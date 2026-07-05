रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • What Are The Reasons Behind The Palanquin Of Sant Gajanan Maharaj Leaving First

Gajanan Maharaj Palkhi: शेगावहून संत गजानन महाराजांची पालखी सर्वांत आधी निघण्यामागे काय आहे कारण, जाणून घ्या

Updated On: Jul 05, 2026 | 11:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

आषाढी एकादशी आषाढी एकादशी 25 जुलै रोजी आहे. यासाठी ठिकठिकाणांहून वारकरी विठ्ठलनामाचा गजर करत पंढरपूरच्या दिशेने पायी निघाले आहेत. यामध्ये असंख्य दिंड्यांचा समावेश असतो. मात्र संत गजानन महाराजांची पालखी पहिली का निघते? काय आहे यामागील कारणे ते जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शेगावहून संत गजानन महाराजांची पालखी सर्वांत आधी का निघते
  • संत गजानन महाराज पालखीची सुरुवात कधी झाली
  • या दिंडीची काय आहेत वैशिष्ट्य
 

 

महाराष्ट्राच्या वारकरी परंपरेत आषाढी वारीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. दरवर्षी लाखो वारकरी विठ्ठलनामाचा गजर करत पंढरपूरच्या दिशेने पायी निघतात. या असंख्य दिंड्यांमध्ये संत गजानन महाराज यांच्या पालखीला एक वेगळे आणि मानाचे स्थान आहे. विशेष म्हणजे, ही पालखी अनेक प्रमुख पालख्यांपूर्वीच पंढरपूरच्या दिशेने प्रस्थान करते. त्यामुळे अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो. संत गजानन महाराजांची पालखी सर्वात अगोदर का निघते? या प्रश्नाचे उत्तर वारकरी परंपरा, अंतर, नियोजन आणि भक्तिभाव या सर्वांचा विचार केल्यावर स्पष्ट होते.

संत गजानन महाराजांची पालखी कधी सुरू झाली?

श्री गजानन महाराज संस्थानतर्फे पंढरपूर वारीची परंपरा विसाव्या शतकात अधिक संघटित स्वरूपात सुरू झाली. आज ही पालखी महाराष्ट्रातील सर्वात शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध दिंड्यांपैकी एक मानली जाते.

सर्वात अगोदर का निघते?

यामागे धार्मिक कारणापेक्षा व्यावहारिक आणि परंपरागत कारणे अधिक महत्त्वाची आहेत.

शेगाव ते पंढरपूर हे मोठे अंतर

शेगाव ते पंढरपूर हे अंतर साधारण ६५० ते ७०० किलोमीटरच्या दरम्यान आहे (मार्गानुसार फरक पडतो). हे अंतर पायी पार करण्यासाठी अनेक दिवस लागतात. त्यामुळे वेळेत पंढरपूर गाठण्यासाठी पालखी लवकर निघते. शेगाव ते पंढरपूर हे सुमारे ७५० किलोमीटरचे अंतर ३३ ते ३५ दिवसांत पायी चालून पूर्ण केले जाते. वाटेत अनेक गावोगावी पालखीचे जंगी स्वागत केले जात. या वारीमध्ये ७०० वारकऱ्यांचा समावेश असतो. जे शेकडो वर्षांची पायी वारीची परंपरा अखंडितपणे पुढे चालवत आहेत.

Ashadhi Ekadashi 2026: ग्लोबल दिंडी’ पंढरपूरच्या वाटेवर! युरोप ते पंढरी… २५ जुलैला दाखल होणार परदेशी वारी

आषाढी एकादशीपूर्वी पोहोचण्याचे नियोजन

आषाढी एकादशीच्या दिवशी सर्व प्रमुख पालख्या पंढरपुरात पोहोचणे अपेक्षित असते. दूरवरून येणाऱ्या पालख्यांना पुरेसा कालावधी मिळावा म्हणून त्यांचे प्रस्थान लवकर ठेवले जाते.

मार्गावरील व्यवस्था

पालखीसोबत हजारो वारकरी असतात. त्यांच्या निवास, भोजन, वैद्यकीय सेवा, पाणी आणि सुरक्षेचे नियोजन टप्प्याटप्प्याने केले जाते. लवकर सुरुवात केल्यामुळे संपूर्ण प्रवास अधिक सुरळीत पार पडतो.

परतीचा प्रवास आषाढी एकादशीला पंढरपुरात विठ्ठलाचे दर्शन घेतल्यानंतर आणि काही दिवस मुक्काम केल्यानंतर ही पालखी परतीच्या प्रवासाला निघते. परतीचा प्रवास हा साधारणपणे आळंदी, कुंभारी, जालना, सिंदखेड राजा आणि मेहकर मार्गे शेगाव असा असतो. श्रावण महिन्यात पालखी पुन्हा आपल्या स्वगृही, शेगाव येथे परत येत.

या दिंडीची वैशिष्ट्ये

अत्यंत शिस्तबद्ध वारी

संत गजानन महाराजांची दिंडी शिस्तीसाठी प्रसिद्ध आहे. प्रत्येक वारकरी नियमांचे काटेकोर पालन करतो. चालण्याची रांग, मुक्काम, भोजन आणि स्वच्छता यामध्ये उत्कृष्ट व्यवस्थापन दिसून येते.

नामस्मरणाचा अखंड गजर

संपूर्ण प्रवासात “गण गण गणात बोते”, “जय गजानन”, तसेच विठ्ठलनामाचा अखंड गजर सुरू असतो. त्यामुळे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बनते.

Martand Sun Temple: काश्मीरच्या सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक असलेल्या मार्तंड सूर्य मंदिराची अद्भुत कथा

स्वच्छतेला प्राधान्य

दिंडीतील वारकरी मुक्कामाचे ठिकाण स्वच्छ ठेवतात. प्लास्टिकचा कमीत कमी वापर, कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन आणि परिसर स्वच्छ ठेवण्यावर विशेष भर दिला जातो.

सामूहिक सेवा

वारकऱ्यांना मोफत पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय मदत, अन्नदान आणि विश्रांतीची व्यवस्था अनेक सेवाभावी संस्था करतात. दिंडीत सेवा हीच ईश्वरसेवा मानली जाते.

सर्वसमावेशकता

या वारीत जात, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिती यांचा कोणताही भेदभाव केला जात नाही. प्रत्येक वारकरी समान भावनेने सहभागी होतो.

आध्यात्मिक शिस्त

रोज प्रार्थना, हरिपाठ, भजन-कीर्तन, संतवाङ्मयाचे वाचन, नामजप या माध्यमातून वारकऱ्यांचे आध्यात्मिक जीवन अधिक समृद्ध होते.

संत गजानन महाराज आणि विठ्ठलभक्ती

जरी संत गजानन महाराज यांचे कार्यक्षेत्र शेगाव असले तरी त्यांच्या उपदेशात भक्ती, सेवा, दया, साधेपणा आणि ईश्वरनिष्ठा यांना सर्वोच्च स्थान होते. वारकरी संप्रदायातील अनेक मूल्यांशी त्यांची शिकवण सुसंगत असल्यामुळे त्यांच्या पालखीला विठ्ठलवारीत विशेष मान मिळतो.

संत गजानन महाराजांची पालखी सर्वात अगोदर निघण्यामागे कोणतीही विशेष धार्मिक श्रेष्ठता नसून, शेगाव ते पंढरपूरचे मोठे अंतर, वेळेत आषाढी वारीला पोहोचण्याचे नियोजन आणि वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी केलेली व्यवस्थात्मक आखणी ही प्रमुख कारणे आहेत. शिस्त, सेवा, स्वच्छता, नामस्मरण आणि समर्पण यांमुळे ही दिंडी महाराष्ट्राच्या वारकरी परंपरेतील एक आदर्श मानली जाते. हजारो वारकरी या पालखीबरोबर चालत भक्ती, सेवा आणि समतेचा संदेश संपूर्ण समाजापर्यंत पोहोचवत असतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: संत गजानन महाराजांची पालखी सर्वांत आधी का निघते?

    Ans: शेगाव ते पंढरपूर हे अंतर खूप मोठे असल्यामुळे आषाढी एकादशीपूर्वी वेळेत पंढरपूर गाठण्यासाठी ही पालखी सर्वप्रथम प्रस्थान करते.

  • Que: संत गजानन महाराजांच्या दिंडीची वैशिष्ट्ये कोणती?

    Ans: शिस्तबद्ध व्यवस्थापन, अखंड नामस्मरण, स्वच्छतेवर भर, सामूहिक सेवा, अन्नदान, वैद्यकीय सुविधा आणि समतेचा संदेश ही या दिंडीची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

  • Que: संत गजानन महाराजांच्या पालखीला वारकरी परंपरेत विशेष मान का आहे?

    Ans: भक्ती, सेवा, शिस्त, स्वच्छता, नामस्मरण आणि समतेचा संदेश देणारी ही दिंडी वारकरी परंपरेतील आदर्श पालख्यांपैकी एक मानली जाते.

Web Title: What are the reasons behind the palanquin of sant gajanan maharaj leaving first

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 11:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ashadhi Ekadashi 2026: ग्लोबल दिंडी’ पंढरपूरच्या वाटेवर! युरोप ते पंढरी… २५ जुलैला दाखल होणार परदेशी वारी
1

Ashadhi Ekadashi 2026: ग्लोबल दिंडी’ पंढरपूरच्या वाटेवर! युरोप ते पंढरी… २५ जुलैला दाखल होणार परदेशी वारी

पालखी सोहळ्यासाठी पिंपरी-चिंचवड सज्ज; महापौर रवि लांडगे यांनी प्रशासनाला दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश
2

पालखी सोहळ्यासाठी पिंपरी-चिंचवड सज्ज; महापौर रवि लांडगे यांनी प्रशासनाला दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Satara News: माऊलींच्या पालखी स्वागतासाठी सातारा पोलीस सज्ज; महत्त्वाच्या ठिकाणांचा आढावा
3

Satara News: माऊलींच्या पालखी स्वागतासाठी सातारा पोलीस सज्ज; महत्त्वाच्या ठिकाणांचा आढावा

Ashadhi Wari 2026 : लाखो वारकऱ्यांच्या श्रद्धेची इंद्रायणी प्रदूषणाच्या विळख्यात; केमिकलयुक्त प्रदूषणामुळे वारकऱ्यांची चिंता वाढली
4

Ashadhi Wari 2026 : लाखो वारकऱ्यांच्या श्रद्धेची इंद्रायणी प्रदूषणाच्या विळख्यात; केमिकलयुक्त प्रदूषणामुळे वारकऱ्यांची चिंता वाढली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gajanan Maharaj Palkhi: शेगावहून संत गजानन महाराजांची पालखी सर्वांत आधी निघण्यामागे काय आहे कारण, जाणून घ्या

Gajanan Maharaj Palkhi: शेगावहून संत गजानन महाराजांची पालखी सर्वांत आधी निघण्यामागे काय आहे कारण, जाणून घ्या

Jul 05, 2026 | 11:30 AM
आता फोनमध्येच सेव्ह होणार तुमची Digital Signature! Google लवकरच घेऊन येतोय नवा ॲप? यूजर्सना कसा होणार फायदा? जाणून घ्या

आता फोनमध्येच सेव्ह होणार तुमची Digital Signature! Google लवकरच घेऊन येतोय नवा ॲप? यूजर्सना कसा होणार फायदा? जाणून घ्या

Jul 05, 2026 | 11:22 AM
RRB Board News: रेल्वे ग्रुप-डी परीक्षेची तारीख जाहीर! २२ हजार जागांच्या मेगाभरतीमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी किती गुणांची गरज असेल?

RRB Board News: रेल्वे ग्रुप-डी परीक्षेची तारीख जाहीर! २२ हजार जागांच्या मेगाभरतीमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी किती गुणांची गरज असेल?

Jul 05, 2026 | 11:22 AM
Khamenei Funeral : खामेनेईंना अंत्यदर्शनासाठी इराणी नागरिकांची गर्दी; ‘अमेरिका मुर्दाबाद’ आणि ‘Kill Trump चे नारे 

Khamenei Funeral : खामेनेईंना अंत्यदर्शनासाठी इराणी नागरिकांची गर्दी; ‘अमेरिका मुर्दाबाद’ आणि ‘Kill Trump चे नारे 

Jul 05, 2026 | 11:16 AM
पहिल्याच पावसात रस्त्यांची चाळण, राज्यातील पायाभूत सुविधांवर ‘कॅग’च्या अहवालाची मोहोर

पहिल्याच पावसात रस्त्यांची चाळण, राज्यातील पायाभूत सुविधांवर ‘कॅग’च्या अहवालाची मोहोर

Jul 05, 2026 | 11:10 AM
सामंथा रुथ प्रभू रोजच्या आहारात नियमित करते ‘या’ पदार्थांचा समावेश, जाणून घ्या फिटनेस सोबतच सौंदर्याचे रहस्य

सामंथा रुथ प्रभू रोजच्या आहारात नियमित करते ‘या’ पदार्थांचा समावेश, जाणून घ्या फिटनेस सोबतच सौंदर्याचे रहस्य

Jul 05, 2026 | 11:00 AM
Pune News: पुण्यात FDAची मोठी कारवाई! ‘मथुरा प्युअर व्हेज’ बंद; 7 नामांकित रेस्टॉरंट्सचे परवाने निलंबित

Pune News: पुण्यात FDAची मोठी कारवाई! ‘मथुरा प्युअर व्हेज’ बंद; 7 नामांकित रेस्टॉरंट्सचे परवाने निलंबित

Jul 05, 2026 | 10:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा