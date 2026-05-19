Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Budha Nakshatra Gochar Good Days Will Start For People Of These Zodiac Signs From May 19th

Budha Nakshatra Gochar: १९ मेपासून या राशींच्या लोकांचे सुरू होणार चांगले दिवस, करिअरमध्ये होतील मोठे बदल

बुध हा ग्रहांचा अधिपती असून, त्याला बुद्धी, वाणी, व्यवसाय आणि तर्कशक्तीचा ग्रह मानले जाते. त्याचा शुभ प्रभाव व्यक्तींच्या जीवनावर पडू शकतो. बुधाच्या नक्षत्र संक्रमणाचा परिणाम कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर ठरेल ते जाणून घ्या

Updated On: May 19, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • १९ मेपासून या राशींच्या लोकांचे सुरू होणार चांगले दिवस
  • करिअरमध्ये होतील मोठे बदल
  • या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुध ग्रह १९ मे रोजी दुपारी २:३७ वाजता रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रीय श्रद्धेनुसार, बुधाचा हा नक्षत्र बदल काही राशींसाठी अत्यंत शुभ आणि फायदेशीर ठरू शकतो. रोहिणी हे एक अत्यंत शुभ आणि आकर्षक नक्षत्र मानले जाते, ज्यावर मनाचा कारक असलेल्या चंद्राचे अधिपत्य आहे. जेव्हा बुध आणि चंद्राची ऊर्जा एकत्र येते, तेव्हा त्याचा व्यक्तीच्या विचारशक्ती, निर्णयक्षमता आणि आर्थिक परिस्थितीवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. या काळात लोकांना त्यांच्या करिअर, शिक्षण आणि व्यवसायात चांगले परिणाम मिळू शकतात. बुधाच्या नक्षत्र संक्रमणाचा परिणाम कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर ठरेल ते जाणून घ्या

बुधाच्या नक्षत्र संक्रमणाचा या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

वृषभ रास

बुध नक्षत्रातील बदल तुमच्यासाठी विशेष ठरणार आहे, कारण तो सकारात्मकता घेऊन येतो. या काळात दीर्घकाळच्या आरोग्य समस्यांमध्ये सुधारणा होऊ शकते. मानसिक ताण कमी होईल. लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुमचे तुमच्या जोडीदारासोबतचे संबंध चांगले राहतील. महत्त्वाचे म्हणजे, तुम्ही नवीन व्यवसाय सुरू करू शकता. कौटुंबिक वातावरण सुखद आणि पोषक राहील. तुम्हाला सर्व क्षेत्रांमध्ये अनुकूल बातमी मिळेल. आर्थिक बाबतीतही हळूहळू स्थिरता येण्याची चिन्हे आहेत.

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ नवीन सुरुवात आणि संधींनी भरलेला असू शकतो. असे मानले जाते की तुम्ही नवीन संबंध जोडाल, ज्यामुळे तुम्हाला महत्त्वाची कामे सुरू करण्यास मदत होऊ शकते. याशिवाय, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठीही हा काळ फायदेशीर ठरेल. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल आणि तुमच्या मेहनतीला सकारात्मक फळ मिळण्याची दाट शक्यता आहे. अपेक्षित लाभ मिळण्याची दाट शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी अनुकूल परिस्थिती आढळेल.

Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी बुद्धाचा रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश आर्थिक बाबतीत फायदेशीर ठरू शकतो. नवीन आर्थिक संधी निर्माण होऊ शकतात आणि प्रलंबित प्रकल्पांना गती मिळू शकते. तुम्हाला तुमच्या आवडीची नोकरीची संधी मिळू शकते. या काळात तुम्हाला शुभ प्रसंगांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. तुमचे कुटुंब तुमच्या प्रेमसंबंधांना स्वीकारून तुमच्या लग्नाला संमती देऊ शकते. कौटुंबिक जीवनातील सध्याच्या समस्या कमी होऊ शकतात आणि नात्यांमधील गोडवा वाढेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: १९ मेपासूनचा बुध गोचर का महत्त्वाचा मानला जातो?

    Ans: या काळात बुधाच्या स्थितीमुळे काही राशींना करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता मानली जाते.

  • Que: करिअरमध्ये कोणते बदल दिसू शकतात?

    Ans: नवीन नोकरीच्या संधी, पदोन्नती, व्यवसाय विस्तार किंवा महत्त्वाच्या प्रोजेक्टमध्ये यश मिळू शकते.

  • Que: बुध नक्षत्र संक्रमणाचा कोणत्या राशींच्या लोकांवर सकारात्मक परिणाम होईल

    Ans: बुध नक्षत्र संक्रमणाचा वृषभ, कन्या आणि मकर राशींच्या लोकांवर नकारात्मक परिणाम होईल

Web Title: Budha nakshatra gochar good days will start for people of these zodiac signs from may 19th

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत
1

Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व
2

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
3

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
4

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Budha Nakshatra Gochar: १९ मेपासून या राशींच्या लोकांचे सुरू होणार चांगले दिवस, करिअरमध्ये होतील मोठे बदल

Budha Nakshatra Gochar: १९ मेपासून या राशींच्या लोकांचे सुरू होणार चांगले दिवस, करिअरमध्ये होतील मोठे बदल

May 19, 2026 | 07:05 AM
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM