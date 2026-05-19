Birthday Special: नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाढदिवस विशेष: १० अविस्मरणीय भूमिका ज्यांनी घडवली त्यांची वेगळी ओळख

नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या कारकिर्दीतील १० लक्षवेधी भूमिकांकडे पुन्हा एकदा पाहण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 01:20 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Nawazuddin siddiqui यांनी गेल्या अनेक वर्षांत आपल्या अप्रतिम अभिनयाच्या जोरावर भारतीय चित्रपटसृष्टीत एक वेगळी आणि ठसठशीत ओळख निर्माण केली आहे. विविध प्रकारच्या भूमिका सहज साकारण्याची त्यांची क्षमता, प्रभावी पडद्यावरील उपस्थिती आणि प्रत्येक पात्रात पूर्णपणे समरस होण्याची कला यामुळे ते नेहमीच प्रेक्षकांच्या मनावर खोल ठसा उमटवत आले आहेत.

त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या कारकिर्दीतील १० लक्षवेधी भूमिकांकडे पुन्हा एकदा पाहण्याची हीच योग्य वेळ आहे. या भूमिका सिद्ध करतात की नवाजुद्दीन सिद्दीकी हे आजच्या पिढीतील सर्वात उत्कृष्ट आणि बहुआयामी अभिनेत्यांपैकी एक का मानले जातात.

१. शिव गजरा | किक

किक या चित्रपटात nawazuddin siddiqui यांनी सनकी आणि स्टायलिश खलनायक शिव गजरा साकारला होता. त्यांचा वेगळा अभिनय, प्रभावी संवादफेक आणि पडद्यावरची धोकादायक ऊर्जा यामुळे ही भूमिका प्रेक्षकांच्या कायम लक्षात राहिली. या भूमिकेने सिद्ध केले की ते व्यावसायिक चित्रपटांमध्येही स्वतःची वेगळी छाप उमटवू शकतात.

२. फैजल खान | गँग्स ऑफ वासेपूर

गँग्स ऑफ वासेपूर मधील फैजल खान ही nawazuddin siddiqui यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात गाजलेली भूमिका मानली जाते. निष्काळजी तरुणापासून सूडाने पेटलेल्या धोकादायक गँगस्टरपर्यंतचा प्रवास त्यांनी अत्यंत प्रभावीपणे साकारला. या भूमिकेमुळे फैजल खानला एक वेगळाच लोकप्रिय दर्जा मिळाला.

३. थम्मा | थम्मा

थम्मा या चित्रपटात नवाजुद्दीन मुख्य भूमिकेत दिसले, जिथे त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या दमदार अभिनयातून पात्रातील गूढता आणि खोली प्रभावीपणे उभी केली. या चित्रपटाच्या पुढील भागाबद्दलही प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे आणि चाहते पुन्हा नवाजुद्दीन यांची प्रभावी भूमिका पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.

४. लियाक मोहम्मद टुंगरेकर | बदलापूर

बदलापूर मध्ये नवाजुद्दीन यांनी लियाक ही भूमिका साकारली, जो वेगळ्या विचारसरणीचा आणि अनपेक्षित वागणारा गुन्हेगार होता. त्यांच्या अभिनयामुळे ही भूमिका केवळ खलनायकापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर तिच्यात अनेक भावनिक स्तर दिसून आले.

५. दशरथ मांझी | मांझी : द माउंटन मॅन

मांझी : द माउंटन मॅन मध्ये नवाजुद्दीन यांनी खऱ्या आयुष्यातील नायक दशरथ मांझी यांची भूमिका साकारली. एकट्याने डोंगर फोडून रस्ता तयार करणाऱ्या या व्यक्तीचा संघर्ष, वेदना आणि प्रेम त्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे पडद्यावर मांडले.

६. रमन्ना | रमन राघव २.०

रमन राघव २.० मध्ये सायको सिरीयल किलर रमन्ना या भूमिकेत नवाजुद्दीन यांचा अभिनय अत्यंत भयावह आणि हादरवून टाकणारा होता. पात्रातील वेडेपणा त्यांनी ज्या प्रकारे साकारला, त्यामुळे ही भूमिका त्यांच्या सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या भूमिकांपैकी एक ठरली.

७. सआदत हसन मंटो | मंटो

मंटो या चित्रपटात प्रसिद्ध लेखक सआदत हसन मंटो यांची भूमिका साकारताना नवाजुद्दीन यांनी अत्यंत संयत आणि भावनिक अभिनय केला. मंटो यांचे विचार, बंडखोर स्वभाव आणि अंतर्गत संघर्ष त्यांनी अत्यंत वास्तवदर्शीपणे मांडले.

८. गणेश गायतोंडे | सेक्रेड गेम्स

सेक्रेड गेम्स मधील गणेश गायतोंडे या भूमिकेने नवाजुद्दीन यांच्या कारकिर्दीला नवी उंची दिली. एका धोकादायक गँगस्टरच्या मनातील राग, महत्त्वाकांक्षा आणि कमकुवतपणा त्यांनी अप्रतिम पद्धतीने साकारला. त्यामुळे गायतोंडे हे भारतीय चित्रमालिकांमधील सर्वात लक्षवेधी पात्रांपैकी एक बनले.

९. शेख | द लंचबॉक्स

द लंचबॉक्स मध्ये नवाजुद्दीन यांनी शेख ही आनंदी आणि बोलकी भूमिका साकारली. कमी वेळ पडद्यावर दिसूनही त्यांच्या अभिनयामुळे चित्रपटात एक वेगळी उब आणि हलकेपणा जाणवला, ज्यामुळे कथा अधिक सुंदर बनली.

१०. चांद नवाब | बजरंगी भाईजान

बजरंगी भाईजान मध्ये पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाबच्या भूमिकेत नवाजुद्दीन यांनी विनोद, प्रामाणिकपणा आणि भावना यांचा सुंदर मिलाफ दाखवला. त्यांच्या अभिनयामुळे हे पात्र प्रेक्षकांचे अत्यंत आवडते बनले.

गंभीर मानसिक नाट्यांपासून ते हृदयस्पर्शी मनोरंजक चित्रपटांपर्यंत nawazuddin siddiquiकी यांची चित्रपटसृष्टीतील वाटचाल त्यांच्या विलक्षण अभिनयकौशल्याची आणि वेगळ्या कथा निवडण्याच्या धाडसाची साक्ष देते. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त प्रेक्षक केवळ एका उत्कृष्ट अभिनेत्याचाच नव्हे, तर प्रत्येक भूमिकेतून प्रेरणा देणाऱ्या दुर्मीळ प्रतिभेचाही उत्सव साजरा करत आहेत.

