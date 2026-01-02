Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

दृष्टी धामीने पहिल्यांदाच दाखवला मुलगी लीलाचा चेहरा, गोड मुलीची झलक पाहून चाहते खुश

आई झाल्यानंतर एक वर्ष आणि दोन महिन्यांनी दृष्टी धामीने तिच्या गोड मुलीची झलक चाहत्यांना दाखवली आहे. आणि हे फोटो सोशल मीडियावर ट्रेंड होत आहेत. चाहते आणि सेलिब्रिटी प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत.

Updated On: Jan 02, 2026 | 03:06 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • दृष्टी धामीने दाखवला मुलगी लीलाचा चेहरा
  • गोड मुलीची झलक पाहून चाहते खुश
  • सेलिब्रिटींनी दृष्टीच्या मुलीवर केला प्रेमाचे वर्षाव
 

२०२४ मध्ये अभिनेत्री दृष्टी धामी एका मुलीची आई झाली आणि आता, एक वर्ष आणि दोन महिन्यांनी, तिने तिच्या लहान मुलीचा चेहरा उघड केला आहे. दृष्टी धामीने तिच्या मुलीचे नाव लीला ठेवले आहे आणि आता तिने तिचे फोटो शेअर केल्यानंतर चाहते खूप उत्साहित झाले आहेत. दृष्टीची मुलगी खूपच गोंडस आहे आणि चाहते तिच्या हास्याचे आणि भावांचे कौतुक करत आहेत. सेलिब्रिटींनी दृष्टीच्या मुलीवरही प्रेमाचा वर्षाव केला आहे, जी आता एक वर्ष आणि दोन महिन्यांची आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की दृष्टी धामीने २०१५ मध्ये व्यावसायिक नीरज खेमकाशी लग्न केले. लग्नानंतर, ती २४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी आई झाली. अभिनेत्रीने तिच्या गरोदरपणाची आणि आई होण्याची बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केली. तिने तिच्या मुलीचे फोटो अनेक वेळा शेअर केले आहेत परंतु कधीही तिचा चेहरा चाहत्यांना दाखवला नाही. आणि आता दृष्टी धामीने तिच्या मुलीचा चेहरा उघड केल्यामुळे चाहते तिच्यावर टीका करत आहेत आणि तिचे कौतुक करत आहेत.

‘महाकाली’च्या सेटवरून Akshaye Khanna चा पहिला लूक व्हायरल, चाहत्यांची उत्सुकता वाढली; चित्रपट कधी होणार रिलीज?

दृष्टी धामीने दाखवली मुलीची झलक

दृष्टी धामीने १ जानेवारी रोजी तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर नवीन वर्षाच्या निमित्ताने तिच्या मुलीचे फोटो शेअर केले. तिने पोस्टला कॅप्शन दिले, “नमस्कार मित्रांनो, लीला खेमकाला भेटा.” चाहते आणि सेलिब्रिटी दोघेही पोस्टवर कमेंट करताना दिसत आहेत. करणवीर ग्रोव्हरने लिहिले, “नमस्कार लीला, देव तुला आशीर्वाद देवो.” जेनिफर विंगेटने दृष्टीच्या मुलीला सुंदर म्हटले, तर सोनाली बेंद्रे, आरती सिंग, सुरभी ज्योती आणि आश्का गोराडिया यांनीही लहान लीलावर प्रेमाचा वर्षाव केला.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Drashti Dhami 💜 (@dhamidrashti)

दृष्टी धामीची कारकीर्द, टीव्ही शो आणि वेब सिरीज

दृष्टी धामी ही एक लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री आहे आणि तिने वेब सिरीजमध्येही काम केले आहे. ती “मधुबाला: एक इश्क एक जुनून,” “गीत हुई सबसे पराई,” आणि “एक था राजा एक थी रानी” सारख्या हिट टीव्ही शोसाठी ओळखली जाते. ती “दुरंग” आणि “द एम्पायर” सारख्या वेब सिरीजमध्येही दिसली आहे. दृष्टी सात वर्षांपासून टेलिव्हिजनपासून दूर आहे. तिचा शेवटचा शो “सिलसिला बदलते रिश्तों का” होता, जो २०१७ मध्ये प्रसारित झाला होता. ओटीटीवर, ती २०२३ मध्ये “दुरंग” या वेब सिरीजमध्ये दिसली.

“मराठी भाषेला अभिजात….”; Akhil Bhartiya Marathi Sahitya संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष शिवेंद्रसिंहराजे भोसलेंचे भाष्य

दृष्टी धामीचे वैयक्तिक आयुष्य

दृष्टी धामीच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सांगायचे झाले तर, असे म्हटले जाते की ती पहिल्यांदा तिचा पती नीरज खेमका यांना परस्पर मित्रांद्वारे भेटली. ही मैत्री हळूहळू प्रेमात बदलली. त्यांनी डेटिंग सुरू केली आणि २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजी लग्न केले. नंतर ती २०२४ मध्ये एका मुलीची आई झाली. आणि अखेर या दोघांचे कुटुंब पूर्ण झालं.

 

Published On: Jan 02, 2026 | 02:56 PM

