Gajanan Maharaj Palkhi: शेगावहून संत गजानन महाराजांची पालखी सर्वांत आधी निघण्यामागे काय आहे कारण, जाणून घ्या

महाराष्ट्राच्या वारकरी परंपरेत आषाढी वारीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. दरवर्षी लाखो वारकरी विठ्ठलनामाचा गजर करत पंढरपूरच्या दिशेने पायी निघतात. या असंख्य दिंड्यांमध्ये संत गजानन महाराज यांच्या पालखीला एक वेगळे आणि मानाचे स्थान आहे. विशेष म्हणजे, ही पालखी अनेक प्रमुख पालख्यांपूर्वीच पंढरपूरच्या दिशेने प्रस्थान करते. त्यामुळे अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो. संत गजानन महाराजांची पालखी सर्वात अगोदर का निघते? या प्रश्नाचे उत्तर वारकरी परंपरा, अंतर, नियोजन आणि भक्तिभाव या सर्वांचा विचार केल्यावर स्पष्ट होते.
श्री गजानन महाराज संस्थानतर्फे पंढरपूर वारीची परंपरा विसाव्या शतकात अधिक संघटित स्वरूपात सुरू झाली. आज ही पालखी महाराष्ट्रातील सर्वात शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध दिंड्यांपैकी एक मानली जाते.
यामागे धार्मिक कारणापेक्षा व्यावहारिक आणि परंपरागत कारणे अधिक महत्त्वाची आहेत.
शेगाव ते पंढरपूर हे अंतर साधारण ६५० ते ७०० किलोमीटरच्या दरम्यान आहे (मार्गानुसार फरक पडतो). हे अंतर पायी पार करण्यासाठी अनेक दिवस लागतात. त्यामुळे वेळेत पंढरपूर गाठण्यासाठी पालखी लवकर निघते. शेगाव ते पंढरपूर हे सुमारे ७५० किलोमीटरचे अंतर ३३ ते ३५ दिवसांत पायी चालून पूर्ण केले जाते. वाटेत अनेक गावोगावी पालखीचे जंगी स्वागत केले जात. या वारीमध्ये ७०० वारकऱ्यांचा समावेश असतो. जे शेकडो वर्षांची पायी वारीची परंपरा अखंडितपणे पुढे चालवत आहेत.
आषाढी एकादशीच्या दिवशी सर्व प्रमुख पालख्या पंढरपुरात पोहोचणे अपेक्षित असते. दूरवरून येणाऱ्या पालख्यांना पुरेसा कालावधी मिळावा म्हणून त्यांचे प्रस्थान लवकर ठेवले जाते.
पालखीसोबत हजारो वारकरी असतात. त्यांच्या निवास, भोजन, वैद्यकीय सेवा, पाणी आणि सुरक्षेचे नियोजन टप्प्याटप्प्याने केले जाते. लवकर सुरुवात केल्यामुळे संपूर्ण प्रवास अधिक सुरळीत पार पडतो.
परतीचा प्रवास आषाढी एकादशीला पंढरपुरात विठ्ठलाचे दर्शन घेतल्यानंतर आणि काही दिवस मुक्काम केल्यानंतर ही पालखी परतीच्या प्रवासाला निघते. परतीचा प्रवास हा साधारणपणे आळंदी, कुंभारी, जालना, सिंदखेड राजा आणि मेहकर मार्गे शेगाव असा असतो. श्रावण महिन्यात पालखी पुन्हा आपल्या स्वगृही, शेगाव येथे परत येत.
संत गजानन महाराजांची दिंडी शिस्तीसाठी प्रसिद्ध आहे. प्रत्येक वारकरी नियमांचे काटेकोर पालन करतो. चालण्याची रांग, मुक्काम, भोजन आणि स्वच्छता यामध्ये उत्कृष्ट व्यवस्थापन दिसून येते.
संपूर्ण प्रवासात “गण गण गणात बोते”, “जय गजानन”, तसेच विठ्ठलनामाचा अखंड गजर सुरू असतो. त्यामुळे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बनते.
दिंडीतील वारकरी मुक्कामाचे ठिकाण स्वच्छ ठेवतात. प्लास्टिकचा कमीत कमी वापर, कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन आणि परिसर स्वच्छ ठेवण्यावर विशेष भर दिला जातो.
वारकऱ्यांना मोफत पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय मदत, अन्नदान आणि विश्रांतीची व्यवस्था अनेक सेवाभावी संस्था करतात. दिंडीत सेवा हीच ईश्वरसेवा मानली जाते.
या वारीत जात, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिती यांचा कोणताही भेदभाव केला जात नाही. प्रत्येक वारकरी समान भावनेने सहभागी होतो.
रोज प्रार्थना, हरिपाठ, भजन-कीर्तन, संतवाङ्मयाचे वाचन, नामजप या माध्यमातून वारकऱ्यांचे आध्यात्मिक जीवन अधिक समृद्ध होते.
जरी संत गजानन महाराज यांचे कार्यक्षेत्र शेगाव असले तरी त्यांच्या उपदेशात भक्ती, सेवा, दया, साधेपणा आणि ईश्वरनिष्ठा यांना सर्वोच्च स्थान होते. वारकरी संप्रदायातील अनेक मूल्यांशी त्यांची शिकवण सुसंगत असल्यामुळे त्यांच्या पालखीला विठ्ठलवारीत विशेष मान मिळतो.
संत गजानन महाराजांची पालखी सर्वात अगोदर निघण्यामागे कोणतीही विशेष धार्मिक श्रेष्ठता नसून, शेगाव ते पंढरपूरचे मोठे अंतर, वेळेत आषाढी वारीला पोहोचण्याचे नियोजन आणि वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी केलेली व्यवस्थात्मक आखणी ही प्रमुख कारणे आहेत. शिस्त, सेवा, स्वच्छता, नामस्मरण आणि समर्पण यांमुळे ही दिंडी महाराष्ट्राच्या वारकरी परंपरेतील एक आदर्श मानली जाते. हजारो वारकरी या पालखीबरोबर चालत भक्ती, सेवा आणि समतेचा संदेश संपूर्ण समाजापर्यंत पोहोचवत असतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: शेगाव ते पंढरपूर हे अंतर खूप मोठे असल्यामुळे आषाढी एकादशीपूर्वी वेळेत पंढरपूर गाठण्यासाठी ही पालखी सर्वप्रथम प्रस्थान करते.
Ans: शिस्तबद्ध व्यवस्थापन, अखंड नामस्मरण, स्वच्छतेवर भर, सामूहिक सेवा, अन्नदान, वैद्यकीय सुविधा आणि समतेचा संदेश ही या दिंडीची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
Ans: भक्ती, सेवा, शिस्त, स्वच्छता, नामस्मरण आणि समतेचा संदेश देणारी ही दिंडी वारकरी परंपरेतील आदर्श पालख्यांपैकी एक मानली जाते.