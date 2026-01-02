Surya Dev: सूर्यदेवाच्या रथाला का असतात 7 घोडे? जाणून घ्या त्यामागील धार्मिक अर्थ

पंचांगानुसार, मकर संक्रांतीचा पवित्र सण बुधवार, 14 जानेवारी रोजी साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी सूर्य देव धनु राशी सोडून मकर राशीत प्रवेश करतो, जो उत्तरायणाची सुरुवात मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रानुसार मकर संक्रांत ही केवळ एक खगोलीय घटना नाही तर तिचे धार्मिक, आध्यात्मिक आणि पौराणिक महत्त्वदेखील आहे. यावेळी सूर्यदेवाच्या रथात फक्त सात घोडे का असतात आणि त्यांना कोण चालवते? जाणून घेऊया
पौराणिक कथेनुसार, सूर्यदेवाच्या रथाला जोडलेले सात घोडे आठवड्याच्या सात दिवसांचे प्रतीक आहेत. याचा अर्थ असा की सूर्यदेव सतत गतीमध्ये राहून काळाचे चक्र नियंत्रित करतो.
वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून, सूर्याचे पांढरे किरण प्रत्यक्षात सात रंगांचे मिश्रण आहेत. शास्त्रानुसार हे सातही घोडे इंद्रधनुष्याच्या सात रंगांचे प्रतीक आहेत – जांभळा, नीळ, निळा, हिरवा, पिवळा, नारिंगी आणि लाल. हे प्राचीन ऋषींच्या वैज्ञानिक समजुतीचा एक उल्लेखनीय पुरावा आहे.
श्रद्धेनुसार, हे सात घोडे वेदांच्या सात प्रमुख श्लोकांचे प्रतीक आहेत. गायत्री, भृजति, उष्णिह, जगती, त्रिस्तुप, अनुष्टुप आणि पंक्ती. सूर्यदेवाचा रथ या श्लोकांच्या शक्तीने चालतो.
भगवान सूर्याच्या रथाचा सारथी कोणी सामान्य माणूस नाही तर अरुण आहे.
अरुण हा भगवान सूर्याचा सारथी आहे आणि पक्षी राजा गरुडाचा मोठा भाऊ आहे.
सारथी अरुण सूर्यदेवाच्या अगदी विरुद्ध स्थानावर आहे. तो सूर्याची तीव्र उष्णता सहन करतो जेणेकरून पृथ्वीवर थेट पोहोचणारी तीव्रता कमी होईल आणि जीवनाचे रक्षण होईल.
सूर्याच्या रथाला फक्त एकच चाक आहे, ज्याला “संवत्सर” म्हणतात. या चाकाला 12 आरे आहेत, जे वर्षातील 12 महिने दर्शवतात.
मकर संक्रांतीच्या दिवशी सूर्य धनु राशी सोडून मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. या दिवसापासून सूर्य त्याचे “उत्तरायण” सुरू करतो, म्हणजेच त्याची उत्तरेकडे हालचाल सुरु होते. असे मानले जाते की उत्तरायणाच्या वेळी देवांचा दिवस सुरू होतो आणि स्वर्गाचे दरवाजे उघडतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार सूर्यदेवाच्या रथावरील सात घोडे सप्त किरणे, सात दिवस आणि सात रंग यांचे प्रतीक आहेत. हे घोडे विश्वातील ऊर्जा आणि कालचक्र दर्शवतात.
Ans: सात घोडे जीवनातील संतुलन, वेळेची गती आणि सृष्टीचा नियम दर्शवतात. वेदांनुसार सूर्याच्या सात किरणांमुळेच पृथ्वीवर जीवन संभवते.
Ans: र्यदेवाच्या रथाचा सारथी अरुण आहे. अरुणाला पहाटेचा देव मानले जाते आणि तो प्रकाशाच्या आगमनाचे प्रतीक आहे.