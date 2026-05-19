Zodiac Horoscope : गजलक्ष्मी राजयोग देणार शुभ संकेत, गुरुआणि शुक्राच्या युतीमुळे ‘या’ तीन राशी मिळणार छप्पर फाडके लाभ

पंचांगानुसार, ८ जून रोजी सायंकाळी ५:४३ वाजता शुक्र कर्क राशीत प्रवेश करेल, जिथे गुरु ग्रह आधीच स्थित आहे. त्यामुळे ८ जून रोजी होणाऱ्या गुरु आणि शुक्र युतीमुळे गजलक्ष्मी राजयोग निर्माण होईल.
गजलक्ष्मी राजयोग कसा तयार होतो?
वैदिक ज्योतिषशास्त्रात धन, सुख आणि समृद्धीचे कारक ग्रह गुरु (बृहस्पति) आणि शुक्र हे शुभ स्थितीत एकत्र आले किंवा एकमेकांवर शुभ दृष्टी टाकत असतील, तर गजलक्ष्मी राजयोग तयार होतो. गुरु ग्रह ज्ञान, भाग्य, संपत्ती आणि प्रगतीचे कारक आहे तर शुक्र ग्रह भौतिक सुख, ऐश्वर्य, प्रेम आणि विलासितेचा कारक मानला जातो. या दोन्ही ग्रहांची युती जीवनात आर्थिक स्थैर्य, वैभव आणि नवीन संधी वाढवणारी मानली जाते.
गुरु आणि शुक्राची युती तुमच्या राशीत होत असल्याने आत्मविश्वास वाढू शकतो. बऱ्याच काळापासून रखडलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांना नवीन जबाबदारी किंवा पदोन्नती मिळू शकते. व्यवसायात नफ्याचे संकेत दिसतील. कुटुंबात आनंद आणि शांततेचे वातावरण राहील तसेच आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा मजबूत होऊ शकते.अविवाहित लोकांना विवाहाचे प्रस्ताव येऊ शकतात. विवाहित लोकांचे वैवाहिक जीवनही आनंदी राहू शकते. जोडीदारासोबत चांगला समन्वय आणि प्रेम वाढण्याची शक्यता आहे.
Budha Nakshatra Gochar: १९ मेपासून या राशींच्या लोकांचे सुरू होणार चांगले दिवस, करिअरमध्ये होतील मोठे बदल
सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा राजयोग परदेश, गुंतवणूक आणि करिअरशी संबंधित बाबींमध्ये शुभ परिणाम देऊ शकतो. कारण हा योग तुमच्या राशीपासून बाराव्या भावात तयार होत आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अचानक धनलाभ किंवा जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा होऊ शकतो. मानसिक तणाव कमी होईल आणि समाजात मान-सन्मान वाढू शकतो. शुक्र ग्रह तुमच्या राशीपासून तिसऱ्या आणि कर्मभावाचा स्वामी आहे. त्यामुळे या काळात तुमच्या धैर्य आणि पराक्रमात वाढ होऊ शकते. भावंडांचे सहकार्य मिळू शकते. नोकरीच्या शोधात असलेल्या लोकांना चांगली संधी मिळू शकते. नोकरी करणाऱ्यांची पदोन्नती होण्याची शक्यता आहे. व्यापाऱ्यांनाही चांगला आर्थिक लाभ मिळू शकतो.तसेच गुरु ग्रह तुमच्या गोचर कुंडलीत पंचम आणि अष्टम भावाचा स्वामी आहे. त्यामुळे संततीसंबंधित आनंदाची बातमी मिळू शकते. प्रेमविवाहाची शक्यता निर्माण होऊ शकते. संशोधन क्षेत्राशी संबंधित लोकांसाठी हा काळ विशेष लाभदायक ठरू शकतो.
कन्या राशीच्या लोकांना या काळात करिअरमध्ये सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात. कारण हा राजयोग तुमच्या राशीपासून लाभ आणि उत्पन्न स्थानात तयार होत आहे. त्यामुळे जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुलू शकतात. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना चांगल्या संधी मिळू शकतात.व्यवसाय विस्ताराच्या योजना यशस्वी होऊ शकतात. मित्र आणि नातेवाईकांचे सहकार्य मिळण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांसाठीही हा काळ अनुकूल मानला जात आहे.शुक्र ग्रह तुमच्या राशीपासून धन आणि नवम भावाचा स्वामी आहे. त्यामुळे अचानक आर्थिक लाभ होऊ शकतो आणि आर्थिक स्थितीत सुधारणा दिसू शकते. देश-विदेश प्रवासाची संधी मिळू शकते.तसेच गुरु ग्रह तुमच्या राशीपासून चतुर्थ आणि सप्तम भावाचा स्वामी आहे. त्यामुळे वाहन किंवा मालमत्ता खरेदीची शक्यता आहे. विवाहित लोकांचे वैवाहिक जीवन आनंदी राहू शकते. अविवाहितांना विवाहाचे प्रस्ताव मिळण्याची शक्यता आहे.
Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत