Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत

प्रत्येक महिन्यात विनायक चतुर्थीचे व्रत पाळले जाते. हे व्रत भगवान गणेशाला समर्पित आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार हे व्रत पाळल्याने जीवनातील अडथळ्यांपासून मुक्ती मिळते. विनायक चतुर्थी कधी आहे, मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: May 18, 2026 | 03:50 PM
  • अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे
  • विनायक चतुर्थीला काय आहे मुहूर्त
  • अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी का आहे खास
 

प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण आणि शुक्ल पक्षातील विनायक चतुर्थी तिथी भगवान गणेशाला समर्पित असते. या दिवशी गणपती बाप्पाची पूजा करण्याची प्रथा आहे. यासोबतच, जीवनातील अडथळ्यांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी उपवासही केला जातो. धार्मिक मान्यतेनुसार, वरदा चतुर्थीला भगवान गणेशाची साधना केल्याने भक्ताची अपूर्ण राहिलेली कामे पूर्ण होतात आणि जीवनात सुख-शांती येते.

विनायक चतुर्थी मुहूर्त

वैदिक पंचांगानुसार, ज्येष्ठ अधिक मासाच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथीची सुरुवात मंगळवार, १९ मे रोजी दुपारी २:१८ वाजता होणार आहे आणि या चतुर्थी तिथीची समाप्ती बुधवार, २० मे रोजी सकाळी ११:०६ वाजता होईल. त्यामुळे, विनायत चतुर्थी २० मे रोजी साजरी केली जाईल. या दिवशी ब्रह्म मुहूर्त : सकाळी ०४ बजकर ०५ मिनट ते ०४ वाजून ४६ मिनटापर्यंत, विजय मुहूर्त: दुपारी ०२ वाजून ३४ मिनिट ते ०३ वाजून ३९ मिनिटापर्यंत, गोधूली मुहूर्त : सायं. ०७ वाजून ०६ मिनिट ते ०७ वाजून २७ मिनटापर्यंत, निशिता मुहूर्त: रात्री ११ वाजून ५७मिनट ते १२ वाजून ३८ मिनिटापर्यंत, सूर्योदय : सकाळी ५:२८, सूर्यास्त : सायंकाळी ७:०८, चंद्रोदय : सकाळी ८:४३, चंद्रास्त : रात्री ११:०८ असेल.

विनायक चतुर्थीला पूजा करण्याची पद्धत

विनायक चतुर्थीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करून सूर्यदेवाची पूजा करा. घर आणि देवघर स्वच्छ करा, गणपतीची मूर्ती लाल वस्त्राने झाकलेल्या लाकडी चौथऱ्यावर ठेवा. गणेशाला फुले आणि धूप यांसारख्या वस्तू अर्पण करा. तुपाचा दिवा लावून आरती करा. यानंतर उपवासाची कथा म्हणा. मंत्रोच्चार करा. गणेशाला फळे आणि मोदक अर्पण करा. जीवनात सुख आणि शांती लाभो यासाठी प्रार्थना करा.

‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा

विनायक चतुर्थीच्या दिवशी गणपतीला तुळशीची पाने अर्पण करू नयेत. असे करणे अशुभ मानले जाते. तसेच, तामसिक पदार्थांचे सेवन टाळा. कोणाबद्दलही नकारात्मक विचार करू नका. कोणाशीही वाद घालणे टाळा. घर आणि देवघर स्वच्छ ठेवा.

अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी का आहे विशेष

तुमची नोकरीतील प्रगती थांबली असेल किंवा जीवनात इतर अडथळे असतील, तरी बाप्पासाठी केलेला हा उपवास सर्व तणाव दूर करतो. अधिक मास हा भगवान विष्णूचा महिना मानला जातो आणि या महिन्यात भगवान गणेशाची पूजा केल्याने ज्ञान, आशीर्वाद आणि समृद्धीचा मार्ग मोकळा होतो. जर तुम्ही नवीन व्यवसाय किंवा उपक्रम सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर यापेक्षा चांगला दिवस तुम्हाला मिळणार नाही.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थीचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: अधिक मास धार्मिक दृष्ट्या अत्यंत पुण्यदायी मानला जातो. त्यामुळे या काळात येणारी विनायक चतुर्थी विशेष फलदायी मानली जाते.

  • Que: गणपतीला दुर्वा आणि मोदक का अर्पण केले जातात?

    Ans: धार्मिक श्रद्धेनुसार दुर्वा आणि मोदक भगवान गणेशांना अत्यंत प्रिय मानले जातात.

  • Que: विनायक चतुर्थीला उपवास करण्याचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: उपवासामुळे मन शांत राहते, आत्मसंयम वाढतो आणि गणेश कृपा प्राप्त होते अशी श्रद्धा आहे

