Sankashti Chaturthi: कधी आहे 6 की 7 अंगारकी संकष्टी चतुर्थी, जाणून घ्या मुहूर्त, महत्त्व आणि चंद्रोद्याची वेळ

नवीन वर्षातील पहिली संकष्टी चतुर्थी मंगळवार, 6 जानेवारी रोजी आहे. ही चतुर्थी माघ कृष्ण चतुर्थीला येते. यावेळी भद्रादेखील असणार आहे. अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, मुहूर्त, महत्त्व आणि चंद्रोद्याची वेळ जाणून घ्या

Updated On: Jan 02, 2026 | 11:08 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कधी आहे
  • संकष्टी चतुर्थी मुहूर्त
  • संकष्टी चतुर्थी महत्त्व
 

माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथीला ही तिथी साजरी केली जाते. माघ महिन्यातील चतुर्थी तिथी मंगळवार, 6 जानेवारी रोजी आहे ही तिथी मंगळवारी येत असल्याने तिला अंगारकी संकष्टी चतुर्थी असे म्हटले जाते. या दिवशी तीन शुभ योग तयार होत आहे. यावेळी भद्रा 46 मिनिटांसाठी असणार आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी हे व्रत पाळले जाते. या दिवशी गणपती बाप्पाची विशेष पूजा केली जाते. यावेळी तिलकूट अर्पण केले जाते. म्हणूनच, या तिथीला तिलकूट चतुर्थी आणि तिलचौथ असेही म्हणतात. याला माघ संकष्टी चतुर्थी असेही म्हणतात. अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, मुहूर्त, महत्त्व आणि चंद्रोद्याची वेळ जाणून घ्या

संकष्टी चतुर्थी कधी आहे

पंचांगानुसार, माघ कृष्ण चतुर्थी तिथीची सुरुवात मंगळवार, 6 जानेवारी रोजी सकाळी 7.1 वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती 7 जानेवारी रोजी सकाळी 6.52 वाजेता होईल. यावेळी संकष्टी चतुर्थीचे व्रत मंगळवार, 6 जानेवारी रोजी पाळले जाणार आहे. या दिवशी गणपती बाप्पाचा उपवास करुन त्याची पूजा केली जाते. तसेच चंद्राची पूजा देखील केली जाते. या दिवशी तीन शुभ योग देखील तयार होत आहे.

सर्वार्थ सिद्धी योग सकाळी 7.15 वाजता तयार होणार आहे आणि दुपारी 12.17 पर्यंत हा योग असणार आहे. त्यानंतर प्रीती योग सकाळी 8.24 वाजेपर्यंत राहील. नंतर आयुष्मान योग तयार होईल. संकष्टी चतुर्थीला आश्लेषा नक्षत्र सकाळी 12.17 वाजेपर्यंत असेल, त्यानंतर माघ नक्षत्र येते.

संकष्टी चतुर्थी मुहूर्त

संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी पूजा करण्यासाठी मुहूर्त सकाळी 9.51 ते दुपारी 1.45 या वेळेत विघ्नहर्ता भगवान गणेशाची पूजा करू शकता. चतुर्थीच्या दिवशी ब्रह्म मुहूर्त सकाळी 5.26 ते 6.21 पर्यंत राहील. यावेळी अभिजित मुहूर्त दुपारी 12.6 ते 12.48 पर्यंत असेल. त्या दिवसाचा राहुकाळ दुपारी 3.3 ते 4.21 पर्यंत आहे. राहुकाल दरम्यान कोणतेही शुभ कार्य करू नका.

संकष्टी चतुर्थी महत्त्व

संकष्टी चतुर्थीचे व्रत मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी पाळले जाते. ही संकष्टी चतुर्थी आहे, जी जीवनातील कष्ट आणि अडचणी दूर करण्यासाठी पाळली जाते, अशी श्रद्धा आहे. संकष्टीच्या दिवशी जे भक्त उपवास करताना भक्तिभावाने गणपती बाप्पाची पूजा करतात गणेशाचा आशीर्वाद मिळतो आणि त्यांच्या आयुष्यात शुभफळ येते आणि त्यांचे कार्य यशस्वी होते.

या गोष्टीचा दाखवा नैवेद्य

“मोदकप्रियं मंगलदैवकम्” या मंत्रानुसार, गणपती बाप्पाला मोदक सर्वात जास्त आवडतात. म्हणून चौथच्या दिवशी मोदक अवश्य अर्पण करा. असे केल्याने तुमच्या जीवनात शुभता येते.

चंद्रोद्याची वेळ

संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी चंद्रोद्य रात्री 8.54 वाजता असणार आहे. दिवसा गणपतीची पूजा केल्यानंतर रात्री चंद्राची पूजा करा. त्यांना दूध, फुले आणि तांदूळ मिसळलेले पाणी अर्पण करा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: अंगारकी संकष्टी चतुर्थी म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा संकष्टी चतुर्थी मंगळवारी येते, तेव्हा तिला अंगारकी संकष्टी चतुर्थी म्हणतात. ही संकष्टी अत्यंत फलदायी मानली जाते.

  • Que: अंगारकी संकष्टी चतुर्थीचे विशेष महत्त्व काय आहे?

    Ans: अंगारकी संकष्टीला केलेले व्रत विवाह अडथळे, आरोग्य समस्या आणि आर्थिक अडचणी दूर करते, असे धार्मिक मानले जाते.

  • Que: संकष्टी चतुर्थीला कोणत्या चुका टाळाव्यात?

    Ans: व्रताच्या दिवशी क्रोध, खोटे बोलणे, मांसाहार आणि नकारात्मक विचार टाळावेत.

Published On: Jan 02, 2026 | 11:08 AM

