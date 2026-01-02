Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Satara The Akhil Bhartiya Marathi Sahitya Sammelan Was Inaugurated By Senior Writer Mridula Garg

SATARA : “मराठी भाषेला अभिजात….”; Akhil Bhartiya Marathi Sahitya संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष शिवेंद्रसिंहराजे भोसलेंचे भाष्य

स्वराज्यरक्षक छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी साताऱ्यामध्ये ज्येष्ठ लेखिका मृदुला गर्ग यांच्या हस्ते ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन पार पडले. मुख्यमंत्री फडणवीस हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.

Updated On: Jan 02, 2026 | 02:52 PM
SATARA: “The Marathi language deserves classical status….”; Remarks by Shivendrasinhraje Bhosale, the chairman of the reception committee of the Akhil Bhartiya Marathi Sahitya Sammelan.

९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन पार पडले(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
सातारा/तेजसराव  भागवत : स्वराज्यरक्षक छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी साताऱ्यामध्ये  ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन पार पडले. ज्येष्ठ लेखिका मृदुला गर्ग यांच्या हस्ते साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन पार पडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष आणि मंत्री शिवेंद्रराजे सिंह भोसले यांनी उपस्थिताना संबोधित केले.
हेही वाचा : IND vs NZ : न्यूझीलंडविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेसाठी कसा असेल भारतीय संघ? आकाश चोप्रा केला दावा; या गोलंदाजाचे होणार पुनरागमन

९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष छत्रपती शिवेंद्रराजे सिंह भोसले म्हणाले, ‘आज सातारा जिल्ह्यात साहित्यिकांचा कुंभमेळा भरला आहे. याचा मला खूप आनंद आहे. आजच्या या संमेलनात कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी यांचा मोठा वाटा आहे. “

पुढे बोलताना मंत्री शिवेंद्रराजे सिंह भोसले म्हणाले, “अखिल भारतीय साहित्य समेलन साताऱ्यात व्हावे यासाठी आम्ही अथक प्रयत्न करत होतो. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालयावर होणारे हे पहिले समेलन आहे.  माझे वडील छत्रपती अभयसिंहराजे भोसले हे ६६ व्या साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष होते. त्यानंतर आज ९९ व्या संमेलनाचा स्वागताध्यक्ष होण्याची संधी मला प्राप्त झाली.”

….तरुण अशी या सातारा जिल्ह्याची ओळख : शिवेंद्रराजे सिंह भोसले

“सातारा जिल्ह्याला मोठा ऐतिहासिक वारसा आहे. मराठेशाही, लष्करात भरती होणारे तरुण अशी या सातारा जिल्ह्याची ओळख आहे. सातारा जिल्ह्याने अनेक साहित्यिक दिले. भाषेसाठी आंदोलन करणारा मी पहिलाच लोकप्रतिनिधी ठरलो. सातारा जिल्हा हे सांस्कृतिक केंद्र व्हावे यासाठी प्रयत्न करणार आहोत,” असे शिवेंद्रराजे सिंह भोसले म्हणाले.

पोलिस बँड पथकाच्या निनादात साहित्यनगरीत ध्वजारोहण

स्वराज्यरक्षक छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरीत काल, गुरुवारी (दि. १) रोजी  राज्य पोलिस बँडच्या निनादात ध्वजारोहण होताच ९९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील कार्यक्रमांचा उत्साहात सुरुवात  झाली. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या ९९व्या साहित्य संमेलनाचा शुभारंभ गुरुवारी (दि. १) प्रा. मिलिंद जोशी यांच्या हस्ते झालेल्या ध्वजारोहणाने झाला. राष्ट्रगीत व राज्यगीताच्या सादरीकरणाने साहित्यनगरीतील वातावरण भारावून गेले होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा स्वागताध्यक्ष श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

Web Title: Satara the akhil bhartiya marathi sahitya sammelan was inaugurated by senior writer mridula garg

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 02:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara Crime: पाय बांधून दगडाने ठेचलं! ऊसतोड मजुराची हत्या, आरोपीने विष पिऊन संपवण्याचा प्रयत्न
1

Satara Crime: पाय बांधून दगडाने ठेचलं! ऊसतोड मजुराची हत्या, आरोपीने विष पिऊन संपवण्याचा प्रयत्न

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा
2

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Political News: शिंदेंची मागणी, भाजपची चुप्पी! मुंबईच्या महापौराबाबत ४८ तासांनंतरही पेच कायम; तर ‘उबाठा’ची सावध भूमिका
3

Political News: शिंदेंची मागणी, भाजपची चुप्पी! मुंबईच्या महापौराबाबत ४८ तासांनंतरही पेच कायम; तर ‘उबाठा’ची सावध भूमिका

विद्यापीठातील मेसच्या जेवणात आढळला झुरळ; प्रशासनाच्या दुर्लक्षाबाबत विद्यार्थ्यांची नाराजी
4

विद्यापीठातील मेसच्या जेवणात आढळला झुरळ; प्रशासनाच्या दुर्लक्षाबाबत विद्यार्थ्यांची नाराजी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM