Chanakya Niti: या सवयींमुळे तुम्ही पडू शकता एकटे, लोक तुमच्यापासून दूर जाण्याची काय आहेत कारणे जाणून घ्या

आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात नातेसंबंध टिकवणे तितकेच महत्त्वाचे झाले आहे. अनेकदा आपण विचार करतो की लोक आपल्यापासून का दूर जात आहेत, पण त्यामागे आपल्या काही सवयी कारणीभूत असू शकतात. नकळत केलेल्या या चुका आपल्याला एकटेपणाकडे ढकलू शकतात. चाणक्य नीतीनुसार जर एखादी व्यक्ती नीट वागत नसेल आणि सातत्याने चुका करत असेल, तर तिचे जवळचे लोकसुद्धा तिला सोडून जातात. अशी व्यक्ती गर्दीतही एकटेपणा अनुभवते. तुम्ही या चुका टाळल्या पाहिजेत. कोणत्या चुकांमुळे एकटेपणा जाणवू शकतो ते जाणून घेऊया
संवादाच्या अभावामुळे नात्यांमध्येही दुरावा निर्माण होऊ शकतो. कमी बोलल्याने नातेसंबंध तुटू शकतात. यामुळे व्यक्ती समाजात एकाकी पडू शकते. प्रत्येकाने आपल्या प्रियजनांशी नेहमी बोलत राहिले पाहिजे.
स्वार्थ माणसाला समाजापासून दूर करतो. स्वार्थ मित्र आणि नातेवाईकांना दुरावतो. कोणत्याही नात्याचा पाया स्वार्थ असू नये.
जर कोणी खूप जास्त रागावले, तर लोक त्यांच्यापासून दूर राहतात. रागीट व्यक्ती कोणालाच आवडत नाही. रागामुळे नातेसंबंध बिघडतात. अशा लोकांना एकटे राहावे लागते. त्यामुळे, प्रत्येकाने आपल्या रागावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.
लोक अहंकारी व्यक्तींपासून दूर राहतात. आचार्य चाणक्यांनी याला एक वाईट सवय म्हटले आहे. अहंकार टाळला पाहिजे. त्यांच्या जवळचे लोकसुद्धा त्यांच्यापासून दूर राहतात. माणसाने जमिनीवर पाय ठेवून राहिले पाहिजे.
जे लोक इतरांचा विश्वासघात करतात आणि त्यांचा विश्वास तोडतात, ते आपल्या प्रियजनांना गमावतात. विश्वासघातकी लोकांना कोणीही पसंत करत नाही. कोणीही त्यांच्याशी नातेसंबंध टिकवून ठेवत नाही.
नेहमी नकारात्मक बोलणे किंवा विचार करणे हे इतरांना त्रासदायक वाटू शकते. अशा व्यक्तींपासून लोक हळूहळू दूर राहू लागतात.
अहंकारामुळे व्यक्तीला स्वतःच्या चुका मान्य करणे कठीण जाते. चाणक्यांच्या मते, जिथे अहंकार असतो तिथे नातेसंबंध टिकत नाहीत. हट्टी स्वभावामुळेही लोक हळूहळू दूर जातात.
प्रत्येक गोष्टीत दोष काढणे किंवा समोरच्याला कमी लेखणे ही सवय नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण करते. लोक अशा व्यक्तींपासून अंतर ठेवू लागतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: चाणक्यांच्या मते, अहंकार, नकारात्मक विचार, स्वार्थीपणा आणि संवादाचा अभाव या सवयींमुळे लोक हळूहळू दूर जातात.
Ans: सतत टीका करणे, इतरांचे न ऐकणे, संशय घेणे, फक्त स्वतःचाच विचार करणे
Ans: सकारात्मक विचार ठेवा, नम्रता ठेवा, इतरांचे ऐका, विश्वास निर्माण करा