Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Why Does The Chariot Of The Sun God Have 7 Horses What Is The Religious Meaning

Surya Dev: सूर्यदेवाच्या रथाला का असतात 7 घोडे? जाणून घ्या त्यामागील धार्मिक अर्थ

हिंदू धर्मात सूर्यदेवांना ऊर्जा, प्रकाश आणि जीवनाचा आधार मानले जाते. सूर्यदेव सात घोड्यांच्या रथावर आरूढ असतात. हे सात घोडे केवळ कथात्मक नाहीत, तर त्यामागे खोल धार्मिक, वैदिक आणि प्रतीकात्मक अर्थ दडलेला आहे.

Updated On: Jan 02, 2026 | 03:26 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • सूर्यदेवाच्या रथाला का असतात 7 घोडे
  • काय आहे धार्मिक अर्थ
  • सूर्यदेवाच्या रथाचे महत्त्व
 

पंचांगानुसार, मकर संक्रांतीचा पवित्र सण बुधवार, 14 जानेवारी रोजी साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी सूर्य देव धनु राशी सोडून मकर राशीत प्रवेश करतो, जो उत्तरायणाची सुरुवात मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रानुसार मकर संक्रांत ही केवळ एक खगोलीय घटना नाही तर तिचे धार्मिक, आध्यात्मिक आणि पौराणिक महत्त्वदेखील आहे. यावेळी सूर्यदेवाच्या रथात फक्त सात घोडे का असतात आणि त्यांना कोण चालवते? जाणून घेऊया

सात घोड्यांचा प्रतीकात्मक अर्थ: आठवड्याचे सात दिवस

पौराणिक कथेनुसार, सूर्यदेवाच्या रथाला जोडलेले सात घोडे आठवड्याच्या सात दिवसांचे प्रतीक आहेत. याचा अर्थ असा की सूर्यदेव सतत गतीमध्ये राहून काळाचे चक्र नियंत्रित करतो.

Chandra Gochar: नवीन वर्षाच्या दुसऱ्या दिवशी चंद्र करणार संक्रमण, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

प्रकाशाचे सात रंग

वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून, सूर्याचे पांढरे किरण प्रत्यक्षात सात रंगांचे मिश्रण आहेत. शास्त्रानुसार हे सातही घोडे इंद्रधनुष्याच्या सात रंगांचे प्रतीक आहेत – जांभळा, नीळ, निळा, हिरवा, पिवळा, नारिंगी आणि लाल. हे प्राचीन ऋषींच्या वैज्ञानिक समजुतीचा एक उल्लेखनीय पुरावा आहे.

वेदांचे सात श्लोक

श्रद्धेनुसार, हे सात घोडे वेदांच्या सात प्रमुख श्लोकांचे प्रतीक आहेत. गायत्री, भृजति, उष्णिह, जगती, त्रिस्तुप, अनुष्टुप आणि पंक्ती. सूर्यदेवाचा रथ या श्लोकांच्या शक्तीने चालतो.

सूर्याचा रथ कोण चालवतो?

भगवान सूर्याच्या रथाचा सारथी कोणी सामान्य माणूस नाही तर अरुण आहे.

अरुण हा भगवान सूर्याचा सारथी आहे आणि पक्षी राजा गरुडाचा मोठा भाऊ आहे.

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांतीच्या दिवशी तयार होत आहे चतुर्ग्रही योग, या राशीच्या लोकांची होणार चांदीच चांदी

काय आहे महत्त्व

सारथी अरुण सूर्यदेवाच्या अगदी विरुद्ध स्थानावर आहे. तो सूर्याची तीव्र उष्णता सहन करतो जेणेकरून पृथ्वीवर थेट पोहोचणारी तीव्रता कमी होईल आणि जीवनाचे रक्षण होईल.

रथाची रचना आणि मकर संक्रांतीचे महत्त्व

सूर्याच्या रथाला फक्त एकच चाक आहे, ज्याला “संवत्सर” म्हणतात. या चाकाला 12 आरे आहेत, जे वर्षातील 12 महिने दर्शवतात.

मकर संक्रांती का आहे विशेष

मकर संक्रांतीच्या दिवशी सूर्य धनु राशी सोडून मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. या दिवसापासून सूर्य त्याचे “उत्तरायण” सुरू करतो, म्हणजेच त्याची उत्तरेकडे हालचाल सुरु होते. असे मानले जाते की उत्तरायणाच्या वेळी देवांचा दिवस सुरू होतो आणि स्वर्गाचे दरवाजे उघडतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सूर्यदेवाच्या रथाला सात घोडे का असतात

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार सूर्यदेवाच्या रथावरील सात घोडे सप्त किरणे, सात दिवस आणि सात रंग यांचे प्रतीक आहेत. हे घोडे विश्वातील ऊर्जा आणि कालचक्र दर्शवतात.

  • Que: सूर्यदेवाच्या सात घोड्यांचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: सात घोडे जीवनातील संतुलन, वेळेची गती आणि सृष्टीचा नियम दर्शवतात. वेदांनुसार सूर्याच्या सात किरणांमुळेच पृथ्वीवर जीवन संभवते.

  • Que: सूर्यदेवाच्या रथाचा सारथी कोण आहे?

    Ans: र्यदेवाच्या रथाचा सारथी अरुण आहे. अरुणाला पहाटेचा देव मानले जाते आणि तो प्रकाशाच्या आगमनाचे प्रतीक आहे.

Web Title: Why does the chariot of the sun god have 7 horses what is the religious meaning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 03:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय
1

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय
2

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ
3

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम
4

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Jan 22, 2026 | 09:15 PM
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

Jan 22, 2026 | 09:14 PM
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM
मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

Jan 22, 2026 | 08:33 PM
Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Jan 22, 2026 | 08:28 PM
CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 22, 2026 | 08:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM