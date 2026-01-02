Shukrawar Upay: वर्षाच्या पहिल्या शुक्रवारी देवी लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय, दूर होईल पैशांची चिंता

नवीन वर्षाची सुरुवात झाली आहे. आज 2 जानेवारी रोजी नवीन वर्षातील पहिला शुक्रवार आहे. हिंदू धर्म आणि ज्योतिषशास्त्रात, शुक्रवार हा धन, समृद्धी आणि आनंदाची देवी लक्ष्मीला समर्पित आहे. शुक्रवारी देवी लक्ष्मीची विशेष पूजा आणि उपवास केल्याने देवीचा आशीर्वाद मिळतो आणि हा दिवस खूप शुभ मानला जातो. जर तुम्ही आर्थिक समस्यांचा सामना करत असाल तर शुक्रवारी उपाय करणे फायदेशीर राहील. त्यामुळे घरात सुख शांती राहते. शुक्रवारी कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या
देवी लक्ष्मीला पांढरा रंग आणि कमळाचे फूल आवडते. त्यामुळे वर्षाच्या पहिल्या शुक्रवारी सकाळी स्नान केल्यानंतर लक्ष्मी नारायण मंदिरात जा किंवा घरी तिला साखर, लोणी किंवा खीर याचा नैवेद्य दाखवा. त्यासोबतच कमळाचे फूल देखील अर्पण करा. यामुळे शुक्र ग्रह मजबूत होतो. त्यामुळे व्यक्तीच्या जीवनात आनंद आणि शांती येते.
शुक्रवारी संध्याकाळी तुमच्या घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर गाईच्या तुपाचा दिवा लावा. दिव्यात थोडेसे केशर किंवा वेलची घाला. या विधीमुळे नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि देवी लक्ष्मीचे तुमच्या घरात आगमन होते, अशी श्रद्धा आहे.
वर्षाच्या पहिल्या शुक्रवारी श्रीयंत्राला दूध आणि गंगाजलाने अभिषेक करा. ते मातृदेवतेचे एक रूप मानले जाते. त्याची नियमित पूजा केल्याने दारिद्र्य दूर होते.
शुक्रवारी “कनकधारा स्तोत्र” पठण करा. जर तुम्हाला ते पठण करता येत नसेल तर शांत मनाने ते ऐका. हिंदू मान्यतेनुसार, शुक्रवारी हे स्तोत्र पठण केल्याने जीवनात समृद्धी आणि संपत्ती येते.
शुक्रवारी 7 किंवा 11 तरुणींना घरी बोलवा आणि त्यांना पांढरी मिठाई खाऊ घाला. मुलींना देवी लक्ष्मीचे रूप मानले जाते, म्हणून त्यांचे आशीर्वाद घ्या. यामुळे तुमच्या घरात धनाचा प्रवाह येण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
शुक्रवारी कोणालाही उधार पैसे देऊ नका, कारण यामुळे तुमची संपत्ती दुसऱ्याकडे जाईल.
या दिवशी कोणत्याही स्त्री, मुली किंवा वृद्ध व्यक्तीचा अपमान करू नका.
ज्या ठिकाणी स्वच्छता असते त्या ठिकाणी लक्ष्मी वास करते. संध्याकाळी घर झाडू नका.
ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः॥
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: वर्षाचा पहिला शुक्रवार देवी लक्ष्मीला अर्पित असतो. या दिवशी केलेले उपाय वर्षभर आर्थिक स्थैर्य, धनवृद्धी आणि सुख-समृद्धी देतात, असे धार्मिक मानले जाते.
Ans: शुक्रवारी पांढऱ्या वस्तूंचे दान, गायीला चारा घालणे, गरजूंना अन्नदान करणे आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचा संकल्प करणे लाभदायक मानले जाते.
Ans: दूध, साखर, तांदूळ, पांढरे कपडे, चांदी किंवा सुगंधी वस्तू दान करणे लक्ष्मी कृपेसाठी शुभ मानले जाते.