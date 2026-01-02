Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ashes Series : नवीन वर्षाच्या कसोटीसाठी इंग्लंडचा संघ जाहीर, या ऑफस्पिनरचा समावेश! वाचा सविस्तर

इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने १२ सदस्यीय संघात शोएब बशीरचा समावेश केला आहे. मॅथ्यू पॉट्सचाही समावेश करण्यात आला आहे, जो गस अ‍ॅटकिन्सनची जागा घेऊ शकतो. पाचव्या कसोटीत काही बदल करण्यात आले आहेत.

Updated On: Jan 02, 2026 | 02:52 PM
फोटो सौजन्य - England Cricket सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - England Cricket सोशल मिडिया

Ashes 2026 – Australia vs England 5th Test : इंग्लड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये पाच सामन्यांच्या मालिकेचा शेवटचा सामना खेळवला जाणार आहे. ही मालिका ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने जिंकली आहे, तर चौथ्या सामन्यामध्ये इंग्लडने बाजी मारली पण त्याचा निकालावर फार काही फरक पडणार नाही. इंग्लडने या मालिकेमध्ये निराशाजनक कामगिरी केली आहे. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (MCG) येथे खेळल्या जाणाऱ्या पाचव्या आणि शेवटच्या कसोटी सामन्यासाठी इंग्लंड क्रिकेट संघाने आपला १२ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. 

मालिकेतील शेवटचा कसोटी सामना ४ जानेवारीपासून सुरू होत आहे, जो ऑस्ट्रेलियन सलामीवीर उस्मान ख्वाजाचा शेवटचा कसोटी सामना देखील असेल. इंग्लंडने आधीच मालिका गमावली आहे आणि आता ते काही प्रमाणात सन्मान वाचवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ऑस्ट्रेलियाने पहिले तीन सामने जिंकून मालिका जिंकली. इंग्लंडने चौथ्या सामन्यात विजय मिळवून आपले खाते उघडले. इंग्लंड पाचव्या सामन्यात आणखी एका विजयाच्या शोधात असेल आणि त्यांचा दौरा थोडा चांगल्या स्थितीत संपेल.

IND vs NZ : न्यूझीलंडविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेसाठी कसा असेल भारतीय संघ? आकाश चोप्राने केला दावा; या गोलंदाजाचे होणार पुनरागमन

इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने १२ सदस्यीय संघात शोएब बशीरचा समावेश केला आहे. मॅथ्यू पॉट्सचाही समावेश करण्यात आला आहे, जो गस अ‍ॅटकिन्सनची जागा घेऊ शकतो. अ‍ॅटकिन्सनला हॅमस्ट्रिंगच्या समस्येमुळे पाचव्या कसोटीतून बाहेर पडावे लागले आहे. मेलबर्नमधील चौथ्या कसोटीत तो लंगडत पडला. त्याचे दोन दिवस स्कॅन करण्यात आले, ज्यामध्ये स्नायूंना दुखापत झाल्याचे दिसून आले. इंग्लंडने मेलबर्नमध्ये विजय मिळवला, २०११ नंतर ऑस्ट्रेलियातील त्यांचा पहिला विजय होता. कसोटी अवघ्या दोन दिवसांत संपली, ज्यामुळे खेळपट्टीवर जोरदार टीका झाली.

इंग्लंडविरुद्धच्या शेवटच्या कसोटी सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलियानेही आपला संघ जाहीर केला आहे. ऑस्ट्रेलियाने १५ सदस्यीय संघाची निवड केली आहे. पॅट कमिन्सला विश्रांती देण्यात आली आहे आणि स्टीव्ह स्मिथ पुन्हा एकदा संघाचे नेतृत्व करेल. ख्वाजाला अंतिम अकरा जणांमध्ये स्थान मिळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ख्वाजाने शुक्रवारी सिडनी कसोटीनंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याची घोषणा केली.

पाचव्या अ‍ॅशेस कसोटीसाठी इंग्लंड संघ: बेन स्टोक्स (कर्णधार), शोएब बशीर, जेकब बेथेल, हॅरी ब्रूक, बॅरिडॉन कार्स, झॅक क्रॉली, बेन डकेट, विल जॅक्स, मॅथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (यष्टिरक्षक), जोश टंग.

 

Published On: Jan 02, 2026 | 02:52 PM

