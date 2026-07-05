Aamir Khan Net Worth: आलीशान घर, लक्झरी कार अन्… तिसऱ्यांदा बोवल्यावर चढणारा मिस्टर परफेक्शनिस्ट किती श्रीमंत?

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आमिर खान यांनी गेल्या वर्षी त्यांच्या ६० व्या वाढदिवसा दिनी गौरी स्ट्रेटसोबतच्या आपल्या नात्याची अधिकृत घोषणा केली होती. गौरी घटस्फोटित असून त्यांना सहा वर्षांचा मुलगा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गौरी यांनी लंडनच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ द आर्ट्समधून फॅशन, स्टायलिंग आणि फोटोग्राफीमध्ये एफडीए (FDA) पदवी मिळवली आहे. आमिर खान-गौरी यांच्या विवाहसोहळ्याची तयारी जवळपास पूर्ण झाली असून, हा सोहळा अभिनेत्याच्या पाली हिल येथील आलिशान घरी पार पडणार आहे.
‘दिल’, ‘फना’, ‘गजनी’ आणि ‘दंगल’ यांसारखे अनेक हिट चित्रपट देत आपल्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा आमिर खान बराच श्रीमंत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जुलै २०२४ मध्ये आमिर खानची एकूण संपत्ती अंदाजे १५०० ते १८०० कोटी रुपये होती. यामध्ये त्याच्या चित्रपट कमाईचा मोठा वाटा आहे. तो ब्रँड एंडोर्समेंटमधूनही भरपूर पैसे कमावतो.
आमिर आता तिसऱ्यांदा लग्न करणार आहे. त्याचा पहिला चित्रपट ‘कयामत से कयामत तक’ होता. इंडस्ट्रीतील अनुभवांबाबत बोलताना त्याने बरेच किस्से सांगितले आहे. त्याने स्वतः अनेक प्रसंगी सांगितले आहे की, या चित्रपटातील नायक म्हणून पदार्पणासाठी त्याला फक्त १००० रुपये मानधन मिळाले होते. या सुपरहिट चित्रपटाने आमिर खानच्या स्टारडममध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि यानंतर त्याने एकापाठोपाठ एक हिट चित्रपट दिले आणि त्याचे मानधन वाढतच गेले. आमिर खानच्या मानधनाबद्दल बोलायचे झाल्यास, वृत्तानुसार, तो आता मानधनापेक्षा चित्रपटाच्या नफ्यातील वाट्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करतो.
वृत्तानुसार, आमिर खानच्या मालकीची अनेक आलिशान घरे आणि अपार्टमेंट्स आहेत. मुंबईत, वांद्रे, पाली हिल आणि पाचगणी यांसारख्या अनेक पॉश भागांमध्ये त्याची कोट्यवधी रुपयांची आलिशान घरे आणि फ्लॅट्स आहेत. शिवाय, अहवालानुसार, त्याची मालमत्ता केवळ भारतातच नाही तर अमेरिकेतील बेव्हरली हिल्ससारख्या भागांमध्येही आहे.
आमिर खानकडे आलिशान आणि महागड्या गाड्यांचा संग्रह आहे. अहवालानुसार, त्याच्या मालकीची अंदाजे ₹६-७ कोटी किमतीची रोल्स-रॉइस घोस्ट, तसेच मर्सिडीज-बेंझ एस६०० आहे.
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