेलाही मोठे प्रोत्साहन दिले. त्यांच्या कारकिर्दीत उभारण्यात आलेले मार्तंड सूर्य मंदिर हे त्यांच्या सांस्कृतिक दृष्टीचे सर्वोच्च उदाहरण मानले जाते.
मार्तंड सूर्य मंदिराची वास्तुरचना भारतीय स्थापत्यकलेतील एक उत्कृष्ट नमुना मानली जाते. या मंदिरामध्ये गंधार, गुप्त, नागर आणि स्थानिक काश्मिरी स्थापत्यशैलीचा सुंदर संगम दिसून येतो. मंदिर उंच दगडी चौथऱ्यावर उभारले गेले होते. मध्यभागी मुख्य गर्भगृह असून त्याभोवती मोठे प्रशस्त अंगण आहे. या अंगणाभोवती अनेक लहान देवालयांची रांग होती. मुख्य मंदिराच्या प्रवेशद्वाराची रचना अत्यंत भव्य होती. मंदिराच्या परिसरातून संपूर्ण काश्मीर खोऱ्याचे मनोहारी दृश्य दिसते. पर्वतरांगा, हिरवळ आणि विस्तीर्ण दऱ्यांच्या सान्निध्यात उभे असलेले हे मंदिर धार्मिक तसेच कलात्मकदृष्ट्या अप्रतिम वाटते.
प्राचीन काळात मार्तंड सूर्य मंदिर हे उत्तर भारतातील प्रमुख सूर्योपासना केंद्रांपैकी एक होते. येथे दूरदूरहून भाविक दर्शनासाठी येत असत. सूर्यदेवाला अर्घ्य अर्पण करणे, वैदिक मंत्रोच्चार, यज्ञ आणि विविध धार्मिक विधी येथे नियमित होत असत.
काश्मीरमधील धार्मिक जीवनात या मंदिराला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान होते. सूर्याला आरोग्य, समृद्धी, तेज आणि ज्ञानाचे प्रतीक मानले जात असल्यामुळे या मंदिरात मोठ्या प्रमाणात उपासना केली जात असे.
मार्तंड सूर्य मंदिर हे केवळ एक देवालय नव्हते, तर ते त्या काळातील काश्मीरच्या आर्थिक समृद्धी, राजकीय स्थैर्य आणि सांस्कृतिक उत्कर्षाचे प्रतीक होते. त्या काळात काश्मीरमध्ये संस्कृत साहित्य, तत्त्वज्ञान, शैवदर्शन आणि कला यांचा सुवर्णकाळ होता. मंदिरे ही केवळ पूजा-अर्चेची स्थळे नसून शिक्षण, तत्त्वचर्चा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांची केंद्रेही होती.
इतिहासातील अनेक फारसी व स्थानिक स्रोतांनुसार, चौदाव्या-पंधराव्या शतकात काश्मीरचा सुलतान सिकंदर शाह मिरी (ज्याला काही ऐतिहासिक लिखाणांत ‘बुतशिकन’ असे संबोधले जाते) यांच्या काळात अनेक हिंदू मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. त्यामध्ये मार्तंड सूर्य मंदिराचाही समावेश असल्याचे अनेक इतिहासकार नमूद करतात. तथापि, या घटनांच्या तपशीलांबाबत विविध ऐतिहासिक स्रोतांमध्ये काही मतभेद आढळतात.
मंदिराची भव्य रचना पूर्णपणे नष्ट करता आली नाही. आजही त्याचे विशाल दगडी स्तंभ आणि भग्न अवशेष त्या वैभवशाली इतिहासाची साक्ष देत उभे आहेत.
आज मार्तंड सूर्य मंदिर हे भारताच्या महत्त्वाच्या पुरातत्त्वीय वारसा स्थळांपैकी एक मानले जाते. मंदिराच्या अवशेषांवरून त्या काळातील स्थापत्यतंत्र, दगडी कोरीवकाम आणि अभियांत्रिकी कौशल्याची कल्पना येते.
भारतीय पुरातत्त्व संशोधनाशी संबंधित संस्थांकडून या परिसराचे संरक्षण केले जाते. देश-विदेशातील संशोधक, स्थापत्य अभ्यासक, इतिहासप्रेमी आणि पर्यटक या मंदिराला मोठ्या प्रमाणावर भेट देतात.
आज मार्तंड सूर्य मंदिर हे काश्मीरमधील महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ आहे. विशेषतः सूर्योदय आणि सूर्यास्ताच्या वेळी या मंदिराचे दृश्य अत्यंत मोहक दिसते.
मार्तंड सूर्य मंदिर भारतीय सभ्यतेच्या त्या परंपरेचे प्रतिनिधित्व करते ज्यामध्ये धर्म, विज्ञान, कला आणि स्थापत्य यांचा सुंदर मिलाफ दिसून येतो. हे मंदिर भारताच्या प्राचीन सांस्कृतिक सामर्थ्याची, वैदिक परंपरेची आणि काश्मीरच्या ज्ञानपरंपरेची जिवंत आठवण आहे.
मार्तंड सूर्य मंदिर हे केवळ प्राचीन मंदिर नाही, तर काश्मीरच्या इतिहासाचे, भारतीय स्थापत्यकलेच्या उत्कर्षाचे आणि सनातन सांस्कृतिक परंपरेच्या सातत्याचे प्रतीक आहे. या मंदिराकडे पाहताना प्राचीन भारताची कलासंपन्नता, धार्मिक श्रद्धा आणि स्थापत्यदृष्टी यांचे दर्शन घडते. त्यामुळे या वारशाचे संवर्धन, संशोधन आणि पुढील पिढ्यांपर्यंत त्याची माहिती पोहोचवणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. मार्तंड सूर्य मंदिराचे भग्न अवशेष आजही भारतीय संस्कृतीच्या तेजस्वी आणि अजरामर परंपरेची साक्ष देत उभे आहेत.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यात, मट्टन (Martand) परिसरात वसलेले आहे.
Ans: या मंदिरात गंधार, गुप्त, नागर आणि स्थानिक काश्मिरी स्थापत्यशैलीचा सुंदर संगम दिसून येतो. त्याची भव्य दगडी रचना आजही अभ्यासकांना आकर्षित करते.
Ans: अनेक ऐतिहासिक स्रोतांनुसार, चौदाव्या-पंधराव्या शतकात काश्मीरमधील मंदिरांच्या विध्वंसाच्या काळात या मंदिराचेही मोठे नुकसान झाले. मात्र, या घटनांच्या तपशीलांबाबत विविध ऐतिहासिक स्रोतांमध्ये मतभेद आढळतात.