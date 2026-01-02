Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांतीच्या दिवशी तयार होत आहे चतुर्ग्रही योग, या राशीच्या लोकांची होणार चांदीच चांदी

पंचांगानुसार, मकर संक्रांत 14 जानेवारी रोजी साजरी केली जाईल. या दिवशी सूर्य देव धनु राशी सोडून शनिच्या मकर राशीमध्ये प्रवेश करणार आहे. सूर्याच्या राशी बदलाला मकर संक्रांती म्हणतात, ज्यामुळे पौष संपेल आणि सर्व शुभ कार्ये सुरू होतील.
यावर्षी मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने सूर्य मकर राशीत इतर तीन महत्त्वाच्या ग्रहांसह उपस्थित असेल. जेव्हा चार ग्रह एकाच राशीत संक्रमण करतात तेव्हा त्याला चतुर्ग्रही योग म्हणतात. या योगाचा करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक स्थितीवर परिणाम होणार आहे.
चतुर्ग्रही योगामुळे मेष राशीच्या लोकांसाठी तुमच्या कारकिर्दीत मोठी झेप घेण्याची ही वेळ आहे. प्रलंबित सरकारी कामे पूर्ण होतील आणि नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला तुम्हाला पदोन्नतीची चांगली बातमी मिळू शकते.
वृषभ राशीच्या लोकांना चतुर्ग्रही योगाचा फायदा होणार आहे. या काळात आर्थिक स्थिती चांगली राहील. बऱ्याच काळापासून गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर हा काळ उत्तम राहील. जमीन किंवा वाहन खरेदी करण्याची शक्यता आहे. वडिलोपार्जित मालमत्तेचा फायदा होऊ शकतो.
सिंह राशीच्या लोकांना चतुर्ग्रही योगामुळे आदर आणि सन्मान वाढेल. तुमच्या नेतृत्व क्षमतेचे कौतुक केले जाईल. एखादा मोठा व्यवसाय करार होऊ शकतो, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ होऊ शकतो.
धनु राशीच्या लोकांसाठी चतुर्ग्रही योगासाठी हा काळ चांगला राहील. या काळात तुमचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. परदेश प्रवास शक्य आहे आणि शिक्षण क्षेत्रात गुंतलेल्यांना लक्षणीय यश मिळेल.
मकर राशीच्या लोकांसाठी हा योग फायदेशीर राहणार आहे. या काळात तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. आरोग्य चांगले राहील. वैवाहिक समस्या दूर होतील.
मीन राशीच्या लोकांना चतुर्ग्रही योगाचा फायदा होईल. जुन्या कर्जातून तुमची सुटका होईल. या काळात तुम्ही कुटुंबासोबत धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल. ज्यामुळे तुमच्या मनाला शांती मिळेल.
मकर संक्रांतीच्या दिवशी तीळ, गूळ, ब्लँकेट आणि खिचडी याचे दान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते.
सकाळी लवकर उठून तांब्याच्या भांड्यात लाल फुले आणि तांदूळ ठेवून सूर्य देवाला अर्घ्य अर्पण करा.
शक्य असल्यास गंगा किंवा कोणत्याही पवित्र नदीत स्नान करा, यामुळे पापांपासून मुक्ती मिळते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मकर संक्रांती 14 जानेवारी 2026 रोजी साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो.
Ans: जेव्हा एकाच राशीत किंवा एका भावात चार ग्रह एकत्र येतात, तेव्हा त्याला चतुर्ग्रही योग म्हणतात. हा योग अत्यंत प्रभावशाली मानला जातो.
Ans: मकर संक्रांती स्वतःच शुभ पर्व आहे. त्या दिवशी चतुर्ग्रही योग तयार झाल्यास धन, करिअर आणि मान-सन्मानाशी संबंधित मोठे सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात, असे ज्योतिष मानते.