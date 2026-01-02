Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांतीच्या दिवशी तयार होत आहे चतुर्ग्रही योग, या राशीच्या लोकांची होणार चांदीच चांदी

नवीन वर्षाची सुरुवात ज्योतिषशास्त्रीयदृष्ट्या खूप खास आहे. मकर संक्रांतीच्या दिवशी एक दुर्मिळ योग तयार होत आहे या योगाला चतुर्ग्रही योगाने ओळखले जाते. चतुर्ग्रही योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा जाणून घ्या

Updated On: Jan 02, 2026 | 12:49 PM
  • मकर संक्रांत कधी आहे
  • मकर संक्रांतीला चतुर्ग्रही योग
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
नवीन वर्षाची सुरुवात अनेक महत्त्वपूर्ण आणि शुभ ज्योतिषशास्त्रानुसार महत्त्वाची घटना मानली जाते. मकर संक्रांतीच्या दिवशी चतुर्ग्रही योग तयार होणार आहे. हा योग ज्योतिषशास्त्रामध्ये खूप विशेष आणि प्रभावी मानला जातो. पंचांगानुसार, मकर संक्रांतीचा सण 14 जानेवारी रोजी साजरा केला जाणार आहे आणि या दिवशी ग्रहांची विशेष स्थिती अनेक राशींसाठी संपत्ती, करिअर आणि जीवनात स्थिरता आणू शकते.

मकर संक्रांती कधी आहे

पंचांगानुसार, मकर संक्रांत 14 जानेवारी रोजी साजरी केली जाईल. या दिवशी सूर्य देव धनु राशी सोडून शनिच्या मकर राशीमध्ये प्रवेश करणार आहे. सूर्याच्या राशी बदलाला मकर संक्रांती म्हणतात, ज्यामुळे पौष संपेल आणि सर्व शुभ कार्ये सुरू होतील.

चतुर्ग्रही योग म्हणजे काय

यावर्षी मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने सूर्य मकर राशीत इतर तीन महत्त्वाच्या ग्रहांसह उपस्थित असेल. जेव्हा चार ग्रह एकाच राशीत संक्रमण करतात तेव्हा त्याला चतुर्ग्रही योग म्हणतात. या योगाचा करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक स्थितीवर परिणाम होणार आहे.

Sankashti Chaturthi: कधी आहे 6 की 7 अंगारकी संकष्टी चतुर्थी, जाणून घ्या मुहूर्त, महत्त्व आणि चंद्रोद्याची वेळ

चतुर्ग्रही योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

चतुर्ग्रही योगामुळे मेष राशीच्या लोकांसाठी तुमच्या कारकिर्दीत मोठी झेप घेण्याची ही वेळ आहे. प्रलंबित सरकारी कामे पूर्ण होतील आणि नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला तुम्हाला पदोन्नतीची चांगली बातमी मिळू शकते.

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांना चतुर्ग्रही योगाचा फायदा होणार आहे. या काळात आर्थिक स्थिती चांगली राहील. बऱ्याच काळापासून गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर हा काळ उत्तम राहील. जमीन किंवा वाहन खरेदी करण्याची शक्यता आहे. वडिलोपार्जित मालमत्तेचा फायदा होऊ शकतो.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांना चतुर्ग्रही योगामुळे आदर आणि सन्मान वाढेल. तुमच्या नेतृत्व क्षमतेचे कौतुक केले जाईल. एखादा मोठा व्यवसाय करार होऊ शकतो, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ होऊ शकतो.

Shukrawar Upay: वर्षाच्या पहिल्या शुक्रवारी देवी लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय, दूर होईल पैशांची चिंता

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी चतुर्ग्रही योगासाठी हा काळ चांगला राहील. या काळात तुमचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. परदेश प्रवास शक्य आहे आणि शिक्षण क्षेत्रात गुंतलेल्यांना लक्षणीय यश मिळेल.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी हा योग फायदेशीर राहणार आहे. या काळात तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. आरोग्य चांगले राहील. वैवाहिक समस्या दूर होतील.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांना चतुर्ग्रही योगाचा फायदा होईल. जुन्या कर्जातून तुमची सुटका होईल. या काळात तुम्ही कुटुंबासोबत धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल. ज्यामुळे तुमच्या मनाला शांती मिळेल.

मकर संक्रांतीच्या दिवशी काय करावे

दान करण्याचे महत्त्व

मकर संक्रांतीच्या दिवशी तीळ, गूळ, ब्लँकेट आणि खिचडी याचे दान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते.

सूर्य अर्घ्य देणे

सकाळी लवकर उठून तांब्याच्या भांड्यात लाल फुले आणि तांदूळ ठेवून सूर्य देवाला अर्घ्य अर्पण करा.

पवित्र स्नान

शक्य असल्यास गंगा किंवा कोणत्याही पवित्र नदीत स्नान करा, यामुळे पापांपासून मुक्ती मिळते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मकर संक्रांती 2026 कधी आहे?

    Ans: मकर संक्रांती 14 जानेवारी 2026 रोजी साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो.

  • Que: चतुर्ग्रही योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा एकाच राशीत किंवा एका भावात चार ग्रह एकत्र येतात, तेव्हा त्याला चतुर्ग्रही योग म्हणतात. हा योग अत्यंत प्रभावशाली मानला जातो.

  • Que: मकर संक्रांतीला चतुर्ग्रही योग का खास आहे?

    Ans: मकर संक्रांती स्वतःच शुभ पर्व आहे. त्या दिवशी चतुर्ग्रही योग तयार झाल्यास धन, करिअर आणि मान-सन्मानाशी संबंधित मोठे सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात, असे ज्योतिष मानते.

