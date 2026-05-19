IPL 2026 : ऋतुराज गायकवाडला कर्णधारपदावरून हटवा, संजू सॅमसनला द्या जबाबदारी; CSK कडे माजी क्रिकेटरची मागणी

चेन्नई सुपर किंग्सच्या कर्णधारपदावरून ऋतुराज गायकवाडला हटवून संजू सॅमसनकडे संघाची धुरा सोपवावी, अशी मागणी एका माजी क्रिकेटरने केली आहे.  CSK च्या नेतृत्वाबाबत नवा वाद निर्माण झाला आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 12:46 PM
चेन्नई सुपर किंग्स आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफच्या शर्यतीतून जवळपास बाहेर पडली आहे. प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी त्यांचा शेवटचा साखळी सामना जिंकणे पुरेसे ठरणार नाही. सलग दुसऱ्या खराब हंगामानंतर, माजी क्रिकेटपटू मनोज तिवारी यांनी सीएसकेला कर्णधारपद बदलण्याचा आग्रह केला आहे, कारण ऋतुराज गायकवाड फलंदाजीतही अपयशी ठरला आहे. त्यांनी पुढील हंगामासाठी कर्णधारपदाची सूत्रे संजू सॅमसनकडे सोपवण्याचा सल्ला दिला आहे.

सोमवारी चेपॉकमध्ये सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध गायकवाडला फलंदाजी करताना संघर्ष करावा लागला. त्याने २१ चेंडूंचा सामना करत केवळ १८ धावा केल्या. चेन्नई सुपर किंग्सने या हंगामातील आपला शेवटचा घरच्या मैदानावरचा सामना ५ गडी राखून गमावला. एसआरएच प्लेऑफसाठी पात्र ठरली, तर सीएसके आता स्पर्धेतून बाहेर पडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.

क्रिकबझवर मनोज तिवारी यांनी कबूल केले की, २०२४ मध्ये कर्णधारपद स्वीकारल्यानंतर महेंद्रसिंग धोनीने निर्माण केलेली पोकळी भरून काढण्यासाठी ऋतुराज गायकवाडने सर्वतोपरी प्रयत्न केले. तिवारी म्हणाले की, गायकवाडच्या फलंदाजीतील अपयशाचा त्याच्या कर्णधारपदावरही परिणाम झाला आहे आणि त्याच्यात आत्मविश्वासाची कमतरता असल्याचे त्यांना वाटते.

सोमवारच्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सचा डाव संपल्यानंतर मनोज तिवारी यांनी ही टिप्पणी केली, त्यावेळी सनरायझर्स हैदराबादसमोर विजयासाठी १८१ धावांचे लक्ष्य होते. पॉवरप्लेमध्ये गायकवाडला ११ चेंडूंमध्ये केवळ ९ धावा करता आल्या. इतकेच नाही तर, आयपीएल २०२६ मध्ये पहिल्या सहा षटकांत एकही चौकार न मारणारा तो दुसरा खेळाडू ठरला.

ऋतुराज गायकवाड पूर्णपणे फॉर्ममध्ये नसला तरी, तो या हंगामात चेन्नई सुपर किंग्ससाठी दुसरा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे, परंतु त्याच्यातील सातत्य आणि आत्मविश्वासाची कमतरता स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

मनोज तिवारी यांनी कर्णधारपद संजू सॅमसनकडे सोपवण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले, “पाहूया तो (गायकवाड) पुढच्या हंगामात कर्णधार राहतो का, कारण मला वाटते की सॅमसन कर्णधारपदाच्या शर्यतीत आहे. आणि तो एक चांगला निर्णय असेल.” जर चेन्नईने त्याला एखाद्या विशिष्ट कारणासाठी संघात घेतले, तर त्याचा कर्णधार म्हणून विचार केला जाऊ शकतो. गायकवाड दोन हंगामांपासून कर्णधार आहे… पण पुढच्या हंगामात सॅमसन कर्णधार होऊ शकतो. हा हंगाम कसा संपवायचा हे ते (सीएसके) निवडू शकतात, पण त्यांना निर्णय घ्यावाच लागेल, आणि सॅमसन सर्वोत्तम पर्याय असेल कारण त्याने राजस्थान रॉयल्सचे नेतृत्व केले आहे आणि तो एक चांगला फलंदाज आहे.

चेन्नई सुपर किंग्ससाठी मागील काही हंगाम खडतर गेले आहेत. २०२४ मध्ये, ते गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर राहिले. २०२५ मध्ये, त्यांना मोठा पराभव पत्करावा लागला आणि ते शेवटच्या स्थानावर राहिले. या हंगामात प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची त्यांची शक्यता आता फक्त ६ टक्के आहे. जर त्यांनी आपला शेवटचा सामना जिंकला आणि पंजाब किंग्सने आपला शेवटचा सामना गमावला, तरच ते प्लेऑफमध्ये पोहोचू शकतात. याव्यतिरिक्त, राजस्थान रॉयल्स त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने हरतात किंवा किमान एक सामना हरतात आणि त्यांचा नेट रन रेट खराब असतो.

Published On: May 19, 2026 | 12:46 PM

