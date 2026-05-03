आदि शंकराचार्यांनी कोणत्या भावनेतून अन्नपूर्णा स्तोत्र लिहिले, काय आहे पौराणिक कथा

आदि शंकराचार्यांनी अन्नपूर्णा स्तोत्र देवी पार्वतीच्या अन्नपूर्णा रूपाची स्तुती करण्यासाठी लिहिले आहे. या स्तोत्राच्या निर्मितीमागे एक अत्यंत हृदयस्पर्शी कथा आहे. असे मानले जाते की, आदि शंकराचार्य एकदा भिक्षा मागण्यासाठी विजयनगर नावाच्या ठिकाणी एका अत्यंत गरीब घरासमोर उभे राहिले. त्यांनी “ओम भवन्ति भिक्षान देहि” अशी हाक मारली. त्यावेळी त्या घरातील गृहिणी स्वतः उपाशी होती आणि घरात अन्नाचा एक कणही नव्हता. आपल्या दारातून अतिथी रिकाम्या हाताने परत जाणार या दुःखाने ती रडू लागली. तिची ही आर्त भक्ती आणि गरिबी पाहून आचार्यांचे हृदय द्रवले. त्यांनी त्याच क्षणी साक्षात माता अन्नपूर्णेला आवाहन केले आणि तिची स्तुती करण्यासाठी हे स्तोत्र रचले.
दुसरी एक पौराणिक कथा अशी सांगते की, जेव्हा पृथ्वीवर अन्नाचा दुष्काळ पडला, तेव्हा भगवान शिवाने स्वतः भिक्षुकाच्या रूपात येऊन माता अन्नपूर्णेकडे अन्नाची याचना केली होती. त्यातून हे स्त्रोत लिहिलं गेलं.
तिसरी कथा. स्वतः शिवांनाही अन्न मिळेनासे झाले. तेव्हा त्यांना समजले की अन्न हे केवळ माया नसून जीवनाचा मूलभूत आधार आहे. त्यांनी काशी (वाराणसी) येथे जाऊन देवीची उपासना केली. तेथे देवी अन्नपूर्णा रूपात प्रकट झाल्या आणि शिवांना भिक्षा दिली.
या प्रसंगातून प्रभावित होऊन आदि शंकराचार्य यांनी अन्नपूर्णा स्तोत्राची रचना केली, ज्यामध्ये त्यांनी देवीकडे केवळ अन्न नव्हे तर ज्ञान आणि वैराग्याची भिक्षा मागितली.
या स्तोत्रात आदि शंकराचार्यांनी केवळ पोटाच्या भूकेसाठी अन्नाची मागणी केलेली नाही, तर मनुष्याच्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी खालील गोष्टी मागितल्या आहेत:
आदि शंकराचार्यांनी रचलेले अन्नपूर्णा स्तोत्र हे केवळ अन्नाची याचना करणारे स्तोत्र नसून, जीवनातील ज्ञान, वैराग्य आणि आत्मिक समृद्धीची गहन प्रार्थना आहे. आदि शंकराचार्य आणि अन्नपूर्णा देवी यांच्याशी निगडित ही कथा अत्यंत अर्थपूर्ण आणि तत्त्वज्ञानाने परिपूर्ण आहे.
या स्तोत्रातील सर्वात प्रसिद्ध ओळ आहे:
“अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरप्राणवल्लभे ।
ज्ञान वैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वति ॥”
या श्लोकात तीन मुख्य गोष्टींची मागणी केली आहे:
अन्नपूर्णा देवी म्हणजे अन्नाची अधिष्ठात्री. येथे अन्न म्हणजे केवळ भौतिक अन्न नसून जीवन टिकवण्यासाठी आवश्यक सर्व साधनांचा अर्थ आहे.
शंकराचार्यांनी देवीकडे ज्ञानाची याचना केली. हे ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान — “मी कोण आहे?” याचे उत्तर शोधण्याची शक्ती.
वैराग्य म्हणजे संसारातील आसक्तीपासून मुक्त होणे. शंकराचार्यांच्या अद्वैत वेदांतानुसार, मोक्ष मिळवण्यासाठी वैराग्य अत्यंत आवश्यक आहे.
आदि शंकराचार्य यांचे तत्त्वज्ञान अद्वैत वेदांत या संकल्पनेवर आधारित आहे. म्हणजे जीव आणि ब्रह्म एकच आहेत. अन्नपूर्णा स्तोत्रातही हेच तत्त्व दिसून येते.
काशिविश्वनाथ मंदिर परिसरात अन्नपूर्णा देवीचे मंदिर आहे. येथे आजही “अन्नदान” ही परंपरा चालते. याचा संदेश असा की अन्न देणे हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे.
अन्नपूर्णा स्तोत्र केवळ धार्मिक नाही, तर सामाजिक संदेशही देते. कोणीही उपाशी राहू नये
अन्नाचे महत्त्व ओळखावे
दानधर्म करावा
जीवनात संतुलन ठेवावे
अन्नपूर्णा स्तोत्र हे आदि शंकराचार्य यांच्या अद्वैत तत्त्वज्ञानाचा सुंदर आविष्कार आहे. त्यांनी देवीकडे फक्त अन्नाची नव्हे, तर ज्ञान आणि वैराग्याची भिक्षा मागितली.
या स्तोत्रातून आपल्याला समजते की खरे समाधान केवळ भौतिक सुखात नसून, आत्मिक उन्नतीत आहे. अन्नपूर्णा देवीची कृपा म्हणजे केवळ पोटभर अन्न नव्हे, तर जीवन समृद्ध करणारे ज्ञान आणि शांती आहे.
Ans: हे स्तोत्र देवीबद्दलची भक्ती, कृतज्ञता आणि अन्नाच्या महत्त्वाची जाणीव व्यक्त करण्यासाठी लिहिले गेले.
Ans: अन्नपूर्णा देवी या अन्नाची आणि समृद्धीची देवी मानल्या जातात. त्या भक्तांना अन्न आणि जीवनावश्यक गोष्टींची पूर्तता करतात.
Ans: आजही हे स्तोत्र आपल्याला अन्न वाया न घालवण्याची आणि कृतज्ञ राहण्याची शिकवण देते.