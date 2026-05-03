Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Chanakya Niti These Habits Can Make You Fall Into The Trap Of Going It Alone

Chanakya Niti: या सवयींमुळे तुम्ही पडू शकता एकटे, लोक तुमच्यापासून दूर जाण्याची काय आहेत कारणे जाणून घ्या

चाणक्यांनी आपल्या धोरणांमध्ये अनेक गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्यामध्ये त्यांनी व्यक्तींच्या वाईट सवयींचा देखील उल्लेख केला आहे. ज्यामुळे एकटेपणा येऊ शकतो आणि लोक त्यांना सोडून देऊ शकतात.

Updated On: May 03, 2026 | 09:40 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • या सवयींमुळे तुम्ही पडू शकता एकटे
  • लोक तुमच्यापासून दूर जाण्याची कारणे
  • तुम्ही एकटे पडण्याची कोणती कारणे चाणक्य नीतीमध्ये सांगितली आहेत
 

आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात नातेसंबंध टिकवणे तितकेच महत्त्वाचे झाले आहे. अनेकदा आपण विचार करतो की लोक आपल्यापासून का दूर जात आहेत, पण त्यामागे आपल्या काही सवयी कारणीभूत असू शकतात. नकळत केलेल्या या चुका आपल्याला एकटेपणाकडे ढकलू शकतात. चाणक्य नीतीनुसार जर एखादी व्यक्ती नीट वागत नसेल आणि सातत्याने चुका करत असेल, तर तिचे जवळचे लोकसुद्धा तिला सोडून जातात. अशी व्यक्ती गर्दीतही एकटेपणा अनुभवते. तुम्ही या चुका टाळल्या पाहिजेत. कोणत्या चुकांमुळे एकटेपणा जाणवू शकतो ते जाणून घेऊया

बोलणे टाळणे

संवादाच्या अभावामुळे नात्यांमध्येही दुरावा निर्माण होऊ शकतो. कमी बोलल्याने नातेसंबंध तुटू शकतात. यामुळे व्यक्ती समाजात एकाकी पडू शकते. प्रत्येकाने आपल्या प्रियजनांशी नेहमी बोलत राहिले पाहिजे.

Chanakya Niti: नातेसंबंध टिकवायचे असतील तर टाळा या सवयी, काय सांगते चाणक्य नीती जाणून घ्या

स्वार्थी असणे

स्वार्थ माणसाला समाजापासून दूर करतो. स्वार्थ मित्र आणि नातेवाईकांना दुरावतो. कोणत्याही नात्याचा पाया स्वार्थ असू नये.

राग करणे

जर कोणी खूप जास्त रागावले, तर लोक त्यांच्यापासून दूर राहतात. रागीट व्यक्ती कोणालाच आवडत नाही. रागामुळे नातेसंबंध बिघडतात. अशा लोकांना एकटे राहावे लागते. त्यामुळे, प्रत्येकाने आपल्या रागावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.

गर्विष्ठ स्वभाव

लोक अहंकारी व्यक्तींपासून दूर राहतात. आचार्य चाणक्यांनी याला एक वाईट सवय म्हटले आहे. अहंकार टाळला पाहिजे. त्यांच्या जवळचे लोकसुद्धा त्यांच्यापासून दूर राहतात. माणसाने जमिनीवर पाय ठेवून राहिले पाहिजे.

विश्वासघात करणे

जे लोक इतरांचा विश्वासघात करतात आणि त्यांचा विश्वास तोडतात, ते आपल्या प्रियजनांना गमावतात. विश्वासघातकी लोकांना कोणीही पसंत करत नाही. कोणीही त्यांच्याशी नातेसंबंध टिकवून ठेवत नाही.

Chanakya Niti: तुमचा प्रामाणिक स्वभावच बनतोय का अडचणीचं कारण? काय आहेत चाणक्यांचे विचार

सतत नकारात्मक विचार करणे

नेहमी नकारात्मक बोलणे किंवा विचार करणे हे इतरांना त्रासदायक वाटू शकते. अशा व्यक्तींपासून लोक हळूहळू दूर राहू लागतात.

अहंकार आणि हट्टीपणा

अहंकारामुळे व्यक्तीला स्वतःच्या चुका मान्य करणे कठीण जाते. चाणक्यांच्या मते, जिथे अहंकार असतो तिथे नातेसंबंध टिकत नाहीत. हट्टी स्वभावामुळेही लोक हळूहळू दूर जातात.

सतत टीका करण्याची सवय

प्रत्येक गोष्टीत दोष काढणे किंवा समोरच्याला कमी लेखणे ही सवय नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण करते. लोक अशा व्यक्तींपासून अंतर ठेवू लागतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चाणक्य नीतीनुसार लोक आपल्यापासून का दूर जातात?

    Ans: चाणक्यांच्या मते, अहंकार, नकारात्मक विचार, स्वार्थीपणा आणि संवादाचा अभाव या सवयींमुळे लोक हळूहळू दूर जातात.

  • Que: कोणत्या सवयी नातेसंबंध बिघडवतात?

    Ans: सतत टीका करणे, इतरांचे न ऐकणे, संशय घेणे, फक्त स्वतःचाच विचार करणे

  • Que: एकटेपणापासून वाचण्यासाठी काय करावे?

    Ans: सकारात्मक विचार ठेवा, नम्रता ठेवा, इतरांचे ऐका, विश्वास निर्माण करा

Web Title: Chanakya niti these habits can make you fall into the trap of going it alone

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 03, 2026 | 09:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budhaditya Rajyog: शनि जयंतीला तयार होत आहे बुधादित्य राजयोग, या राशींच्या लोकांना व्यवसायात मिळणार अपेक्षित यश
1

Budhaditya Rajyog: शनि जयंतीला तयार होत आहे बुधादित्य राजयोग, या राशींच्या लोकांना व्यवसायात मिळणार अपेक्षित यश

Saint Dasopant: संत दासोपंतांना संकटसमयी कसे मिळाले श्रीदत्तांचे दर्शन, जाणून घ्या कथा
2

Saint Dasopant: संत दासोपंतांना संकटसमयी कसे मिळाले श्रीदत्तांचे दर्शन, जाणून घ्या कथा

Hindu Tradition: लग्नात सोन्याचे दागिने का परिधान करतात? काय आहे यामागील धार्मिक कारणे जाणून घ्या
3

Hindu Tradition: लग्नात सोन्याचे दागिने का परिधान करतात? काय आहे यामागील धार्मिक कारणे जाणून घ्या

Masik Shivratri 2026: मे महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
4

Masik Shivratri 2026: मे महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 14, 2026 | 10:33 PM
Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

May 14, 2026 | 10:11 PM
Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

May 14, 2026 | 10:04 PM
Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

May 14, 2026 | 10:00 PM
PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज

PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज

May 14, 2026 | 09:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM